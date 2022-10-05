На 224-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 5 октября (время московское).

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Путин подписал указ о захвате Россией Запорожской АЭС. Президент поручил правительству "обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции". Кроме того, для эксплуатации станции планируется создать ФГУП "Запорожская АЭС" и АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".

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Губернатор Курской области Роман Старовойт назвал "ужасными" воинские части региона, куда отправили мобилизованных. "Посетил все воинские части, где сейчас наши мобилизованные. Где-то нормально, а где-то просто ужас. Недоумеваю, как в таком состоянии может находиться действующая учебная часть Минобороны. Руинированная столовая, разбитые и ржавые душевые, отсутствие кроватей, а те, которые есть, убитые. Нехватка обмундирования, плац как после бомбежки", - написал Старовойт. Губернатор также заявил, что у него "есть вопросы по тактике и ходу ведения" войны.

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Дания, Швеция и Германия планируют создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств аварий на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Об этом на пресс-конференции в Берлине заявила представительница МВД ФРГ Соня Кок. По ее словам, предпосылкой для участия немецких следственных органов в работе совместной группой является возбуждение на территории Германии уголовного дела по факту аварий на газопроводах. Отвечая на вопрос DW о возможном участии в расследовании представителей России, она заявила, что в данный момент ей ничего об этом неизвестно.

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Президент России Владимир Путин обвинил Минобороны в том, что ведомство не внесло вовремя в нормативно-правовую базу информацию о категориях граждан, не попадающих под мобилизацию.

"Изначально Министерство обороны доложило, что целый ряд категорий наших граждан нет необходимости призывать в рамках мобилизации, и их перечислили, но соответствующих изменений в нормативно-правовую базу своевременно все-таки не внесли, и поэтому представленный Минобороны и правительством проект указа вышел в таком виде, что не учел изначально позицию самого Министерства обороны, и приходится вносить в этот документ соответствующие коррективы", - сказал Путин.

Он также сообщил, что подписал указ об отсрочке от мобилизации для аспирантов и студентов вечерней формы обучения. Текст указа пока не опубликован.

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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс во время выступления на съезде Консервативной партии в Бирмингеме вновь заверила Украину в полной поддержке со стороны Лондона. "Мы работаем с нашими друзьями и союзниками, чтобы поддержать Украину перед лицом жестокой войны Путина. Отважный украинский народ борется не только за свою безопасность, но и за безопасность всех нас. Это борьба за свободу и демократию во всем мире", - заявила она.

Комментируя попытки России аннексировать части территории Украины, Трасс призвала, не уступать тем, "кто хочет сделки по размену украинской земли", и тем, кто "за иллюзию мира предлагает платить украинскими жизнями". "Мы будем стоять рядом с нашими украинскими друзьями, сколько бы времени ни потребовалось. Украина может победить, Украина должна победить, и Украина победит", - сказала Трасс.

Кадыров сообщил о присовении ему звания генерал-полковника

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-полковника, подписав соответствующий указ под номером 709. Новое звание Кадыров получил спустя полгода после присвоения ему звания генерал-лейтенанта в марте 2022 года.

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"Nice try или "хорошая попытка", - так на русском языке прокомментировала заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann) сообщения о готовности "Газпрома" поставлять газ в Германию по неповрежденной нитке "Северного потока - 2". По ее словам, причина, по которой в Германию не поступает газ, заключается не в неисправности "Северного потока", а в том, что Россия не хотела поставлять газ и искала политические предлоги для этого.

"Так что мы исходим из того, что Россия - ненадежный поставщик газа, и не важно, по какой трубе", - сказала Хоффман на правительственной пресс-конференции в Берлине.

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В России возбудили первое уголовное дело об уклонении от мобилизации, сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. По его словам , В Пензе уголовное дело по статье об уклонении от прохождения военной службы (328 УК РФ) было возбуждено против 32-летнего мужчины, который отказался подписать повестку.

При этом, подчеркивает Чиков, статья 328 УК РФ применяется только к гражданам, уклоняющимся от призыва на срочную военную службу. Как следует из разъяснений Верховного суда России, по этой статье могут преследовать только "граждан мужского пола, достигших возраста 18 лет, состоящих или обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе". Защита мужчины подала ходатайство о прекращении уголовного преследования.

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Российский миллиардер Алексей Кузьмичев, находящийся под санкциями ЕС, выиграл иск в апелляционном суде против французской таможни по поводу одной из своих яхт "La Petite Ourse", задержанной в середине марта на Лазурном берегу. По сообщению агентства Bloomberg, суд в Париже принял решение аннулировать арест. Еще один иск Кузьмичева, касающийся ареста второй его яхты "La Petite Ourse II", рассмотрит апелляционный суд в Руане.

Гайдай: началась деоккупация Луганской области

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Деоккупация Луганской области началась: освобождены уже несколько населенных пунктов. Об этом заявил в видеообращении в Telegram-канале глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, не приведя никаких названий. Он призвал эвакуированных быть осторожными. "Не бегите впереди поезда, не пытайтесь уже собирать вещи и возвращаться назад. Мы скажем, когда можно и куда именно возвращаться. Надо, чтобы все-таки линию фронта где-то дальше подвинули ВСУ, и только потом уже можно будет заходить в определенные населенные пункты", - предупредил Гайдай.

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23-летний ирландский доброволец Рори Мэйсон погиб в бою во время контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении. По данным телеканала Sky News, Мэйсон воевал в Международном легионе защиты Украины "недалеко от границы с Россией". Смерть добровольца подтвердила его семья, которую известил о гибели Мэйсона ирландский МИД.

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В Великобритании и Северной Ирландии началось обучение будущих младших командиров ВСУ. Курс предусматривает занятия по лидерству, психологической, методической, огневой, технической и тактической подготовке, а также международному гуманитарному праву, отмечается в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В ведомстве уточнили, что этот курс "разработан на основе украинской программы обучения сержантского состава с учетом боевого опыта ВСУ. Прошедшие его будут назначены на должности командиров отделений в подразделения разных родов войск Украины.

Хроника событий 5 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 4 октября 14.00 - 23.59 >>>

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