  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Экономика и бизнесГермания

Ядерная энергия для борьбы с изменением климата?

Аджит Ниранджан | Ксения Агапова
15 ч. назад

Атомная энергия. С одной стороны, риск повторения Чернобыля или Фукусимы и облучения радиоактивными отходами. С другой - электричество без выбросов в атомсферу. Нужна ли нам ядерная энергия, чтобы остановить изменение климата?

https://p.dw.com/p/4Jq5F
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Купола церквей Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в Киеве

СБУ проводит операцию на территории Киево-Печерской лавры

Конфликты30 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - новый глава Twitter Илон Маск показывает на "бывшего президента США Дональда Трампа", на которого, как большая надувная игрушка, надета эмблема соцсети синяя птица, и говорит: "Я вернул его в Твиттер".

Спасет ли Twitter "возвращение" Трампа?

Спасет ли Twitter "возвращение" Трампа?

Экономика и бизнес16 ч. назад
Касым-Жомарт Токаев переизбран на пост президента Казахстана

Токаев укрепляет легитимность: мнения о выборах в Казахстане

Токаев укрепляет легитимность: мнения о выборах в Казахстане

Политика14 ч. назад
Пленарное заседание COP27

Что нужно знать о завершившемся климатическом саммите СOP27

Что нужно знать о завершившемся климатическом саммите СOP27

Природа и окружающая среда16 ч. назад
Президент Казахстана Токаев на избирательном участке, 20 ноября 2022 года

Токаев остался президентом Казахстана. Ждать ли реформ?

Токаев остался президентом Казахстана. Ждать ли реформ?

Политика16 ч. назад
Самолет "Аэрофлота" приземлился в аэропорту Шереметьево

Самолеты на запчасти. Как долго смогут летать лайнеры в РФ

Самолеты на запчасти. Как долго смогут летать лайнеры в РФ

Конфликты21 ноября 2022 г.
Касым-Жомарт Токаев

Президент Токаев: реформатор или лишь наследник Назарбаева?

Президент Токаев: реформатор или лишь наследник Назарбаева?

Политика21 ноября 2022 г.
На главную страницу