"Укрэнерго": повреждены почти все крупные ТЭС и ГЭС

На 272-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 22 ноября (время московское).

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По данным "Медузы" , Администрация президента РФ провела в начале ноября закрытый опрос в нескольких российских регионах, который показал усталость россиян от войны. Полученные результаты четко свидетельствуют о том, что россияне "не испытывают оптимизма по поводу своего будущего и будущего страны", пишет издание со ссылкой на два источника, близких к Кремлю и знакомых с результатами исследования. При этом речь не идет об уходе в оппозицию или полном неприятии войны, а о равнодушии и апатии россиян, отметил один из собеседников.

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В Украине открыли производство по факту нарушения законов и обычаев войны в связи с инцидентом в Макеевке Луганской области, сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь генпрокурора Борис Иванов. По его словам, расследование ведется в связи с имитацией российскими военными сдачи в плен и открытием огня по военнослужащим ВСУ. Луганская областная прокуратура внесла информацию о предполагаемом совершении российскими военными вероломства в Единый реестр досудебных расследований, указал он. Ранее в тот же день Госдума РФ приняла заявление в связи с видео с предполагаемым убийством пленных российских военных. Авторы заявления обвинили власти Украины в умышленном убийстве военнопленных и заявили о нарушении ими международного гуманитарного права.

В "Укрэнерго" заявили о повреждении почти всех крупных ТЭС и ГЭС

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В результате российских обстрелов Украины повреждены почти все крупные ТЭС и ГЭС, заявил на брифинге глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. "После последней атаки у нас практически не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. То есть для того, чтобы вы понимали масштаб и то, с чем нам приходится работать, практически вся тепловая и гидрогенерация, если мы говорим о больших объектах, подвергались ракетным ударам" , - цитирует его слова агентство "Интерфакс-Украина".

Кудрицкий также сообщил, что в Украине почти не осталось неповрежденных узловых подстанций "Укрэнерго". "То есть на каждую важную подстанцию ​​что-то прилетало, на некоторые даже по несколько раз, по три, по пять и даже по восемь раз. Поэтому масштаб разрушений колоссальный", - указал он.

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Глава городской военной администрации Херсона Галина Луговая сообщила, что в результате российских обстрелов погиб еще один человек. "Произошло это в 12:01, снаряд попал в газопровод. У нас есть, к сожалению, один погибший. Но город продолжают обстреливать даже сейчас", заявила она в интервью телеканалу "Суспiльне". Корреспондент телеканала передают, что на 15 часов в Херсоне прогремело более 10 взрывов, повреждены дома частного сектора.

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В результате российских ударов по многоэтажке в Торецке и одному из микрорайонов Часового Яра в Донецкой области ранены по меньшей мере два человека, сообщил в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Он написал, что Часовой Яр и Торецк уже неоднократно попадали под российские обстрелы и выразил уверенность, что российские атаки продолжаться. Кириленко призвал жителей эвакуироваться и не подвергать себя неоправданному риску.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о состоявшемся заседании Ставки верховного главнокомандующего. "О ситуации на фронте доложили Главнокомандующий ВСУ и командующие войсками стратегических направлений. Рассмотрели три ключевых вопроса. Первое - обеспечение нашего войска техникой и оружием. Второе - защита объектов энергетической инфраструктуры. Третье - обеспечение качественной работы объектов инфраструктуры в течение зимы", - написал он в Telegram . Зеленский отметил, что зима "не будет легкой прогулкой" и выразил уверенность, что Украина непременно выстоит и победит.

Япония предоставит помощь для подготовки к зиме

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Япония предоставит Украине генераторы и лампы на солнечных батареях на сумму около 2,57 млн долларов США, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел в Токио. Такое решение приняло 22 ноября правительство Японии, речь идет о чрезвычайной грантовой помощи для подготовки к зиме, указывается в заявлении. Поддержка будет реализовываться через Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. В Токио указали на масштабные отключения электроэнергии в различных регионах Украины, произошедшие вследствие разрушения Россией значительной части объектов ее энергетической инфраструктуры. "В то время как зима в Украине становится холоднее, а дни - короче, эта помощь имеет важное значение как поддержка в подготовке к зиме для тех, кто не может пользоваться отопительными установками и осветительным оборудованием", - заявил МИД Японии. В Токио подчеркнули, что продолжат поддержку Украины в сотрудничестве с международными партнерами.

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В аннексированном Россией Крыму объявили "желтый уровень террористической опасности" в отдельных районах. "С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан на территории ряда муниципальных образований и объектах республики с 20:00 22 ноября 2022 года до 20:00 7 декабря 2022 года будет действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности", - написал в Telegram "глава Крыма" Сергей Аксенов. По его словам, решение затрагивает территории городских округов Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойский, Красноперекопский и Ленинский районы.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трех погибших в результате войны, развязанной РФ против Украины. "При обстреле Шебекино погибла мирная жительница. Она получила черепно-мозговую травму, когда ее отбросило взрывной волной", - написал он в Telegram . Еще два человека, по его словам, погибли в селе Староселье Краснояружского района. "Супружеская пара подорвалась на боеприпасе неустановленного образца. Все необходимые следственные мероприятия проводятся, в том числе, чтобы разобраться, как данная семья оказалась в селе. Напомню, что с 27 октября на территории данного муниципалитета введен режим ЧС", - отметил Гладков далее. Он призвал жителей области не приезжать без согласования с властями в населенные пункты, в которых введен режим ЧС.

Минобороны Украины оценило ракетный потенциал РФ

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Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал в Twitter информацию о количестве ракет, остающихся на вооружении ВС РФ. В частности, он утверждает, что у россиян в данный момент имеется лишь 119 ракет "Искандер" (13 процентов от изначального числа), но при этом остается 87 процентов изначального количества ракет С-300 - 6980 единиц.

В свою очередь издание "Украинская правда" со ссылкой на высокопоставленные источники в силовом блоке написала, что после массированного ракетного удара по Украине, совершенного 15 ноября, ракетного потенциала России хватит не более чем еще на подобные атаки. При этом украинским силам ПВО удается сбивать около 70% ракет и иранских дронов-камикадзе, а России для восстановления ракетного запаса необходимо 14-16 месяцев, указывается далее.

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Украина получила новый транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза в размере 2,5 млрд евро, сообщил министр финансов Сергей Марченко. Общая сумма макрофинансовой помощи ЕС Украине с 24 февраля достигает 6,7 млрд евро, указал он в Twitter . В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Twitter , что "ЕС стоит бок о бок с Украиной до победы", и его помощь стала "очередным мощным шагом солидарности".

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Германия должна быть готова к дальнейшей эскалации ситуации в Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), выступая в Берлине на экономической конференции, организованной газетой Süddeutsche Zeitung. Он сообщил, что результатом урока о необходимости наращивания оборонного потенциала немецких вооруженных сил стало создание оборонного фонда в размере 100 миллиардов евро. Кроме того, Шольц выразил уверенность, что Германия больше не впадет в экономическую зависимость от России, и призвал немецкий бизнес к более разнообразному сотрудничеству с международными партнерами.

В Херсоне задерживают коллаборантов

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Херсонская областная прокуратура сообщила о задержании в Херсоне бывшего сотрудника "Северной исправительной колонии №90". "По данным следствия, во время оккупации города подозреваемый пошел на сотрудничество с представителями страны-агрессора и добровольно вступил в должность так называемого "начальника отдела охраны Херсонского следственного изолятора" в псевдоправоохранительном органе, созданном оккупационными властями "Управлении службы исполнения наказаний по Херсонской области", - отмечается в заявлении . Согласно этой информации, подозреваемый потребовал от работников учреждения покинуть место несения службы и оставить ключи в непосредственном доступе заключенных, что "привело к их массовому бегству". "За совершенное подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", - заявило ведомство.

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Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в Херсоне коллаборанта, который "выбивал голоса" за присоединение региона к России. Представитель "избирательной комиссии", созданной оккупационной администрацией для проведения так называемого "референдума", "обходил квартиры многоэтажек в одном из микрорайонов города и призывал людей проголосовать за кремлевский проект", а в случае несогласия угрожал физической расправой и звал на помощь вооруженных россиян, ждавших у подъездов, сообщило ведомство. "Задержанным оказался местный житель, который в начале полномасштабного вторжения поддержал захватчиков и начал с ними сотрудничество. За это его назначили на должность с денежным содержанием за счет агрессора", - указывается в заявлении. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста, его ждет наказание до 10 лет лишения свободы, сообщила СБУ.

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По данным председателя Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, для полной деоккупации Николаевской области осталось освободить три населенных пункта на Кинбурнской косе. "У нас осталось три населенных пункта на Кинбурнской косе, чтобы мы юридически вышли из состояния воюющей области", - заявил он в Telegram . Накануне глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что на Кинбурнской косе продолжается военная операция в режиме тишины, при этом шторм в море способствует освобождению этой территории.

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Руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил о первом заочном суде по уголовному делу о военных фейках. "В Кирове в суд направлено уголовное дело дирижера Прохора Протасова. Судить его будут заочно, музыкант проживает в США. Протасова обвиняют в распространении недостоверной информации в вооруженных силах РФ по мотиву политической ненависти", - написал он в Telegram и добавил, что наказание по данной статье допускает до 10 лет заключения. Чиков также отметил, что "треть всех обвиняемых по статье о военных фейках находятся за пределами России", упомянув при этом писателя Дмитрия Глуховского, журналистов Александра Невзорова, Майкла Наки, Андрея Солдатова и блогера Веронику Белоцерковскую.

Власти Запорожья: ВС РФ атаковали пункт выдачи гумпомощи

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Россияне обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в городе Орехов в Запорожской области, заявил в Telegram председатель Запорожской ОВА Александр Старух. "В результате прямого попадания в пункт выдачи гуманитарной помощи в помещении школы, погиб социальный работник, еще две женщины получили ранения", - написал он. Еще большего числа жертв удалось избежать благодаря правильной организации работы по выдаче помощи, когда не создаются очереди, а рядом находятся оборудованные укрытия, добавил он.

Хроника событий 22 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 21 ноября 14.00 - 23.59 >>>

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