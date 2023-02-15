Беженцы в Германии: муниципалитеты взывают о помощи

В 2022 году Германия приняла более 1,2 миллиона мигрантов и беженцев. Многие муниципалитеты не справляются с нагрузкой. Правительство обещает помощь и созывает специальную конференцию.

Когда мэра Билефельда Пита Клаузена (Pit Clausen) спрашивают, как его город справляется с приемом украинских беженцев, он не выглядит взволнованным. "Ситуация лучше, чем настроение", - отвечает политик. В городе, расположенном в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, проживает 340 тыс. жителей - и 4000 человек, бежавших от войны из Украины. "Такой большой город, как Билефельд, вполне может с этим справиться", - делится Клаузен.

Украинские дети в школе в Германии, март 2022 года Фото: Lisi Niesner/REUTERS

Более половины беженцев живут у родственников и знакомых, в использовании для их расследения спортзалов больше нет необходимости. Почти все дети пошли в детсады и школы. "У некоторых появилась работа, другие снова влюбились", - улыбается мэр. Впрочем, не во всех муниципалитетах дела обстоят так же хорошо. "Отчасти правда состоит в том, что ситуация разная", - признается Клаузен.

Не везде дела идут хорошо

Помимо более чем миллиона украинских беженцев, в 2022 году в Германию из других стран прибыли около 244 000 лиц, ищущих убежище. В основном из Сирии, Афганистана, Турции и Ирака. Глава администрации района Мильтенберг (федеральная земля Бавария) с населением около 130 тыс. человек Йенс Марко Шерф (Jens Marco Scherf) подсчитал, что ему пришлось в 2022 году принять больше соискателей убежища, чем во время кризиса с беженцами 2015 года. По его словам, возможности системы исчерпаны, он не может принять больше людей.

Ужесточение допуска, увеличение числа депортаций

С осени каждую неделю приходится арендовать одно или два дополнительных помещения для размещения беженцев, сообщили в районной администрации Мильтенберга по запросу DW. Поскольку их почти не осталось, многие соискатели убежища вынуждены проживать в аварийном жилье. Шерф призывает федеральное и земельные правительства "ограничить иммиграцию".

Депортация из ФРГ мигранта из Афганистана Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Именно об этом ЕС договорился на своем последнем саммите. Контроль на границах должен быть ужесточен, а тех, кто не имеет оснований для получения убежища, необходимо депортировать. Беженцев от войны в Украине это, разумеется, не касается.

Система просто перегружена

Прием и интеграция их означают нечто большее, чем просто предоставление жилья. Ресурсы истощаются, и это сказывается уже и на гражданах Германии. "Если беженцам больше не предоставляется жилье и надлежащий уход, то учителя больше не могут выполнять свои обязанности, воспитателей не хватает, спортзалы недоступны для занятий школьным и клубным спортом - и это лишь некоторые примеры. Это значит, что система просто перегружена", - констатируют в районной администрации Линдау в Баварии.

Город, расположенный на идиллическом берегу Боденского озера, насчитывает около 81 000 жителей и рекламирует себя слоганом "Совсем рядом с раем". Линдау - один из многих муниципалитетов, которые уже несколько недель срочно требуют от федерального правительства дополнительной помощи. Этот вопрос будет обсуждаться 16 февраля на очередной конференции по проблемам беженцев, на которую глава МВД ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) пригласила представителей федеральных земель и муниципалитетов.

Миллиардная помощь из Берлина

"Мы не оставим вас один на один с проблемой", - заверяет канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), напоминая, что правительство помогает федеральным землям и муниципалитетам миллиардами евро, чтобы решать вопросы соискателей убежища. При этом каких-то конкретных обещаний канцлер не дает.

Кристиан Линднер Фото: Arno Burgi/dpa/picture alliance

А министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner), в свою очередь, указывает, что некоторые земли имеют гораздо лучшие показатели доходов, чем федеральное правительство, и являются "сильным партнером" в финансовой системе страны. Одной из главных задач предстоящей конференции он считает разработку плана, "как остановить нелегальную миграцию в Германию и сделать так, чтобы ФРГ перестала быть предпочтительным местом для беженцев в Европе".

Выигрывают те, кто извлек уроки из прошлого

В Берлине также отмечают, что не все муниципалитеты перегружены приемом мигрантов. Но почему ситуация настолько отличается в разных местах? "Муниципалитеты, которые в 2015 году создали инфраструктуру для приема потоков беженцев, а затем не стали ее полностью демонтировать, сейчас находятся в лучшем положении", - пояснил DW профессор миграционной политики в Университете Хильдесхайма Ханнес Шамман (Hannes Schammann).

Общежитие для беженцев в Фульдатале, федеральная земля Гессен Фото: picture-alliance/dpa/U. Zucchi

Это утверждение может подтвердить мэр Ганновера Белит Онай (Belit Onay). "После вторжения России в Украину мы смогли в течение нескольких дней создать возможности для приема украинских беженцев в выставочных залах в Ганновере. В целом ситуация сложная, но в настоящее время управляемая - благодаря постоянному наращиванию потенциала и энергичному сотрудничеству внутри администрации, - рассказал Онай в интервью DW.

Больше частного жилья?

Остаются еще свободные места в тех объектах недвижимости, которую федеральное правительство предоставило осенью 2022 года после первой конференции с участием федеральных земель и муниципалитетов по проблемам беженцев. На данный момент занято около двух третей из 4000 мест. Однако многие здания нужно сначала подготовить, потому что они долгое время пустовали и в них, например, нет электричества и воды.

Филиз Полат Фото: picture-alliance/dpa/B. v. Jutrczenka

Филиз Полат (Filiz Polat), представитель по миграционной политике партии "зеленых" в бундестаге, выступила с предложением, которое могло бы облегчить ситуацию. В интервью Deutschlandfunk она призвала уравнять тех, кто просит убежище, и украинских беженцев в том, что касается жилья.

Соискателям убежища не разрешается выбирать место жительства в ФРГ, в то время как прибывшие в Германию после российского вторжения украинцы могут проживать у родственников или знакомых. По словам Полат, около 30 процентов добивающихся убежища в Германии, например, лица, преследуемые в Турции по политическим мотивам, имеют родственников в ФРГ.

Насколько такое предложение реально облегчит бремя? "Вряд ли, - полагают в Линдау. - У муниципалитетов сложности не только с жильем для беженцев, но и с оказанием поддержки людям". В Мильтенберге считают инициативу депутата в принципе "заслуживающей рассмотрения", но требуют доказательств наличия достаточной жилой площади. Не должно быть так, что кто-то из тех, кто сам живет в общежитии для беженцев, захочет взять к себе еще и родственников, добавляют в администрации Мильтенберга.

Более быстрая интеграция для всех

Мэр Билефельда Пит Клаузен находит правильным уравнять условия для соискателей убежища и украинских беженцев не только в плане размещения, но и во всех вопросах. Что также включает в себя упорядочение длительных бюрократических процедур в органах по делам иностранцев. "Мы глупо поступаем, разделяя беженцев на классы. Необходимо полностью открыть социальные системы, системы образования и все возможности интеграции для всех", - подчеркивает Клаузен, по мнению которого от этого выиграют все стороны.

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