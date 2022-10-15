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Реактивная система залпового огня HIMARS, фото из архива
В новом пакете будут снаряды для РСЗО HIMARS (на снимке)Фото: Tony Overman/AP/picture alliance
КонфликтыРоссия

США выделяют Украине еще 725 млн долларов военной помощи

Даниил Сотников
43 мин. назад

В рамках нового пакета Украина получит дополнительные снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, 23 тысячи артиллерийских снарядов, 500 высокоточных артиллерийских снарядов и многое другое.

https://www.dw.com/ru/ssa-vydelaut-ukraine-ese-725-mln-dollarov-voennoj-pomosi/a-63449919

Соединенные Штаты предоставят Украине новый пакет военной помощи в размере 725 млн долларов, сообщило министерство обороны США в пятницу, 14 октября. Ранее соответствующий меморандум подписал президент страны Джо Байден.

В рамках этого пакета Украина получит дополнительные снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, 23 тысячи артиллерийских боеприпасов, 500 высокоточных артиллерийских снарядов, 5000 дистанционных противотанковых минных систем RAAM, 5000 противотанковых орудий, более 200 армейских грузовиков Humvee, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, стрелковое оружие и более 2 млн патронов к нему, а также медицинские принадлежности, уточнил Пентагон.

Новый пакет военной помощи - для украинского контрнаступления

"Для удовлетворения растущих потребностей Украины на поле боя Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине ключевые возможности", - подчеркнули в американском Минобороны.

Отдельно Пентагон отметил передачу Германией Киеву комплексов системы ПВО IRIS-T, анонсированную Испанией передачу четырех пусковых установок HAWK для усиления ПВО, а также инвестиции Норвегии, ФРГ и Дании в собственное производство гаубиц в Словакии.

С начала военной агрессии России против Украины США выделили Киеву военную помощь примерно на 17,6 млрд долларов, указали в Пентагоне. В нынешнюю поставку не вошли американские системы ПВО, поскольку пакет предназначен для поддержки украинского контрнаступления, отмечает агентство Reuters.

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