Следователи в ФРГ признали прослушку телефонов экоактивистов

Разрешение на прослушку телефонов участников "Последнего поколения" выдал суд в Мюнхене, заявили в прокуратуре. В МВД Германии ранее связали экоактивистов с сотнями правонарушений.

Прокуратура Мюнхена подтвердила факт прослушки телефонов активистов движения "Последнее поколение". Как заявил представитель ведомства в воскресенье, 25 июня, разрешение на это выдал участковый суд Мюнхена в связи с тем, что следователи подозревали радикальных экоактивистов в создании или поддержке преступной организации. В прокуратуре подчеркнули, что обоснованность слежки "постоянно проверялась".

Прослушивались в том числе телефонные разговоры активистов "Последнего поколения" с журналистами. Следователи отметили, что постановление суда не было направлено против представителей СМИ, и те оказались "затронуты мерами в связи со звонками на номера под наблюдением", передает агентство AFP.

Газета Süddeutsche Zeitung днем ранее написала, что баварские следственные органы в течение нескольких месяцев прослушивали телефонные звонки членов "Последнего поколения". По данным издания, следователи получили разрешение суда также на сбор информации о местоположении мобильных телефонов активистов, прослушивание голосовой почты и чтение их электронной почты "в реальном времени".

Активисты обеспокоены, политики сомневаются в оправданности слежки

Пресс-секретарь "Последнего поколения" Карла Хинрихс (Carla Hinrichs) заявила, что прослушка частных телефонных разговоров следователями "вызывает беспокойство". Активистка организации Имке Блудсцувейт (Imke Bludszuweit) назвала произошедшее "абсурдным и пугающим". Как указали представители движения, им неизвестно, продолжается ли прослушка. Однако они пообещали "выступить с протестом на улицах Германии в течение следующей недели".

Сомнения в оправданности операции выразили некоторые влиятельные политики. Так, глава парламентской фракции Левой партии Дитмар Барч (Dietmar Bartsch) назвал прослушку телефонов активистов "совершенно неуместной". Как показывает инцидент, "неправильно, чтобы прокуроры были связаны политическими директивами", написал Барч в Twitter. Депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии Ларс Кастеллуччи (Lars Castellucci) заявил изданию Der Tagesspiegel, что вся процедура вызывает "вопросы к соразмерности".

Эрхард Грундль (Erhard Grundl), эксперт партии "Союз-90"/"зеленые" по вопросам культуры и СМИ заявил, что преднамеренное прослушивание разговоров журналистов является "серьезным инцидентом", по поводу которого министры юстиции и внутренних дел Баварии "должны объясниться".

МВД ФРГ: Экоактивисты совершили сотни правонарушений

По словам министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser), с начала 2022 года экоактивисты из движения "Последнее поколение" совершили 580 правонарушений, включая принуждение и порчу имущества. Протесты организации "совершенно не идут на пользу делу защиты климата. Наоборот, активисты серьезно вредят признанию проблемы", подчеркнула Фезер.

"Последнее поколение" известно своими радикальными акциями. Участники движения блокируют в Германии дороги и мешают работе аэропортов, приклеивая себя к дорожному полотну и к взлетно-посадочным полосам. Кроме того, в музеях активисты обливают экспонаты разными жидкостями. Так, в 2022 году в музее в Потсдаме они облили картофельным пюре картину Клода Моне, а в Вене - черной краской картину Густава Климта.

Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ летом 2022 года начало проверку "Последнего поколения" на предмет наличия в их деятельности элементов экстремизма.

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