  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
Права человекаГермания

Следователи в ФРГ признали прослушку телефонов экоактивистов

Олег Соколенко
27 мин. назад

Разрешение на прослушку телефонов участников "Последнего поколения" выдал суд в Мюнхене, заявили в прокуратуре. В МВД Германии ранее связали экоактивистов с сотнями правонарушений.

https://p.dw.com/p/4T2zq
Активисты "Последнего поколения" блокируют проезжую часть в Берлине
Акция "Последнего поколения" в Берлине (апрель 2023 года)Фото: Christian Mang/REUTERS

Прокуратура Мюнхена подтвердила факт прослушки телефонов активистов движения "Последнее поколение". Как заявил представитель ведомства в воскресенье, 25 июня, разрешение на это выдал участковый суд Мюнхена в связи с тем, что следователи подозревали радикальных экоактивистов в создании или поддержке преступной организации. В прокуратуре подчеркнули, что обоснованность слежки "постоянно проверялась".

Прослушивались в том числе телефонные разговоры активистов "Последнего поколения" с журналистами. Следователи отметили, что постановление суда не было направлено против представителей СМИ, и те оказались "затронуты мерами в связи со звонками на номера под наблюдением", передает агентство AFP.

Газета Süddeutsche Zeitung днем ранее написала, что баварские следственные органы в течение нескольких месяцев прослушивали телефонные звонки членов "Последнего поколения". По данным издания, следователи получили разрешение суда также на сбор информации о местоположении мобильных телефонов активистов, прослушивание голосовой почты и чтение их электронной почты "в реальном времени".

Активисты обеспокоены, политики сомневаются в оправданности слежки

Пресс-секретарь "Последнего поколения" Карла Хинрихс (Carla Hinrichs) заявила, что прослушка частных телефонных разговоров следователями "вызывает беспокойство". Активистка организации Имке Блудсцувейт (Imke Bludszuweit) назвала произошедшее "абсурдным и пугающим". Как указали представители движения, им неизвестно, продолжается ли прослушка. Однако они пообещали "выступить с протестом на улицах Германии в течение следующей недели".

Сомнения в оправданности операции выразили некоторые влиятельные политики. Так, глава парламентской фракции Левой партии Дитмар Барч (Dietmar Bartsch) назвал прослушку телефонов активистов "совершенно неуместной". Как показывает инцидент, "неправильно, чтобы прокуроры были связаны политическими директивами", написал Барч в Twitter. Депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии Ларс Кастеллуччи (Lars Castellucci) заявил изданию Der Tagesspiegel, что вся процедура вызывает "вопросы к соразмерности".

Эрхард Грундль (Erhard Grundl), эксперт партии "Союз-90"/"зеленые" по вопросам культуры и СМИ заявил, что преднамеренное прослушивание разговоров журналистов является "серьезным инцидентом", по поводу которого министры юстиции и внутренних дел Баварии "должны объясниться".

МВД ФРГ: Экоактивисты совершили сотни правонарушений

По словам министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser), с начала 2022 года экоактивисты из движения "Последнее поколение" совершили 580 правонарушений, включая принуждение и порчу имущества. Протесты организации "совершенно не идут на пользу делу защиты климата. Наоборот, активисты серьезно вредят признанию проблемы", подчеркнула Фезер.

"Последнее поколение" известно своими радикальными акциями. Участники движения блокируют в Германии дороги и мешают работе аэропортов, приклеивая себя к дорожному полотну и к взлетно-посадочным полосам. Кроме того, в музеях активисты обливают экспонаты разными жидкостями. Так, в 2022 году в музее в Потсдаме они облили картофельным пюре картину Клода Моне, а в Вене - черной краской картину Густава Климта.

Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ летом 2022 года начало проверку "Последнего поколения" на предмет наличия в их деятельности элементов экстремизма.

Смотрите также:

Берлин: акция в защиту климата

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Экоактивисты облили картофельным супом картину Моне в музее в Потсдаме

Спасатели человечества или радикалы: почему экоактивисты раздражают немцев

Спасатели человечества или радикалы: почему экоактивисты раздражают немцев

Активисты движения "Последнее поколение" в борьбе за защиту климата заливают томатным супом шедевры живописи и приклеивают себя к взлетной полосе аэропорта. Оправданы ли такие радикальные методы?
Климат7 декабря 2022 г.
external

Активисты Greenpeace устроили акцию протеста на автосалоне во Франкфурте (14.09.2017)

Активисты Greenpeace устроили акцию протеста на автосалоне во Франкфурте (14.09.2017)

Экоактивисты решили обратить внимание Меркель на то, что обещания автопроизводителей перейти на электротягу пока далеки от реального воплощения.
Автомобили и транспорт14 сентября 2017 г.00:50 мин.
external

Отказ от керосина: пути к экологичной авиации (03.03.2023)

Отказ от керосина: пути к экологичной авиации (03.03.2023)

Человечество должно сжигать меньше ископаемого топлива и в конечном итоге полностью отказаться от него. Но есть одна отрасль, где это будет трудно, - авиация. Вся сфера авиаперевозок и путешествий построена на ископаемом авиатопливе. Смогут ли ученые и инженеры решить сложную проблему, как сделать авиацию экологичной?
Политика3 марта 2023 г.02:41 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Зенитный ракетный комплекс NASAMS в Литве

Мятеж Пригожина: Литва призвала усилить восточный фланг НАТО

Конфликты27 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, июнь 2023 года

Эр-Рияд ищет новых партнеров. РФ станет одним из них?

Эр-Рияд ищет новых партнеров. РФ станет одним из них?

Экономика и бизнес25 июня 2023 г.
Боевики ЧВК "Вагнер" в Ростове-на-Дону

Мятеж Пригожина и другие события 486-го дня войны

Мятеж Пригожина и другие события 486-го дня войны

Конфликты24 июня 2023 г.
Полицейский патруль на закрытой для посещения Красной площади в Москве, 24 июня 2023 года

Контртеррористическая операция в РФ: что такое "режим КТО"

Контртеррористическая операция в РФ: что такое "режим КТО"

Конфликты24 июня 2023 г.
Евгений Пригожин (справа) и боевики ЧВК "Вагнер", фото из архива

485-й день войны: обострение конфликта Пригожина с МО РФ

485-й день войны: обострение конфликта Пригожина с МО РФ

Конфликты23 июня 2023 г.
Запорожская АЭС

Эксперт об угрозе теракта на Запорожской АЭС

Эксперт об угрозе теракта на Запорожской АЭС

Конфликты23 июня 2023 г.
Подлодка "Титан" погружается в толщу воды

На пути к "Титанику": что известно о гибели подлодки "Титан"

На пути к "Титанику": что известно о гибели подлодки "Титан"

Общество23 июня 2023 г.
На главную страницу