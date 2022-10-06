Байден: Самый высокий риск ядерного армагеддона за 60 лет

На 226-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за событиями пятницы, 7 октября (время московское).

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В целях поддержки самообороны Украины за первые три квартала текущего года германскими властями выданы разрешения на поставки Киеву военной продукции на 775 миллионов евро, сообщило министерство экономики ФРГ.

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На фоне угроз Москвы возможного применения ядерного оружия президент США Джо Байден предупредил об опасности конца света. По его словам, риск ядерного апокалипсиса сейчас на самом высоком уровне со времен Карибского кризиса 1962 года. "Впервые со времен Кубинского ракетного кризиса у нас есть прямая угроза применения ядерного оружия, если все будет продолжаться в том же духе, - заявил Байден в Нью-Йорке. - Мы не сталкивались с перспективой армагеддона со времен Кеннеди и Кубинского ракетного кризиса".

По мнению Байдена, Путин "не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия, потому что его вооруженные силы, можно сказать, значительно отстают". "Я не думаю, что существует возможность легко (применить) тактическое ядерное оружие и не закончить армагеддоном", - подчеркнул американский президент.

Он указал, что в Вашингтоне ищут дипломатический выход. "Мы пытаемся понять, что является для Путина выходом... Где он может оказаться в таком положении, чтобы не только не потерять лицо, но и не потерять значительную власть в России", - сказал глава Белого дома.

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Применение Россией иранских дронов, не имеет такого же эффекта, как использование Украиной американских систем HIMARS, и вряд ли существенно повлияет на ход войны, полагают в Институте изучения войны (ISW). Много беспилотников применяется против гражданских целей в тыловых районах, вероятно, с целью вызвать нелинейный эффект с помощью террора, предполагают аналитики и констатируют: "Такие усилия не увенчались успехом".

В том, что группа Вагнера объявила 6 октября о создании своего собственного канала в Telegram, аналитики склонны видеть отчасти инструмент вербовки. Но скорее всего - это попытка создать официальное средство прямого влияния финансирующего эту ЧВК Евгения Пригожина и его союзников на информационное пространство, говорится в ежедневной сводке ISW - возможно, он хочет иметь свой собственный голос, чтобы конкурировать с военными блогерами или Рамзаном Кадыровым, которые имеют свои собственные каналы в Telegram.

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Украинские войска нанесли 6 октября удары по российским позициям в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях, в результате чего были уничтожены четыре российских склада с боекомплектами: два в Бериславском районе Херсонской области и по одному - в Снигиревском районе Николаевской области и Пологовском районе Запорожской. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, отметив также, что ВСУ поразили базу российских военных в Херсоне.

В тот же день, по его словам , были уничтожены еще два российских беспилотника.

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Глава организации "Русь сидящая" Ольга Романова признала , что опубликованная ей ранее ориентировка о розыске 13 военных РФ, которые якобы покинули часть в Херсонской области и скрылись в Крыму, оказалась фейком. О том, что эта информация неверна, пишет ростовское издание 161.ru, ссылаясь на телефонный разговор по номеру, указанному в "документе". Собеседник корреспондента представился не тем военным, на имя которого в "ориентировке" был записан телефон, а другим из того же списка. Он заявил, что, как и все "беглецы", находится в госпитале из-за контузии. Еще один упомянутый в списке заявил изданию в соцсети "В контакте", что никуда не убегал, но отказался отвечать, где находится.

Информацию о побеге не подтвердили и два представителя власти - источник 161.ru в правоохранительных органах Ростовской области, а также депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий, курирующий отряд "Дон", о котором шла речь - он утверждает, что в отряде царят "порядок и дисциплина".

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Частная военная компания (ЧВК) "Вагнер" из-за потерь в Украине активно ищет наемников в Турции, Сербии, Чехии, Польше, Венгрии, Германии, Молдове, Канаде и странах Латинской Америки. Об этом пишет базирующееся в Лондоне издание Middle East Eye со ссылкой на источники.

По его данным, новая вербовочная кампания была организована через российских олигархов, проживающих в Европе, и их посредников, которые находятся в контакте с местными организованными преступными группировками. Иностранных наемников, по сведениям Middle East Eye, заманивают более высокими зарплатами, предлагая им месячную зарплату в размере 10 тысяч долларов. До войны она составляла от 3000 до 5000 долларов, отмечает издание.

Зеленский: Освобождено 500 квадратных км Херсонской области

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За шесть дней украинские войска освободили в Херсонской области более 500 квадратных километров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении вечером в четверг, 7 октября. "За время с 1 октября только в Херсонской области от российского псевдореферендума было освобождено и стабилизировано более полутысячи квадратных километров территории и десятки населенных пунктов", - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Он добавил, что "есть успехи и на восточном направлении". "Обязательно наступит день, когда мы отчитаемся об успехах и в Запорожской области, в тех районах, которые пока контролируются оккупантами. Наступит день, когда мы скажем и об освобождении Крыма. Эта перспектива очевидна. Очевидно и то, что по этому пути еще предстоит пройти. Еще предстоит многое выдержать, многое сделать. Сделать и украинцам, и нашим партнерам - всем, кто ценит свободу и международное право", - отметил украинский лидер.

Хроника событий 6 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 6 октября 00.00 - 13.59 >>>

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