Ядерная энергия для борьбы с изменением климата?

Экономика и бизнесГерманияЯдерная энергия для борьбы с изменением климата?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoЭкономика и бизнесГерманияАджит Ниранджан | Ксения Агапова15 ч. назад15 ч. назадАтомная энергия. С одной стороны, риск повторения Чернобыля или Фукусимы и облучения радиоактивными отходами. С другой - электричество без выбросов в атомсферу. Нужна ли нам ядерная энергия, чтобы остановить изменение климата?https://p.dw.com/p/4Jq5FРеклама