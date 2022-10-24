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Олаф Шольц, Урсула фон дер Ляйен, а также премьер-министр Дании Метте Фредериксен и экс-премьер Италии Марио ДрагиФото: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa/picture alliance
КонфликтыЕвропа

Шольц и фон дер Ляйен: Украине нужен "план Маршалла"

Анатолий Арни
54 мин. назад

Канцлер ФРГ и председатель Еврокомиссии призвали разработать план помощи Украине в реконструкции страны, который был бы сопоставим с "планом Маршалла".

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Страны ЕС и G7 должны "уже сегодня" совместно думать об участии в восстановлении Украины после войны, развязанной против нее Россией, и для этого необходимо разработать программу, которая по своему действию на экономику должна быть сравнима с принятым после Второй мировой войны "планом Маршалла" (американская программа помощи Европе после Второй мировой войны. - Ред.), заявили канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Совместную статью политиков опубликовала в воскресенье, 23 октября, газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам Шольца и фон дер Ляйен, после войны Украине нужно будет быстро "встать на ноги" и восстановить экономику, и от проекта этой реконструкции будет зависеть то, какой страной Украина станет в будущем. "Всегда стоит быть осторожными в сравнениях с историческими событиями, но это не что иное, как создание нового "плана Маршалла" XXI века", - указано в статье.

Украина не восстановится без помощи

Политики перечислили сферы и объекты инфраструктуры, которые были разрушены российскими войсками и требуются для восстановления экономики в Украине - жилые дома, школы, дороги, мосты и энергоснабжение. Отдельно канцлер ФРГ и председатель Еврокомиссии упомянули ведущиеся Россией с 10 октября массированные обстрелы гражданских объектов в Украине, назвав их терактами.

По мнению европейских политиков, ни Украина, ни отдельные ее партнеры не смогут справиться с разрушительными последствиями обстрелов со стороны российских войск, поэтому участие в восстановлении Украины должны совместно принять "ЕС, G7 и партнеры далеко за их пределами", а также частные инвесторы и компании. При этом должен быть создан эффективный надзорный орган для борьбы с коррупцией при реализации программы. Как указывают авторы статьи, "путь к восстановлению Украины - это также ее путь в Европейский Союз".

В стране разрушено почти 100 тысяч объектов инфраструктуры

По состоянию на начало октября в Украине было разрушено 94 596 объектов инфраструктуры, в том числе 74 тысячи жилых домов - такие данные приводил замруководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко. Больше всего объектов разрушено в Киевской (более 25 тыс.), Донецкой (более 20 тыс.) и в Харьковской областях (более 9 тыс.).

О том, что Украине для восстановления необходима иностранная помощь, еще весной говорил сам Зеленский. Он также сравнивал возможную программу помощи с "планом Маршалла" и предлагал странам-донорам взять шефство над отдельными регионами, городами и отраслями Украины, пострадавшими в ходе российского вторжения, чтобы обеспечить их полноценное восстановление.

На тот момент Зеленский оценивал стоимость восстановления украинской экономики и инфраструктуры после российского вторжения в 600 млрд долларов. Однако в результате российских обстрелов в октябре эта сумма может вырасти в разы - по данным украинской стороны, только с 10 октября в стране было разрушено более 30 процентов электростанций, работа которых зачастую критически важна как для жизни мирных граждан, так и для восстановительных работ в стране.

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