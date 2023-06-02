Как относиться к радикальным акциям экоактивистов

В Европе идет дискуссия об отношении к акциям протеста радикальных экоактивистов. В ФРГ спорят о соразмерности обысков. В Италии налагают крупные штрафы. В Великобритании активисты временно отказались от акций.

В Германии в конце мая полиция и Федеральная прокуратура впервые провели обыски по всей стране у радикальных экоактивистов движения Letzte Generation ("Последнее поколение"). В рамках расследования, начатого в Мюнхене, его участников обвиняют в "создании и поддержке преступного сообщества".

В Италии ужесточает законодательство

За несколько дней до этого активисты "Последнего поколения" провели свою очередную акцию в Италии. Для этого они выбрали цель, которая принесла им максимальное внимание общественности. На многочисленных кадрах видно, как участники "Последнего поколения" залезают в знаменитый фонтан Треви в Риме и выливают в него черную жидкость - воду с растворенным в ней углем. Их требования написаны на плакатах: "Немедленное прекращение государственных субсидий на развитие невозобновляемых источников энергии".

Акция "Последнего поколения" в фонтане Треви в Риме Фото: Mauro Scrobogna/LaPresse/ZUMA/dpa/picture alliance

В интервью DW одна из участниц движения, Мишель, защищая эту акцию, называет ее символичной. "Черная угольная жидкость символизирует углеводороды, которые загрязняют воду. Мы решили лишить туристов на пару часов радости от чистой воды, чтобы они поняли, что означает изменение климата", - поясняет она.

МэрРима Роберто Гуалтьери резко осудил акцию протеста экоактивистов, ведь 300 тысяч литров воды теперь необходимо заменить, а для этого понадобится большое количество энергии. В итоге активистов доставили в полицию и теперь по обвинению в вандализме в отношении культурных объектов им грозят уголовное наказание и возмещение ущерба в размере от 10 до 60 тысяч евро.

Андреа де Петрис Фото: Privat

"Политики с самого начала жестко осуждали подобные протестные акции, правительство Мелони не демонстрирует понимания к подобным действиям", - говорит директор Центра европейской политики в Риме Андреа де Петрис в интервью DW. Он подчеркивает, что "в любом случае сейчас интересно понаблюдать, изменится ли общественное восприятие этой ситуации на фоне актуальной экологической катастрофы".

На минувшей неделе в итальянской провинции Эмилия-Романья 14 человек погибли в результате наводнения, вызванного сильными проливными дождями. Таким образом изменение климата становится все более ощутимым и в Италии. До настоящего момента, по мнению де Петрис, акции протеста экоактивистов в Италии, как и в Германии, негативно воспринимались большей частью общества, лишь некоторые придерживались мнения, что политики делают слишком мало для защиты климата. "Теперь мнение может измениться из-за непогоды. Есть люди, которые разделяют цели "Последнего поколения", но не их средства", - говорит де Петрис.

Дороги - в Германии, объекты культуры - в Италии

В то время как акции "Последнего поколения" в Германии с приклеиваниями к асфальтукасаются прежде всего автомобилистов и сотрудников транспортных структур, на юге Европы экоактивисты действуют обществу на нервы, используя для своих акций объекты культурного наследия.

Одной из целей участников радикального экодвижения стал Палаццо Веккьо во Флоренции, на который они распылили оранжевую краску. И фонтан на испанской лестнице в Риме, в котором воду окрасили в черный цвет. И картина Винсента Ван Гога в Риме, которую облили гороховым супом. Теперь - и фонтан Треви в Риме.

В борьбе против акций радикальных экоактивистов Италия действует жестко. В Падуе на севере Италии против участников "Последнего поколения" даже ведется следствие, их обвиняют в создании преступного сообщества. И занимается этим случаем спецподразделение по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Каждый сам за себя

В борьбе экоактивистов против глобального потепления в Европе - каждый сам за себя. И при выборе средств не все едины во мнении: в то время как в Испании участники "Последнего поколения" приклеили себя к двум картинам Франциско Гойи в Мадриде, в Великобритании экоактивисты другой организации, Extinction Rebellion, в январе объявили о временной приостановке своих акций.

Экоактивисты у картин Гойи в Мадриде Фото: FuturoVegetal via REUTERS

Кто хочет понять, как устроено экодвижение в Европе, может спросить об этом Луизу Паркс. Политический социолог в Университете Тренто много лет занимается вопросом, как целенаправленные кампании и экоактивизм могут влиять на международную политику: "У стран - разные традиции в том, что касается акций протеста. Они подвержены постоянным изменениям, но зависимы от политических возможностей".

За одним столом с активистом

Так, в Германии самый молодой представитель "Последнего поколения" встречался с министром транспорта ФРГ Фолькером Виссингом (Volker Wissing). В Италии такую встречу никто не мог бы себе представить.

Луиза Паркс Фото: Privat

Во всей Европе политики столкнулись с вопросом, как обходиться с организациями, подобными "Последнему поколению". В то время как христианские демократы в Германии высказываются за наблюдение ведомства по охране конституции за экоактивистами, политологи критикуют обыски как чрезмерные, полагая , что это может еще сильнее радикализовать экоактивистов.

ООН требует, чтобы моральная позиция молодых людей была защищена. Социолог Парк поясняет: "Решение принять жесткие меры - осознанное, и касается того, как обращаться с экоактивистами, у которых есть определенные требования. Правительства не беспомощны, но их никто не заставляет это делать. Если понаблюдать за другими формами протестной активности последних лет, которые нарушали общественное спокойствие, например, кампаниями против прививок или ношения масок, станет понятно, что эта реакция властей является осознанным решением".

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