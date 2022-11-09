Как на Черниговщине восстанавливают разрушенное войной жилье

Корреспондент DW побывал в освобожденных ВСУ весной 2022 года селах Черниговской области и увидел, как ее жители готовят к зиме разрушенное во время боевых действий жилье.

Стенд возле сельского клуба напоминает, что в селе Шестовица, что возле Чернигова, полвека назад снимали знаменитый советский фильм "В бой идут одни старики". С 28 февраля до конца марта 2022 года над селом пронеслась настоящая война, здесь хозяйничала российская армия. Октябрь принес с собой первые холода, и сельчане спешат восстановить разрушенные войной дома. По словам сельского старосты Сергея Медведева, одиннадцать домов в Шестовице уничтожены полностью, а около ста получили разнообразные повреждения.

"Обладминистрация помогла части жителей окнами, стройматериалами, но такого количества ресурсов, чтобы отстроить все, - нет, - делится Медведев. - Большинство обходятся своими силами - как могут, так и восстанавливают. И стройматериалы подорожали, и топливо - вдвое, некоторые даже берут кредиты в банке. Это очень дорого, а что делать? Кое-кто может устроиться у соседей, знакомых или родственников, а кому-то и некуда идти".

Российская военная автоколонна между сельских домов

Самые большие разрушения в той части села, где российские военные рядом с домами размещали свою технику, бензовозы и грузовики с боеприпасами. 7 марта украинская армия нанесла удар по этой автоколоне. Взрывы боеприпасов и пожар уничтожили почти все дома на этой улице.

Сергей Медведев: Такого количества ресурсов, чтобы отстроить все, нет Фото: Oleh Klymtchuk/DW

"Россияне пришли сюда 28 февраля. Мы еще оставались в своем доме", - вспоминает местная жительница Татьяна Летяга. Потом, по ее словам, российские военные выгнали их из дома и расположились в нем сами. "Мы хотели выехать, но оккупанты не разрешили покинуть село, - продолжает Татьяна. - Вот мы и пошли к знакомым здесь, в Шестовице. Когда наша улица горела, мы уже не были в своем доме".

31 марта российские войска отступили. Татьяна с мужем и их четырехлетним сыном вернулись в свой дом, но жить в нем было невозможно - крыши нет, все окна надо было менять. Взрывные волны расшатали стены, разрушили добротную печь, в которой готовили пищу и которая обогревала дом. Сгорели гараж, легковой автомобиль, летняя кухня, сарай.

Помощь от международных благотворительных организаций

"Знакомый отдал нам свой дом на год. Вот и живем там, а сюда приходим, обрабатываем огород и ремонтируем дом, - поясняет Летяга в разговоре с DW. - Летом сельсовет помог с окнами. Приезжали также представители французской благотворительной организации АСТЕD. Мы обратились к ней, и нам выделили 26 тысяч гривен помощи, мы доложили своих денег и восстановили крышу".

Как рассказала женщина, в средине октября сельским жителям оказывала помощь благотворительная нидерландская организация ZOA, которая выделяла пострадавшим средства на восстановление стен, системы отопления, крыш.

Российские военные выгнали Татьяну Летягу (на фото с сыном) из ее дома и расположились в нем сами Фото: Oleh Klymtchuk/DW

"Мы раньше купили на свои средства твердотопливный котел. Подали в ZOA кассовые чеки на него, и нам вернули деньги. Но мы не успеваем ни с чем. Я работаю медсестрой посменно в одной из больниц в Чернигове, мой муж - в агрофирме с утра до ночи. Как раз идет уборка подсолнечника, у него нет времени ставить котел. Возможно, ближе к зиме поставим, - уточняет Татьяна. - Ведь средства нам дали при условии, что за три месяца котел должен быть подключен. Мы подписали договор об этом".

Метров пятьдесят от дома Летяг восстанавливает свое жилье Юлия Британ, преподаватель Черниговского института последипломного педагогического образования. Когда горела улица, они с больной матерью были в своем доме.

Помощь семье Юлия Британ оказали Киинская ОТО и международные благотворительные организации Фото: Oleh Klymtchuk/DW

"Взрывная волна была такой силы, что чугунные радиаторы рассыпались на куски. Газовый котел и печь на дровах - все было разрушено до основания. Нарушено крепление стропил, сорван пол, от высокой температуры снесло крышу из металлочерепицы. Осколки снарядов и мин пробили дыры в стенах", - перечисляет нанесенный ущерб Юлия.

Дважды к ним приезжал архитектор из Киинской объединенной территориальной общины (ОТО), который установил, что дом непригоден для проживания. Но общей суммы ущерба не установили, комиссия так и не приехала, сетует Британ. Помощь ее семье пришла от Киинской ОТО, международных благотворительных организаций International Medical Corps, World Kitchen, International Relief and Development, Международного Комитета Красного Креста и уже упомянутой ZOA.

Важен четкий отчет за благотворительную помощь

"ZOA привезла экспертов-строителей, они установили, что наш дом нужно восстанавливать, так как негде жить. Составили смету, - говорит Юлия. - Мы подписали трехсторонний договор между ZOA, главой ОТО и мной о выделении средств на восстановление дома. Средства приходили траншами, в зависимости от выполненных работ. Например, мы поменяли окна, я отправила сфотографированные счета. По ним видно, что я потратила деньги по назначению. Потом пришли суммы на систему отопления и крышу".

Некоторые разрушенные дома в освобожденных селах Черниговщины уже частично отремонтированы Фото: Oleh Klymtchuk/DW

По мнению Юлии Британ, существует две главные проблемы: как сочетать основную работу с восстановлением жилья и где брать средства. "Все подорожало. В прошлом году лист гипсокартона стоил 130 гривен, сегодня почти 400 гривен, а нам нужно 65 листов. То есть, если бы не помощь общины и международная помощь, то было бы невообразимо трудно", - признается преподаватель института последипломного педагогического образования.

Сгорело все до основания

Иначе обстоят дела с восстановлением жилья у тех, чье имущество уничтожено полностью. Как, например, у семьи Нины Радченко. Они с мужем пенсионеры. Их дом в Шестовице напротив усадьбы Летяг. Радченко рассказывает, что дом строили пятнадцать лет, как раз для жизни на пенсии. 7 марта все подворье с мастерской и гаражом было уничтожено напрочь.

"Со своей стороны, мы еще в мае оформили все документы, написали заявления. Приезжали к нам из полиции, прокуратуры описывать ущерб. Установили, что у нас стопроцентное уничтожение имущества на 3,5 млн гривен. Сельсовет обещал нам модульный домик к зиме. Но если летом еще что-то обещали, то сегодня этот вопрос не решается. Говорят, нет финансирования на такие домики. Мы с мужем работали всю жизнь, а на старость остались почти что нищими", - с горечью говорит пенсионерка.

Некоторые разрушенные дома не подлежат восстановлению Фото: Oleh Klymtchuk/DW

Но она с мужем не отчаиваются. Нина нашла работу продавцом в Чернигове, супруг - электромеханик в Шестовице. Зимовать семья Радченко будут в одном доме с Летягами.

Не двигается с места жилищный вопрос и у Аллы Кирильченко из села Заречное, что у западной окраины Чернигова. Заречное горело дважды после обстрелов российской армии. "Вот это все был наш дом", - показывает Алла на свою разоренную усадьбу. "Там отец моего мужа сгорел 4 марта, когда сбросили зажигательные бомбы. Мы с детьми в тот день уехали отсюда. А его оставили, планировали определить в дом престарелых. Он у нас был лежачим больным", - со слезами вспоминает Кирильченко.

Гараж как временное жилье на зиму

По оценке управления архитектуры и градостроения Черниговского горсовета, имущество семьи Кирильченко уничтожено полностью. Представители военно-гражданской администрации области заверяют, что этого достаточно для получения нового жилья.

"Нас восемь человек в семье. Я звонила на прошлой неделе в отдел квартирного учета в Чернигов. Говорят, мы третьи в списке на модульный домик. Но когда он будет, ничего не знают. Я им говорю: "Зима идет, куда нам обращаться?". Младшая дочь родила второго ребенка, они временно в Чернигове живут на съемной квартире. Мы тоже у друзей пока на квартире, но не знаем, сколько там еще сможем оставаться. Вот хотим накрыть гараж, поставить там "буржуйку" и зимовать", - делится планами Алла Кирильченко.

В отчаянии она написала краской на бетонном блоке у дороги свои номера телефонов. Говорит, что люди, случается, отзываются и помогают. За что Алла всем им безмерно благодарна.

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