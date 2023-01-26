Запущена международная платформа доноров для Украины

Чтобы помощь для восстановления поступала в Украину прозрачно и согласованно, международные доноры, финансовые институты и власти теперь координируют свои действия через специальную платформу.

Координационная платформа доноров для восстановления Украины начала работу в четверг, 26 января. Она призвана связывать международных доноров с международными финансовыми организациями, чтобы помощь для Украины поступала "согласованно, прозрачно и в соответствии с принципами отчетности", сказано в заявлении на сайте Еврокомиссии.

В первом заседании платформы, которое прошло в формате видеоконференции, участвовали высокопоставленные чиновники из Украины, Европейского Союза, стран "большой семерки", а также представители финансовых институтов, таких как Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Международный валютный фонд и Всемирный банк. Позднее к этой инициативе смогут присоединиться и другие доноры, указывают в Брюсселе.

Инвестиции в Украину "должны идти рука об руку с реформами"

Совещание платформы доноров положило начало и более масштабному процессу координации действий всех ключевых участников, обеспечивающих краткосрочную и долгосрочную финансовую поддержку Украине, опираясь на результаты конференций в Лугано, Берлине и Париже. Этот процесс направлен на "преодоление разрыва между потребностями и ресурсами", подчеркивают в Еврокомиссии.

ЕС заверяет, что намерен и впредь играть важную роль в поддержке процесса восстановления Украины. Учитывая ее статус кандидата на вступление в Евросоюз, необходимы гарантии того, что "инвестиции идут рука об руку с реформами", заявил официальный Брюссель.

Европейский Союз в целом и входящие в него страны по отдельности, а также финансовые институты ЕС уже предоставили Украине около 49 миллиардов евро в виде финансовой, бюджетной, срочной, гуманитарной и военной помощи.

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