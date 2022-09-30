Как долго продлится контрнаступление ВСУ?

ПолитикаУкраинаКак долго продлится контрнаступление ВСУ?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoПолитикаУкраинаНаталья Смоленцева23 мин. назад23 мин. назадЗападные эксперты считают, что укаинская армия может добиться еще больших успехов в ближайшие пару месяцев, до поступления российского подкрепления, но освобождение ВСУ всех оккупированных территорий маловероятно. https://www.dw.com/ru/eksperty-o-kontrnastuplenii-vsu-iniciativa-na-storone-ukrainy-04102022/video-63333017Реклама