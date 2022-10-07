  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на заседании Совета Безопасности ООН
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на заседании Совета Безопасности ООНФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
КонфликтыГермания

Бербок призвала Генассамблею ООН осудить аннексию в Украине

Сергей Ромашенко
25 мин. назад

Генассамблея должны показать РФ, что аннексированные ею регионы по-прежнему принадлежат Украине, сказала глава МИД ФРГ. Суверенитет страны не может ставиться под сомнение, подчеркнула Анналена Бербок.

https://www.dw.com/ru/glava-mid-frg-prizvala-genassambleu-oon-osudit-anneksiu-v-ukraine/a-63374576

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала Генеральную Ассамблею ООН осудить объявленную Россией аннексию ряда областей Украины. На запланированном голосовании в ООН по "незаконной аннексии" важен каждый отдельный голос, заявила она в пятницу, 7 октября, в Берлине на совместной пресс-конференции с пакистанским коллегой Билавалом Бхутто Зардари.

По словам Бербок, запланированная резолюция должна дать ясно понять России, что эти регионы по-прежнему принадлежат Украине. Этот документ также должен подчеркнуть, что никто не имеет права ставить под сомнение суверенитет какого-либо государства, тем более путем насилия, указала она.

Генеральная Ассамблея ООН 10 октября рассмотрит на внеочередном заседании указ президента России Владимира Путина об аннексии четырех областей на востоке и юге Украины - самопровозглашенных республик "ДНР" и "ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. На голосование Генассамблеи, участниками которой являются все 193 страны ООН, будет вынесен соответствующий проект резолюции.

Противоправная аннексия

Многие государства по всему миру считают нарушением международного права решение России о "присоединении" четырех украинских регионов. В то же время глава МИД Пакистана Зардари оставил открытым вопрос о том, как его страна будет голосовать на Генассамблее. Он сказал, что этот вопрос еще должен быть согласован партнерами по правящей коалиции в Пакистане.

Внеочередное заседание Генассамблеи ООН проводится по инициативе Украины и Албании. Неделю тому назад Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию с осуждением российской аннексии четырех украинских областей из-за российского вето. РФ стала единственным из 15 членов Совбеза, проголосовавшим против этого документа. Десять членов Совета поддержали резолюцию, еще четыре - Китай, Индия, Бразилия и Габон - воздержались.

Смотрите также:

Реакция Запада на аннексию и риторику Путина

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Шоу Путина с аннексией еще части Украины: почему это Пиррова победа? DW Новости (30.09.2022)

Шоу Путина с аннексией еще части Украины: почему это Пиррова победа? DW Новости (30.09.2022)

Владимир Путин подписал договора о включении в состав Российской Федерации четырех областей Украины - Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой. На Западе называют объявления Путина реакций на военные поражения Москвы последних месяцев, а также на падение его рейтинга вследствие им же объявленной "частичной мобилизации" населения на войну с Украиной.
Политика
30 сентября 2022 г.
36:48 мин.
external

Американский генерал: Путин не сумасшедший, к концу года реально возвращение к линии 23 февраля (23.08.2022)

Американский генерал: Путин не сумасшедший, к концу года реально возвращение к линии 23 февраля (23.08.2022)

Бен Ходжес, генерал-лейтенант в отставке и экс-командующий сухопутными войсками США в Европе, считает, что поставляемых Киеву западными странами вооружений достаточно лишь для сдерживания России. Контрнаступление, как считает генерал, возможно только при увеличении поставок. В этом случае, по мнению Бена Ходжеса, армия РФ уже к концу года может быть отброшена на занимаемые до 24 февраля позиции.
Конфликты
23 августа 2022 г.
12:40 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Бюро ПЦ "Мемориал" в Москве,. ликвидированного по решению российского суда от декабря 2021 года

"Мемориал": Нобелевская премия - защита от забвения

Права человека
2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Ведомство по делам мигрантов и беженцев, Нюрнберг, ФРГ

На что рассчитывать белорусам, бежавшим в ФРГ от репрессий

На что рассчитывать белорусам, бежавшим в ФРГ от репрессий

Общество
9 ч. назад
Friedensnobelpreis für Ales Bialiatski

Последствия "нобеля" Беляцкого Минску еще предстоит осознать

Последствия "нобеля" Беляцкого Минску еще предстоит осознать

Права человека
2 ч. назад
Военнослужащие белоруcской армии на стрельбах

Мобилизация в Беларуси? Лукашенко хочет сделать все без шума

Мобилизация в Беларуси? Лукашенко хочет сделать все без шума

Конфликты
4 ч. назад
Испытание ракеты "Сармат", которая находится в арсенале ядерного оружия России

РФ может нанести ядерный удар. Как Украина к нему готовится

РФ может нанести ядерный удар. Как Украина к нему готовится

Конфликты
6 ч. назад
Штарнбергский район с одноименным озером и видом на Альпы

Где в Германии жить хорошо? Рейтинг перспективных регионов

Где в Германии жить хорошо? Рейтинг перспективных регионов

Экономика и бизнес
14 ч. назад
Тамила Ташева

Ташева: Лучший способ от мобилизации РФ в Крыму - бегство

Ташева: Лучший способ от мобилизации РФ в Крыму - бегство

Конфликты
22 ч. назад
На главную страницу