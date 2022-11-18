Ядерная энергия для борьбы с изменением климата?

Аджит Ниранджан | Ксения Агапова

15 ч. назад 15 ч. назад

Атомная энергия. С одной стороны, риск повторения Чернобыля или Фукусимы и облучения радиоактивными отходами. С другой - электричество без выбросов в атомсферу. Нужна ли нам ядерная энергия, чтобы остановить изменение климата?