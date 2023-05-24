По всей Германии прошли обыски у экоактивистов-радикалов

Генеральная прокуратура Мюнхена, а также баварское центральное управление по борьбе с экстремизмом и терроризмом (ZET) проводят предварительное расследование в отношении движения экоактивистов "Последнее поколение" ("Letzte Generation") по подозрению в уголовных преступлениях. Об этом сообщили в среду, 24 мая, в баварском земельном ведомстве по уголовным делам.

В связи с этим сотрудники следственных органов провели обыски на 15 объектах по всей Германии. Кроме того, исполнены два постановления об аресте счетов и постановление об аресте имущества для обеспечения сохранности активов.

В связи с многочисленными заявлениями, поступившими с середины 2022 года, генпрокуратура Мюнхена начала предварительное разбирательство в отношении семи человек в возрасте от 22 до 38 лет, обвиняемых в создании или поддержке преступной организации, отметили в ведомстве. Расследование поручено земельному ведомству по уголовным делам.

Цель обысков - поиск сведений о членах и арест активов

Экоактивистам вменяют в вину организацию кампании по сбору средств для финансирования "дальнейших преступлений", сумма пожертвований составила не менее 1,4 млн евро, указали в прокуратуре. Большая часть этих денег была израсходована "для совершения дальнейших преступлений", - говорится далее в заявлении.

Двух участников "Последнего поколения" подозревают еще и в попытке совершить в апреле 2022 года диверсию на нефтепроводе Триест - Ингольштадт, относящемся к критической инфраструктуре Баварии.

Цель обысков - поиск сведений о составе участников "Последнего поколения", выяснение источников его финансирования и арест активов. До сих пор не проведено ни одного ареста.

Радикальные экоактивисты и их акции

Участники движения "Последнее поколение" среди прочего блокируют в Германии дороги, в том числе автомагистрали, приклеивая себя к дорожному полотну. Такие акции в последние недели участились в Берлине.

Кроме того, в музеях экоактивисты обливают экспонаты разными жидкостями. Так, в прошлом году в музее в Потсдаме они облили картофельным пюре картину Клода Моне, а в Вене - черной краской картину Густава Климта.

Смотрите также: