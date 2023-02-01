Саммит Украина - ЕС: на что может рассчитывать Киев?

Очередной 24-й саммит Украина - ЕС, который, как ожидается, должен пройти в Киеве 3 февраля, будет особенным по двум причинам. Он станет первой встречей руководства Украины и Евросоюза в формате саммита за год полномасштабного российского вторжения в Украину. Кроме того, на саммите украинские власти впервые будут представлять страну, ставшую кандидатом на вступление в ЕС.

"У нас очень амбициозный план - присоединиться к ЕС в течение следующих двух лет, поэтому мы ожидаем, что уже в 2023 году мы можем иметь предвступительный этап переговоров", - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью изданию Politico. Он также выразил надежду, что на саммите Украина сможет совершить "существенный скачок вперед" в конкретных экономических сферах: заключение соглашения с ЕС о так называемом "промышленном безвизе", приостановление таможенных пошлин на украинский экспорт еще на год и включение Украины в зону мобильного роуминга ЕС.

Но на что стоит рассчитывать Киеву? Какие ожидания украинской стороны найдут отражение в итоговой декларации саммита и какой сигнал Брюссель пошлет Киеву по поводу начала переговоров о вступлении Украины в ЕС?

Важный саммит в переломный момент

Сложные геополитические обстоятельства, на фоне которых будет проходить саммит Украина - ЕС, являются причиной того, что ожидания, которые возлагаются на эту встречу, достаточно высоки. "В настоящее время выживание Украины как государства и его победа в войне во многом зависят в том числе и от европейских партнеров. А для евроинтеграции настал момент, когда воплощение планов украинской власти присоединиться к ЕС может ускориться, и Киев станет на путь начала переговоров о вступлении", - сказал в комментарии DW исполнительный директор Совета внешней политики "Украинская призма" Геннадий Максак, но отметил, что не все ожидания украинской стороны "найдут отражение в декларации саммита".

Среди положений, которые по прогнозам экспертов попадут в текст итогового документа, будет пункт в поддержку мирного плана президента Украины Владимира Зеленского, представленного в ноябре прошлого года. Старший аналитик Центра "Новая Европа" Лео Литра считает, что у Украины "нет достаточно возможностей для продвижения этого плана, а если она заручится поддержкой ЕС, то это станет мощным сигналом для ООН и других международных организаций", которые могут помочь с его воплощением.

Усилить военную помощь

Украина надеется на выделение средств со стороны ЕС для финансирования военной помощи. "В войне с Россией наступил очень ответственный момент, мы ожидаем от ЕС большей помощи", - сказал Литра, пояснив, что в бюджете Европейского фонда мира (EPF), из которого ЕС возмещает государствам-членам поставки вооружения для Украины, "почти не осталось денег".

"Для Украины критически важно во время саммита с ЕС донести неотложность мобилизации военной помощи для победы Украины в 2023 году и неприемлемость любых уступок России", - считает глава правления Сети защиты национальных интересов АНТS, бывшая глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко. По ее словам, у Евросоюза достаточно лидерства для того, чтобы через различные форматы международного сотрудничества объединить мир "ради победы Украины и поражения России в этой войне".

В Киеве также ожидают, что в декларации саммита будет зафиксировано положение о создании спецтрибунала для судебного преследования высшего руководства России за преступление агрессии. "Сложно сказать, будут ли там прописаны конкретные решения, поскольку создание спецтрибунала - длительный и чувствительный процесс, но если все страны-члены ЕС выскажутся в его поддержку, то это позволит подойти к практическим аспектам этого вопроса", - сказал Лео Литра.

Что касается украинских экономических интересов, то ожидается, что на саммите будет уделено внимание интеграции Украины в единый рынок ЕС. "Нам важно, учитывая сложную экономическую ситуацию в Украине, увеличить возможность доступа наших товаров и сервисов на рынки ЕС, а также решить проблемы весенней посевной кампании, как обеспечить наших аграриев горючим и посевными материалами", - объяснила Анна Гопко.

Невыполненные условия и нехватка политической воли

Президент Зеленский в своих публичных выступлениях заявлял о том, что 2023 год должен стать годом начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Для этого необходимо, чтобы страны-члены ЕС приняли политическое решение о том, что после выполнения Украиной семи условий, выдвинутых ей в июне прошлого года после предоставления статуса страны-кандидата, Брюссель согласится начать переговоры о членстве. "Конечно, пока об этом не может идти речь, потому что работа над выполнением этих условий еще продолжается, и Еврокомиссия даст свою оценку по поводу них только осенью", - констатирует Лео Литра.

Несмотря на то, что Верховная рада приняла законы, необходимые для выполнения условий, выдвинутых Еврокомиссией, в частности, закон о медиа, о национальных меньшинствах, о Конституционном суде Украины, антикоррупционном законодательстве, у европейцев есть к ним замечания. Поскольку "они формально отвечают видению того, что предложила Еврокомиссия, но с другой стороны, указывают на то, что на этапе принятия этих законов украинцы с Еврокомиссией не консультировались", говорит Геннадий Максак и признает, что "трек выполнения Украиной условий, озвученных ЕС при предоставление статуса кандидата, небезупречен". "Но, кроме технических замечаний в Киеве, есть еще и вопросы политической воли в ЕС по открытию переговоров о вступлении с Украиной. Это решение еще не стало тем пределом, который для себя пересекли все страны-члены блока", - констатирует эксперт.

Сейчас все, что может сделать украинская сторона, хотя бы условно зафиксировать временные рамки для начала переговоров. "Договориться с ЕС во время саммита, что в случае выполнения Украиной всех условий и рекомендаций, Брюссель поддержит начало переговоров о вступлении", поясняет Лео Литра.

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