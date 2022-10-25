ЕС и G7 начинают работу над ''планом Маршалла'' для Украины

Страны "большой семерки" (G7) и Европейский Союз приступили к разработке плана помощи Украине в восстановлении после войны, развязанной против нее Россией. Сигнал к запуску такой программы, которая была бы сопоставима с принятым после Второй мировой войны "планом Маршалла", был дан на международной экспертной конференции в Берлине во вторник, 25 октября.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), проводившие конференцию, повторили призывы, которые были озвучены ими в статье, опубликованной на прошлой неделе газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung. Открывая мероприятие, Шольц заявил, что цель этой конференции - "создание плана Маршалла XXI века". Его осуществление он назвал "задачей целого поколения", отметив, что начинать восстанавливать Украину необходимо уже сейчас - несмотря на то, что война еще бушует.

По словам главы германского правительства, история ФРГ показала, что восстановление возможно даже после опустошительной войны. "Важно планировать будущее Украины как процветающего и демократического члена ЕС, экспортера зеленой энергии и высокотехнологичной продукции", - сказал Шольц.

Евросоюз в 2023 году выделит Украине 18 млрд евро

Фон дер Ляйен в свою очередь сообщила, что Украине требуется от 3 до 5 млрд евро в месяц только для покрытия бюджетных трат, включая расходы на зарплаты и пенсии. По словам главы ЕК, Евросоюз готов финансировать Украину в размере 1,5 млрд евро в месяц, при этом общая сумма за 2023 год составит около 18 млрд евро. Брюссель рассчитывает, что аналогичная сумма будет предоставлена США, отдельный вклад предстоит внести международным финансовым учреждениям, в частности, Международному валютному фонду (МВФ).

Глава МВФ Кристалина Георгиева привела схожие оценки необходимого Украине финансирования. По ее словам, странам, оказывающим финансовую поддержку Украине, в 2023 году понадобится ежемесячно предоставлять ей около 3 млрд долларов США. Однако в случае необходимости в дополнительном импорте газа, восстановления разрушенной инфраструктуры и усиления российских бомбардировок сумма может вырасти до 5 миллиардов, указала Георгиева. МВФ работает над более комплексной программой помощи Украине, добавила глава фонда.

Киев требует немедленной финансовой помощи

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед собравшимися по видеосвязи из Киева, призвав как можно скорее выделить средства на восстановление его страны, разрушенной в результате российского вторжения. Это инвестиции в будущего члена ЕС, заявил он. Украинский лидер указал, что его правительство нуждается в немедленном финансировании в размере 17 млрд долларов США (17 млрд евро) для покрытия бюджетного дефицита Украины. В свою очередь премьер Украины Денис Шмыгаль отметил, что в эту сумму не входит компенсация недавнего масштабного ущерба, нанесенного ВС РФ энергетической инфраструктуре страны.

Шмыгаль также подчеркнуто поблагодарил Германию за финансовую помощь и поставки вооружений. "Я хочу выразить огромную признательность своей страны за непоколебимую, очень стабильную и очень сильную поддержку со стороны Германии", - сказал он в ходе выступления в Берлине. Одновременно украинский премьер попросил Берлин предоставить еще больше оружия, в том числе танки. Несмотря на широкую поддержку во всем мире, нуждается в еще больших объемах финансовой и военной помощи, отметил Шмыгаль.

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