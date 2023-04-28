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Беженцы из Украины на границе с Молдовой, 2022 годФото: Violeta Colesnic
КонфликтыЕвропа

Молдова присоединится к Механизму гражданской защиты ЕС

Ксения Польская Брюссель
45 мин. назад

Брюссель выдал Кишиневу дорожную карту для присоединения к механизму ЕС по поддержке стран в кризисных и чрезвычайных ситуациях. Молдова может стать его полноправным членом уже через несколько месяцев.

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Молдова получила дорожную карту для присоединения к Механизму гражданской защиты Европейского Союза. Соответствующий документ вручил министру внутренних дел Анне Ревенко в пятницу, 28 апреля, в Кишиневе еврокомиссар по кризисному регулированию Янез Ленарчич. "Став государством-участником этого механизма, Молдова укрепит свою способность эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия, а также получит поддержку и солидарность ЕС", - заявил Ленарчич.

Еврокомиссар выразил надежду на то, что Молдова сможет стать полноправным членом этого механизма уже через несколько месяцев. Право на это ей дает ее статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Почти 50 млн евро гуманитарной помощи беженцам

Механизм гражданской защиты ЕС создан для поддержки европейских стран в периоды кризисов и стихийных бедствий. Молдова уже воспользовалась им, чтобы справиться с притоком беженцев, вызванным полномасштабным вторжением России в Украину. Как только Кишинев официально присоединится к механизму, он сможет предложить помощь другим нуждающимся странам.

В рамках этого сотрудничества ЕС выделяет еще более 10 млн евро для поддержки украинских беженцев и принимающих их семей в Молдове. Кроме того, финансируемые Евросоюзом гуманитарные организации предоставляют украинским беженцам, следующим через Молдову, медицинскую помощь, психосоциальную поддержку и защиту. Таким образом, общий объем гуманитарной помощи ЕС в Молдове с начала войны России против Украины составил более 48 млн евро.

Механизм гражданской защиты ЕС

Механизм гражданской защиты ЕС направлен на укрепление сотрудничества между 27 странами ЕС и 9 другими государствами-участниками (Исландией, Норвегией, Сербией, Северной Македонией, Черногорией, Турцией, Боснией и Герцеговиной, Албанией и с недавних пор - Украиной) в области гражданской защиты для лучшего реагирования в чрезвычайных ситуациях.

Когда такая ситуация превышает возможности реагирования страны, та может запросить помощь через механизм. С момента создания в 2001 году Механизм гражданской защиты ЕС был задействован более чем в 600 чрезвычайных ситуациях и кризисах внутри Евросоюза и за его пределами.

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Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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