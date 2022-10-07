В Украине разрушено 95 тысяч объектов инфраструктуры

На 226-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 7 октября (время московское).

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Еще двое мужчин, призванных в рамках мобилизации, погибли в Забайкальском крае, сообщает издание "Сирена" со ссылкой на источники. Факт смерти одного из мобилизованных еще в сентябре изданию "Чита.ру" подтвердил представитель Военного следственного управления СКР. Один из мужчин покончил с собой в военной части города Борзя Забайкальского края. Кроме того, "Сирена" пишет со ссылкой на источник, что военной части в Песчанке мобилизованный выпал с третьего этажа, после чего был госпитализирован.

С начала мобилизации стало известно уже как минимум о 15 случаях гибели призванных мужчин. По три человека погибли в Ленинградской и Свердловской областях, два - в Новосибирске, по одной смерти произошло в Пензе, Омске, Тюменской области, Владивостоке и Кабардино-Балкарии.

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Один из членов ближайшего окружения Путина напрямую высказал ему несогласие с тем, как президент ведет войну в Украине. Об этом, как сообщает The Washington Post, стало известно американской разведке. Эти сведения, пишет газета, были признаны достаточно важными для того, чтобы проинформировать об этом президента США Джо Байдена. Возражения, высказанные Путину, касались неэффективного управления боевыми действиями и ошибок, допущенных военным руководством. Американская разведка знает, кто именно выступил с критикой, но WP его имя не известно.

"С началом оккупации мы наблюдаем растущую тревогу со стороны некоторых приближенных Путина. По нашим оценкам, они особенно утомлены недавними российскими потерями, ошибочным курсом и многочисленными военными промахами", - рассказал источник WP в западной разведке.

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За 225 дней войны в Украине были разрушено 94 596 объектов инфраструктуры, в том числе 74 тысяч жилых домов. Больше всего объектов разрушено в Киевской (более 25 тыс.), Донецкой (более 20 тыс.) и в Харьковской областях (более 9 тыс.). Об этом сообщил замруководителя Офиса президента страны Кирилл Тимошенко на конференции "Украина во время войны. Экономика. Безопасность. Энергетика. Перспективы восстановления", которая прошла в Варшаве.

По словам Тимошенко, сейчас за счет бюджета начато восстановление более 11 тыс. объектов - это всего 13 процентов разрушенного фонда, поскольку Украине критически не хватает финансовых ресурсов. Для привлечения финансовой помощи от иностранных правительств, агентств и международных организаций будет создан Фонд восстановления Украины, рассказал Тимошенко. "Мы планируем, что полноценный запуск работы Фонда состоится уже в конце ноября - начале декабря текущего года", – сообщил он.

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Глава правозащитной организации "Центр гражданских свобод", получившей сегодня Нобелевскую премию мира, Александра Матвейчук призвала создать международный трибунал и "привлечь к ответственности Путина, Лукашенко и других военных преступников". Кроме того, Матвейчук заявила, что Россию следует исключить из Совбеза ООН, а сама организация должна провести "реформу международного мира и безопасности", чтобы обеспечить гарантии безопасности для всех стран, независимо от их участия в военных блоках или военного потенциала.

"Рада, что возглавляемый мной "Центр гражданских свобод" получил сегодня Нобелевскую премию вместе с нашими друзьями и партнерами в "Мемориале" и "Весне", - написала Матвейчук.

В офисе президента Украины прокомментировали Нобелевскую премию мира

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В офисе президента Украины прокомментировали выбор Нобелевского комитета лауреатов премии мира 2022 года. "У Нобелевского комитета однозначно интересное понимание слова "мир", если Нобелевскую премию мира вместе получают представители двух стран, напавших на третью. Ни русские, ни белорусские организации так и не смогли организовать сопротивление этой войне. Нобель в этом году просто "супер", - написал в твиттере советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

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В Нидерландах арестован 55-летний мужчина, которого подозревают в продаже в Россию компьютерных микросхем. Эта электроника могла быть использована в военных целях, сообщили в службе финансовой информации и расследований страны. "Известно, что российская военная промышленность в настоящее время сталкивается с серьезной нехваткой таких микросхем. Предположительно, подозреваемый умышленно делал вид, что эти товары имеют другой пункт назначения, чем фактический конечный пункт в России, чтобы обойти наложенные санкции", - сообщили правоохранители.

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По оценкам ООН, в освобожденных Украиной районах Харьковской области около 140 тысяч человек зависят от гуманитарной помощи. У большинства из них ограничен доступ к еде, воде, газу, электричеству и медикаментам, заявил в пятницу в Женеве представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). К настоящему моменту помощь получили более 73 тысяч человек.

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Прокуратура Пензенской области признала незаконным постановление о возбуждении первого уголовного дела об уклонении от явки по повестке о мобилизации (статья 328 УК РФ), сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

О первом в России уголовном деле об уклонении от мобилизации стало известно 5 октября. Его возбудили в отношении 32-летнего жителя села Кондоль Пензенской области. По версии следствия, получив повестку, он дважды отказался прийти в военкомат, хотя не имел на это "уважительных причин и оснований". При этом, отмечал Чиков, статья 328 УК РФ, по которой возбудили дело, может применяться только к гражданам, уклоняющимся от призыва на срочную военную службу, и не распространяется на призыв по мобилизации.

Как следует из разъяснений Верховного суда России, по этой статье могут преследовать только "граждан мужского пола, достигших возраста 18 лет, состоящих или обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе".

Хроника событий 7 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 6 октября 14.00 - 23.59 >>>

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