Восстановление Украины после войны: куда пойдут миллиарды

Хотя война России против Украины продолжается, Запад и Киев уже планируют восстановление страны. Экспертная конференция в Берлине показала готовность доноров платить, но контроль за распределением пока не ясен.

"Планы на будущее, о котором никто не знает, когда оно наступит". Заголовок в немецкой газете Süddeutsche Zeitung точно определяет суть экспертной конференции по Украине, которая прошла во вторник, 25 октября, в Берлине. Война России против Украины продолжается, но ведущие страны Запада уже думают от том, как помочь Киеву восстанавливать разрушенное. Организатором форума выступила Германия как страна-председатель в группе G7. Кроме семи ведущих промышленных стран мира в нем приняли участие руководство Евросоюза, международных финансовых институтов и Украины. Мероприятие изначально задумывалось не как конференция стран-доноров, а как экспертная встреча для обмена мнениями. Конкретных финансовых обязательств не прозвучало, но примерный план стал понятен.

Сколько денег нужно Украине на восстановление

Пока точно можно сказать одно: на восстановление Украины могут уйти десятки лет и потребуются сотни миллиардов долларов США. Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в совместной статье для газеты Frankfurter Allgemeine назвали это "заданием для поколений, которое нужно начинать выполнять сейчас". Оба назвали его новым "планом Маршалла", сравнив с пакетом помощи США странам Европы на восстановление после Второй мировой войны.

Разрушенный дом в Запорожье, октябрь 2022 Фото: Ukrainian State Emergency Service/AFP

В июле, на прошлой - первой по счету - конференции по Украине в швейцарском Лугано Киев озвучил потребность на уровне 750 миллиардов долларов. В сентябре Всемирный банк, Еврокомиссия и Украина оценили потери от войны намного ниже - около 350 миллиардов. По их оценкам, львиная доля средств пойдет на строительство нового жилья вместо разрушенного (около 100 миллиардов). Но обозреватели обращают внимание на то, что эти расчеты были сделаны по итогам первых месяцев войны, а она продолжается. Поэтому они считают, что реальные потребности могут быть ближе к тем 750 миллиардам, о которых Киев говорил летом.

Сколько миллиардов и на что нужно Киеву

В целом, потребности Украины можно разделить на текущие, требующие немедленных финансовых вливаний, а также средне- и долгосрочные.

Киеву уже сейчас нужны миллиарды на зарплаты учителям, врачам и военным, выплаты пенсий и восстановление критической инфраструктуры - в первую очередь, энергоснабжения. По словам украинского президента Владимира Зеленского, который выступил на конференции по видеосвязи, Киеву "немедленно" нужно 17 миллиардов долларов. Лично присутствующий на форуме глава правительства Украины Денис Шмыгаль оценил потребности Украины в 2023 году от трех до пяти миллиардов ежемесячно. Зеленский сказал, что дефицит годовой бюджета может составить 38 миллиардов. Это чуть больше той суммы, которую страны G7 обещали выделить Украине в текущем году (около 33 миллиардов, две трети этой суммы уже выплачены). В 2023 году ЕС готов выделять ежемесячно около полутора миллиардов (18 миллиардов в год), сказала в Берлине фон дер Ляйен. Это было одно из немногих конкретных обещаний на берлинском форуме.

В дальнейшем деньги планируется потратить на строительство в Украине новых жилых домов, больниц и школ, а также транспортной инфраструктуры.

Президент Украины Зеленский во время включения на конференции в Берлине Фото: Ukrainian Presidential Press Office/AP/picture alliance

Россия тоже заплатит за восстановление Украины?

Откуда придут деньги - вопрос открытый. На форуме в Берлине обсуждали создание единой структуры, которая будет координировать международную помощь. Ожидается, что до конца года может быть создана специальная платформа для этих целей. Фон дер Ляйен предложила основать для этого специальный комиссариат в рамках Еврокомиссии. Президент Украины Зеленский предложил создать специальный фонд уже в ноябре.

В какой форме будет предоставляться помощь - пока не понятно. Судя по всему, большинству стран выгодно, чтобы это были льготные кредиты.

Киев также предлагает использовать для восстановления и средства России, замороженные на счетах в западных банках. Это сотни миллиардов. Но этот вопрос вряд ли решится быстро, поскольку потребует сложной юридической проверки, о чем заявил в Берлине канцлер Шольц.

У кого будет решающий голос - у Брюсселя или Вашингтона?

Один из потенциально спорных вопросов - распределение голосов в управлении будущим фондом по восстановлению Украины. Аналитический центр US German Marshall Fund в сентябре предложил, чтобы эту структуру возглавил представитель США, поскольку считают, что это поможет привлечь и другие страны. Львиную долю по финансированию взял на себя Евросоюз. Эксперты фонда объяснили это тем, что, мол, США с отрывом лидируют в вопросе предоставления Украине военной помощи. Вашингтон уже потратил на военную помощь Киеву десятки миллиардов долларов.

Аргумент в пользу более активного финансового участия Брюсселя - Украина получила летом статус кандидата на вступление в Евросоюз и ее будущее членство в организации должно учитываться при восстановлении. По сути это был сигнал инвесторам - деньги на восстановление не пропадут, а в перспективе останутся в ЕС.

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