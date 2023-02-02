Что уже сделал для Украины ее главный помощник - Евросоюз

Евросоюз стал мировым лидером по оказанию помощи Украине. Сумма поддержки, предоставленной стране государствами и институтами ЕС, приблизилась к 60 млрд. Чем Евросоюз помог и еще поможет украинцам - обзор DW.

В четверг, 2 февраля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ряд еврокомиссаров посетят Украину, где проведут пленарное заседание с ее правительством. А на следующий день, 3 февраля, пройдет саммит Европейский Союз - Украина с участием фон дер Ляйен, председателя Совета ЕС Шарля Мишеля и высшего украинского руководства. Визит Еврокомиссии и саммит - это проявление "непоколебимой поддержки Украины со стороны ЕС", а цель этих мероприятий - углубление сотрудничества Брюсселя и Киева, сказал высокопоставленный чиновник Евросоюза.

По его словам, еврокомиссары и лидеры ЕС подведут итоги уже оказанной Украине поддержки и обсудят с украинской стороной все принятые с начала полномасштабного российского вторжения совместные меры. В целом страны и институты Евросоюза из национальных бюджетов и бюджета ЕС оказали Украине помощи почти на 60 млрд евро, из которых 10 млрд - для украинцев, бежавших от войны в Евросоюз. Таким образом Европейский Союз стал мировым лидером по оказанию поддержки Украине.

Финансовая помощь

В 2022 году ЕС предоставил Украине макрофинансовую помощь в размере 9 млрд евро в виде кредитов и грантов для укрепления стабильности и удовлетворения неотложных потребностей в финансировании. А в конце 2022 года был принят законодательный пакет, который позволит Евросоюзу оказать макрофинансовую помощь Украине в 2023 году на общую сумму 18 млрд евро.

Первый транш этой помощи в 3 млрд евро уже был перечислен Киеву в январе, следующий ожидается в марте. Новый пакет направлен на краткосрочную финансовую помощь, неотложные нужды Украины, восстановление критической инфраструктуры, первоначальное послевоенное восстановление и поддержку страны на пути к евроинтеграции, сказано на сайте Совета ЕС. Эта помощь также будет обсуждаться на встречах в рамках саммита ЕС - Украина 2 и 3 февраля.

Брюссель также оказывает Украине поддержку через Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития, предоставляя гарантии, которые позволяют кредитовать украинское правительство и компании, оказывающие жизненно важные услуги.

В 2022 году ЕС предоставил Украине бюджетную поддержку в размере 620 млн евро и принял экстренный пакет в размере 330 млн евро, направленный на удовлетворение неотложных потребностей внутренне перемещенных лиц.

Гуманитарная помощь и помощь беженцам

Помимо этого, Евросоюз выделил 523 миллиона евро на гуманитарную помощь мирным жителям, пострадавшим от войны в Украине. Из них 485 млн евро были переданы Украине, а 38 млн евро - Молдове. При этом страны, входящие в ЕС, из своих национальных бюджетов предоставили еще более миллиарда евро гуманитарной помощи. На эти средства людям в Украине и беженцам обеспечивают воду и еду, предметы домашнего обихода, медицинскую и психологическую поддержку, экстренные и зимние убежища, защиту, включая обучение в чрезвычайных условиях, денежную помощь для удовлетворения основных потребностей.

По данным Брюсселя, уже более 13,6 млн человек получили гуманитарную помощь в Украине благодаря ЕС и другим донорам.

Беженцы из Украины в Берлине, март 2022 года Фото: Jens Schicke/IMAGO

С 24 февраля миллионы украинцев бежали от войны в Молдову и страны ЕС. Точных чисел в Брюсселе назвать не могут, но известно, что официально зарегистрировались в Евросоюзе 4 миллиона беженцев из Украины. 4 марта Брюссель впервые в истории ввел директиву о временной защите, чтобы уменьшить нагрузку на национальные системы предоставления убежища и позволить беженцам из Украины пользоваться едиными правами на всей территории ЕС. Таким образом, они имеют право на проживание в ЕС, доступ к рынку труда и жилью, доступ к образованию для детей, медицинскую и социальную помощь.

Временная защита Евросоюза - это чрезвычайный механизм, который задействуется в случае массового притока перемещенных лиц и направлен на предоставление немедленной коллективной защиты людям, которые не в состоянии вернуться в свою страну. Временная защита для украинцев будет действовать до трех лет, в зависимости от развития ситуации в их стране.

Добровольное соглашение между операторами мобильной связи ЕС и Украины позволяет миллионам беженцев звонить домой бесплатно или по низким ценам. Сейчас Еврокомиссия работает над долгосрочным соглашением о включении Украины в зону роуминга Евросоюза.

Помимо этого, Евросоюз координирует доставку помощи Украине и соседним странам через свой механизм гражданской защиты. Это крупнейшая операция в рамках данного механизма: все страны ЕС, а также Исландия, Северная Македония, Норвегия и Турция оказывают Украине материальную помощь, предоставляя медикаменты, генераторы, тенты для укрытия, защитную одежду, противопожарное оборудование и водяные насосы.

Учитывая огромную потребность Украины в медицинских товарах, Евросоюз задействовал свои стратегические резервы rescEU. Он также координирует медицинскую эвакуацию украинских пациентов, нуждающихся в срочном лечении, и открыл специальный медицинский центр в польском Жешуве.

Общая сумма помощи, оказанной через механизм гражданской защиты ЕС, превысила 516 миллионов евро.

Экономическая помощь

Евросоюз временно либерализовал торговлю с Украиной и пошел на другие торговые уступки в отношении некоторых украинских товаров. Так, с мая 2022 года пошлины на весь украинский экспорт в ЕС не взимаются в течение одного года.

Благодаря этим мерам Евросоюз существенно поддержал экономику Украины: по данным статистического бюро Eurostat, с января по октябрь 2022 года ЕС импортировал из Украины на 15,7 процента больше товаров, чем за аналогичный период 2021 года, а экспорт вырос на 3,2 процента. Пошлины, в том числе антидемпинговые, были отменены, в частности, на промышленные товары, овощи и фрукты, а также сельскохозяйственные продукты.

Урожай пшеницы в Донецкой области Фото: Efrem Lukatsky/AP/picture alliance

Совместно с Украиной и Молдовой Евросоюз в мае 2022 года создал железнодорожные "линии солидарности", чтобы Украина могла возобновить заблокированный экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции, а также импортировать необходимые ей товары, начиная с гуманитарной помощи, заканчивая кормами для животных и удобрениями. По последним данным Брюсселя, этими "линиями солидарности" из Украины уже было вывезено 23 млн тонн сельхозпродукции.

Электросети Украины были успешно синхронизированы с континентальной европейской сетью в марте 2022 года, а в июне Украина и ЕС начали торговлю электроэнергией. Теперь украинское Минэнерго просит Брюссель расширить технические возможности для торговли электроэнергией с Евросоюзом.

Военная помощь

ЕС уже выделил 3,6 млрд евро через Европейский фонд мира для усиления возможностей и сопротивляемости Вооруженных сил Украины и защиты ее жителей от военной агрессии. Это финансирование направлено на закупку боевой техники, "платформ, предназначенных для доставки смертоносной силы в оборонительных целях", оборудования, средств индивидуальной защиты, аптечек, топлива.

Специально для обучения украинских военных была создана Миссия военной помощи ЕС (EUMAM), которая заработала в ноябре 2022 года. Предполагается, что за первые шесть месяцев 2023 года будет обучено 15 тысяч украинских солдат, а к концу года - еще столько же. Об удвоении первоначальной численности выпускников миссии сообщат на саммите ЕС-Украина, рассказали чиновники ЕС.

Пока работа миссии рассчитана на два года, ее бюджет на этот период составит 123 миллиона евро. Миссия открыта и для участия стран, не входящих в ЕС. Так, в конце 2022 года к EUMAM присоединилась Норвегия.

Политическая и юридическая помощь

В 2022 году Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС и дорожную карту необходимых для этого реформ. Поддержка Украины, ставшей жертвой российской агрессии, - высший приоритет Европейского Союза, что ежедневно подчеркивают во всех его институтах. Визит Еврокомиссии в Украину и первый саммит ЕС - Украина в статусе кандидата и одновременно воюющей державы - это мощный сигнал личной поддержки со стороны лидеров Евросоюза, причем не только для Украины, но и для России, а также всего мирового сообщества, подчеркивают в Брюсселе.

ЕС продолжает оказывать на Россию санкционное давление, чтобы заставить ее платить высокую цену за свою агрессию и ограничить ее способность вести дальнейшие боевые действия в Украине. В отношении РФ введено уже 9 пакетов санкций Евросоюза, на подходе десятый.

Помимо этого, Евросоюз ведет активную дипломатическую работу в мире по борьбе с российским нарративом и сохранения основанного на правилах мирового порядка, подчеркивают чиновники в Брюсселе.

В ЕС заверяют, что военные преступления, в том числе преступление агрессии в отношении Украины, не останутся безнаказанными. В связи с этим ЕС принял ряд мер.

В марте 2022 года все члены Евросоюза вместе с другими странами-партнерами решили передать расследование совершаемых в Украине преступлений в Международный уголовный суд (МУС). На уровне ЕС уже принято решение создать специальную прокуратуру для расследования преступления агрессии против Украины в Гааге: International Center for the Prosecution of the Crime of Agression (ICPCA). В Брюсселе обещают, что он начнет работу скоро, и что эта тема тоже будет обсуждаться на саммите ЕС - Украина.

Агентство ЕС "Евроюст" поддерживает работу совместной следственной группы по предполагаемым международным преступлениям, совершенным в Украине. В мае ЕС расширил полномочия агентства и позволил ему хранить доказательства, связанные с военными преступлениями, анализировать их и делиться информацией с национальными и международными органами. На сегодняшний день в базу данных доказательств военных преступлений в Украине, которую ведет "Евроюст", внесено уже около 65 тысяч инцидентов.

Смотрите также: