WSJ: РФ стала главным "поставщиком" тяжелого оружия для ВСУ

На 225-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за событиями четверга, 6 октября (время московское).

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Германия увеличила число поставляемых Украине бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ). Как сообщается на сайте немецкого правительства, по сравнению с данными предыдущей недели, вместо трех БРЭМ Берлин передаст Киеву пять.

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Эксперт по иностранным делам германского Христианско-демократического союза Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) считает нереалистичным возможное применение ядерного оружия президентом России Владимиром Путиным. Свою точку зрения он объяснил тем, что последствия ядерного удара будут катастрофическими для Путина: он будет полностью обречен и изолирован в мире, а люди в России не хотят быть втянутыми в ядерную войну. Применение ядерного оружия не имеет для него смысла ни в политическом, ни в военном, ни в экономическом плане, подчеркнул Рёттген.

В свою очередь бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) призвал серьезно отнестись к заявлениям российского президента. По его мнению, Германия должна быть готова к такому сценарию. Если Путин применит ядерную бомбу, "тогда мы будем в состоянии войны с Россией", - заявил политик Социал-демократической партии в Пассау.

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Российская армия стала крупнейшим "поставщиком" тяжелого вооружения для Украины, утверждает американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на сведения украинских военных и полученные из открытых источников данные аналитиков компании Oryx. Согласно информации Oryx, украинские вооруженные силы захватили 460 российских основных боевых танков, 92 самоходных гаубицы, 448 боевых машин пехоты, 195 бронированных боевых машин и 44 реактивных системы залпового огня. Реальное количество захваченной Украиной российской техники может быть еще больше, указывает WSJ.

В публикации отмечается, что значительное количество техники перешло к украинской армии при отступлении РФ в Харьковской области, в ходе которого российские войска оставили свое тяжелое вооружение и склады с боеприпасами. В то же время Россия, по данным аналитиков, с февраля захватила 109 украинских танков, 15 самоходных артиллерийских установок и 63 БМП.

Хроника событий 5 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 5 октября 00.00 - 13.59 >>>

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