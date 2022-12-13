Государства-доноры обещают Киеву быструю помощь для зимы

В Париже проходит очередная конференция доноров по помощи Украине, инфраструктура которой разрушена масштабными российскими обстрелами. Уже на этой неделе в Польше откроют перевалочный склад для Украины.

На международной конференции "Солидарность с украинским народом" в Париже государства-доноры пообещали Украине быструю помощь для начавшегося зимнего сезона в связи с масштабными разрушениями критической инфраструктуры из-за российских обстрелов. Открывая конференцию во вторник, 13 декабря, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что мероприятие призвано помочь "украинскому народу пережить эту зиму".

По его словам, основной упор сделан на предоставление поддержки в краткосрочной перспективе - учитывая попытки России "посеять террор" в Украине путем "трусливых" бомбардировок гражданской инфраструктуры. Речь идет о конкретных обязательствах по поставке генераторов, помощи в ремонте инфраструктуры, предоставлении светодиодов для освещения, добавил Макрон. При этом координированная срочная помощь должна быть оказана также в сферах транспорта, сельского хозяйства, водоснабжения и здравоохранения.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) назвала конференцию в Париже "знаком того, что Украина не находится в одиночестве". Она заявила о создании координационной платформой под руководством ЕС, которая позволит быструю передачу помощи Украине. Уже на этой неделе в Польше будет открыт перевалочный склад, с которого гуманитарная помощь будет транспортироваться в различные регионы Украины, добавила она.

Участники международной конференции пообещали Киеву помощь на общую на сумму около 1 млрд евро, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна. По ее словам, речь идет о "новых обязательствах", которые государства взяли на себя "благодаря проведению этой конференции". Министр уточнила, что речь идет о безвозмездной помощи, а не о кредитах.

Германия и Швеция увеличат объемы помощи

В свою очередь глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) сообщила, что Берлин выделит Украине дополнительно 50 млн евро для поддержки страны в зимний период. Она подчеркнула, что украинцы нуждаются в электрогенераторах и другой технике, которая поможет пережить зиму. "Только деньги не спасут от морозов, поэтому техническая помощь так важна", - отметила Бербок.

Еще 55 миллионов евро пообещала предоставить Швеция. Министр внешней торговли этой страны Юхан Форсель заявил, что помощь будет выделена среди прочего на восстановление школ, больниц и энергетической инфраструктуры. С наступлением зимы "необходимо сделать все возможное, чтобы помочь улучшить условия в Украине, а также помочь им обороняться от российских захватчиков", добавил он и пообещал поддерживать украинцев "столько, сколько потребуется".

Зеленский призвал создать Парижский механизм

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая с видеообращением на конференции, призвал создать специальную модель координации усилий - Парижский механизм, - который позволит давать эффективный ответ на удары ВС РФ по энергоструктуре. "Пока мы не имеем, к сожалению, такой современной системы противовоздушной обороны, которая могла бы сбивать 100% российских ракет и дронов, но мы можем создать систему принятия решений, которая может на 100% лишить смысла террористическую тактику России", - указал украинский президент.

По его словам, как минимум до завершения этого отопительного сезона Украина нуждается в аварийной поддержке со стороны европейской энергосистемы, то есть в поставках электроэнергии из стран ЕС объемом до 2 гигаватт. При этом необходимо соответствующее решение ENTSO-E - европейской сети системных операторов передачи электроэнергии, отметил Зеленский. "Такая поддержка может оцениваться примерно в 800 млн евро в текущих ценах", - подчеркнул украинский лидер. По его словам, "это очень большая сумма, но она меньше, чем стоимость потенциального блэкаута".

Зеленский сообщил, что Украине необходимы трансформаторы, оборудование для ремонта поврежденных высоковольтных линий электропередачи, а также генераторы и газовые турбины. "Из-за разрушения наших электростанций в результате террористических атак нам придется использовать больше газа этой зимой, чем ожидалось", - добавил украинский лидер. Он также отметил, что предоставление быстрой помощи Украине может предотвратить новую масштабную волну миграции из его страны.

В конференции участвуют около 70 государств, международных организаций, а также Европейский Союз.

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