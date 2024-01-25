Население Германии выросло за счет мигрантов

В конце 2023 года в Германии проживало 84,7 млн человек, что на 0,3 млн больше показателя прошлого года. Уровень рождаемости в стране ниже уровня смертности.

Население Германии достигло к концу 2023 года 84,7 млн человек, что на 300 000 человек больше, чем годом ранее. Эти данные обнародовало Федеральное статистическое ведомство в четверг, 25 января.

Указывается, что такой прирост соответствует среднестатистическим показателям, фиксировавшимся в период с 2012 по 2021 годы, однако он меньше уровня 2022 года, когда в Германию въехали 1,1 млн украинцев, спасающихся от войны.

Единственной причиной роста численности населения в Германии в 2023 году было то, что число иммигрировавших в страну людей оказалось выше числа покинувших ФРГ граждан, говорится в пресс-релизе .

Сотни тысяч иммигрантов в Германии

По данным Федерального статистического ведомства, в 2023 году разница в пользу приехавших в Германию составила ориентировочно от 680 000 до 710 000 человек. Для сравнения: в 2015 году, когда страна столкнулась с миграционным кризисом, этот показатель составил 1,14 млн человек, а в 2022 году, когда Германия приняла украинцев, - 1,46 млн человек.

При этом, как и во все годы после воссоединения Германии, число новорожденных оказалось меньше числа умерших, констатирует Федеральное статистическое ведомство. По сравнению с 2022 годом число рождений в Германии в 2023 году сократилось на 7%, а число смертей - на 4%, составив, по предварительным данным, от 680 000 до 700 000 (против 738 819 рождений в 2022 году) и 1,02 млн (против 1,07 млн смертей в 2022 году) соответственно. Указывается, что разница между числом смертей и рождений в 2013 году в 320 000 случаев примерно равна наблюдавшейся в 2022 году (328 000 случаев), но гораздо выше, чем за весь период с 1991 по 2021 годы.

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