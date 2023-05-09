Немцы больше не готовы принимать беженцев? О чем спор в ФРГ

Пока власти Германии спорят о финансировании нужд беженцев, опросы показывают, что население становится все менее готовым принимать беженцев. Но есть нюансы. И о них в том числе пойдет речь на миграционном саммите.

В среду, 10 мая, правительство ФРГ и главы федеральных земель собираются на специально созванный саммит, чтобы обсудить распределение финансовой нагрузки по приему беженцев и другие темы, связанные с миграцией в Германию. Одна из целей саммита - разрешить спор между федеральным центром и землями, которые на фоне растущих расходов хотят переложить часть бремени на власти в Берлине. Перед встречей стороны далеки от компромисса.

Об этом можно сделать вывод из проекта декларации по итогам саммита, который оказался в руках журналистов ARD. Согласно ему, Федеральное правительство Германии отказывается выделять федеральным землям больше денег, чем уже ранее пообещало (а именно 2,75 миллиарда евро). Объясняют отказ власти в Берлине тем, что федеральный бюджет и так сверстан с дефицитом, тогда как земельные бюджеты, наоборот, - с профицитом. Помимо этого, кабинет министров ФРГ косвенно упрекает руководителей земельных правительств в том, что они не доводят часть федеральных средств до конечных получателей, а именно городских муниципалитетов и местных самоуправлений.

Очередь перед центром приема беженцев в Берлине в марте 2022 года Фото: Jens Schicke/IMAGO

Консенсус по денежному вопросу, по мнению наблюдателей, найти будет сложно, а вот о нефинансовых мерах по преодолению миграционного кризиса стороны, как ожидается, договорятся. Речь идет, в целом, об ужесточении нынешнего порядка предоставления убежища в ФРГ - упрощении законодательных рамок, которые затрудняли депортацию тех, кому в убежище было отказано, ускорении обработки судебных исков по факту отказа в убежище и расширении списка стран, куда депортация беженцев считается безопасной. В этот список, согласно планам правительства ФРГ, должны войти Грузия и Молдова. Также больше полномочий должна будет получить полиция - для проведения обысков у тех, кого власти намерены выслать из страны. План саммита предусматривает и то, что будет дан "зеленый свет" для ускорения дигитализации всего процесса рассмотрения заявок на предоставление убежища, чтобы ускорить их обработку.

Население ФРГ все критичнее к курсу властей и к приему беженцев

Саммит проходит на фоне растущей критики населения Германии в адрес правящей коалиции, и в частности, недовольства тем, что власти, по мнению избирателей, уделяют слишком мало внимания проблемам, возникшим в результате значительного притока мигрантов в Германию. Об этом свидетельствуют, в частности, данные опубликованного 4 мая опроса Deutschlandtrend, проведенного социологическим институтом dimap по заказу медиакомпании ARD.

"Растущим беспокойством" описывают эти настроения социологи из института изучения общественного мнения Allensbach, которые, также, как и Deutschlandtrend, зафиксировали "убежденность жителей ФРГ, что страна достигла предела по приему беженцев". Последняя волна миграции принесла в страну, по статистическим подсчетам, почти 1,3 миллиона мигрантов, из которых около миллиона - это граждане Украины. И эту волну ощутило на себе большинство немцев - 71 процент респондентов опроса Allensbach указали, что рядом с ними размещают беженцев.

При этом нынешний приток беженцев население Германии беспокоит меньше, чем волна 2015-2016-х годов (39% против 53 процентов), что социологи Allensbach объясняют двумя причинами: во-первых, в Германию прибыли люди, которые "скорее соответствуют представлению о беженцах", а именно женщины с детьми, а во-вторых, беженцев из Украины немцы воспринимают как людей "более близкого им социально-культурного круга", чем беженцев из Сирии, Ирака и Афганистана, которые составляли большинство мигрантов в предыдущую волну миграционного кризиса.

Немцы впервые засомневались в праве на убежище

Тем не менее социологи впервые зафиксировали сомнения немцев в необходимости сохранения права на убежище в Германии в нынешнем виде, хотя даже в период острого миграционного кризиса 2015-2016 годов большинство все еще выступало за сохранение этого права. По данным опроса Allensbach, лишь 39 процентов респондентов поддерживают действующее миграционное законодательство, практически каждый второй (49%) требуют его ужесточения. Именно поэтому меры на саммите по упрощению депортации беженцев, чьи прошения были отклонены, вполне могут вызвать одобрение у населения Германии.

Беженка из Украины: Юлия З. уже работает учительницей в Баварии Фото: Privat

Такой же скепсис по отношению к действующей практике приема беженцев зафиксировал и опрос Deutschlandtrend, хотя настроения в нем переданы более дифференцированно. Так, с одной стороны, больше половины опрошенных (52%) хотели бы, чтобы Германия принимала меньше беженцев. В то же время подавляющее большинство респондентов высказались за то, чтобы Германия продолжила принимать беженцев от войн и гражданских конфликтов, жертв голода и стихийных бедствий и жертв политических и религиозных преследований (поддержка - от 84 до 70 процентов).

Экономические беженцы - нет, квалифицированные кадры - да

Из обоих опросов создается однозначная картина - немцы видят от притока мигрантов больше минусов, чем плюсов: 54 процента, по данным Deutschlandtrend и 56% - по данным Allensbach. И хотя в целом немцы испытывают большой скепсис по отношению к шансам прибывших беженцев на трудоустройство, шансы конкретно украинских беженцев они оценивают выше, чем других: 50% против 12%.

При этом значительное большинство участников исследования Deutschlandtrend (61%) против приема иностранцев, приехавших в Германию по экономическим причинам. Но это не означает, что немцы настроены против миграции в принципе, пишут социологи Allensbach в объяснительной части своего опроса. "Население ни в коем случае не настроено в принципе негативно по отношению к притоку мигрантов. Если такой приток ориентирован на интересы страны, то большинство настроено положительно", - говорится в сопроводительной части исследования. Так, 55 процентов респондентов, по данным опроса Allensbach, высказались в пользу такого изменения миграционного законодательства, которое обеспечило легальный статус в ФРГ квалифицированных кадров, пусть и лишь с начальными знаниями немецкого языка и даже при условии, что у них по приезду еще нет рабочего контракта.

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