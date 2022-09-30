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ПолитикаУкраина

Как долго продлится контрнаступление ВСУ?

Наталья Смоленцева
23 мин. назад

Западные эксперты считают, что укаинская армия может добиться еще больших успехов в ближайшие пару месяцев, до поступления российского подкрепления, но освобождение ВСУ всех оккупированных территорий маловероятно.

https://www.dw.com/ru/eksperty-o-kontrnastuplenii-vsu-iniciativa-na-storone-ukrainy-04102022/video-63333017
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