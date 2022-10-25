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Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на кнференции в Берлине
Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на кнференции в БерлинеФото: Michele Tantussi/REUTERS
ПолитикаГермания

Канцлер ФРГ призвал создать новый план Маршалла для Украины

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Восстановление Украины после нападения России станет задачей целого поколения, заявил Олаф Шольц на конференции в Берлине. Канцлер подчеркнул, что к выполнению этой задачи нужно приступать уже сейчас.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал мировое сообщество к масштабной помощи Украине в восстановлении инфраструктуры, разрушенной в результате российской агрессии. Выступая на открытии международной конференции по восстановлению Украины в Берлине во вторник, 25 октября, он призвал мировое сообщество к новому плану Маршалла по Украине, осуществление которого, по его словам, станет задачей целого поколения.

"Задача этой конференции - создание плана Маршалла XXI века. Приверженность Украине как члену Евросоюза является одним из самых последовательных геополитических решений нашего времени", - указал Шольц. Он подчеркнул, что начинать восстанавливать Украину необходимо уже сейчас - несмотря на то, что война еще бушует.

Разрушительные бомбардировки Украины с помощью беспилотников Олаф Шольц назвал актом отчаяния России, но одновременно отметил, что история самой Германии показала: восстановление возможно даже после опустошительной войны. "Важно планировать будущее Украины как процветающего и демократического члена ЕС, экспортера зеленой энергии и высокотехнологичной продукции", - сказал глава германского правительства.

Зеленский: Из 17 млрд долларов Украина не получила ни цента

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к участникам конференции по видеосвязи из Киева, сообщил, что российские ракеты и иранские беспилотники разрушили уже более трети энергетического сектора его страны. При этом он посетовал на то, что из программы помощи на общую сумму 17 млрд долларов Украина до сих пор не получила "ни цента".

Со своей стороны председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) сообщила участникам конференции, что Украине требуется до 5 млрд евро в месяц только для покрытия бюджетных трат, включая расходы на зарплаты и пенсии. Она сообщила, что Евросоюз готов финансировать Украину в размере 1,5 млрд евро в месяц, что составит около 18 млрд евро за весь 2023 год.

Фон дер Ляйен особо подчеркнула, что международное финансирование восстановления Украины должно осуществляться на условиях проведения реформ, равенства полов и инклюзивности. Еврокомиссия готова стать секретариатом для управления всей международной помощью на восстановление Украины, сказала она. Фон дер Ляйен также назвала российские удары по гражданской инфраструктуре Украины "актом чистого терроризма" и призвала ЕС не позволить России уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины.

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