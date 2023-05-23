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Картина нидерландского живописца Питера Пауля Рубенса "Избиение младенцев"
Шедевр Рубенса ждет посетителей Старой пинакотекиФото: Bayerische Staatsgemäldesammlungen/dpa/picture alliance
КультураГермания

Суд в Мюнхене оштрафовал атаковавших Рубенса активистов

Павел Мыльников
2 ч. назад

Экоактивисты приклеили себя к раме картины Рубенса "Избиение младенцев" в Старой пинакотеке. Их оштрафовали на крупные суммы. Но участники группы "Последнее поколение" пытались обжаловать вердикт суда.

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Трое участников акции в Старой пинакотеке Мюнхена, приклеившиеся к раме картины нидерландского живописца Питера Пауля Рубенса "Избиение младенцев", приговорены к денежным штрафам. Такое решение суд в столице Баварии вынес в понедельник, 22 мая. Каждый из активистов оштрафован на 2400 евро, уточняет "Баварское радио".

Суд признал трех человек виновными в порче имущества. Гособвинение требовало для активистов шести месяцев лишения свободы, адвокаты же ходатайствовали об оправдательном приговоре, мотивируя это в том числе чрезвычайной ситуацией в сфере климата. Судья согласилась с этим доводом, однако указала на отсутствие какой-либо связи между защитой климата и повреждением рамы.

Решение суда еще не вступило в силу. Младший из фигурантов намерен подать апелляцию.

Повреждена рама шедевра XVII века

Акция экоактивистов группы "Последнее поколение" в мюнхенском музее в конце августа 2022 года способствовала росту критики и осуждения в их адрес. Двое участников приклеились к раме, еще один снимал происходящее на видео. Сотрудникам художественной галереи пришлось воспользоваться растворителями. Рама шедевра XVII века была повреждена, следы остались и на настенном покрытии. Ущерб исчислялся пятизначной суммой.

Генеральный директор Баварских государственных собраний картин Бернхард Мац (Bernhard Maaz) осудил акцию. "Неправомерно наносить урон уникальным свидетельствам культуры человечества с целью указать на нынешние климатические проблемы", - подчеркнул он.

В ноябре того же года суд приговорил троих активистов к "значительным штрафам", точная величина которых, однако, не стала публичной. Но молодые люди обжаловали вердикт.

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