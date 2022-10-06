ЕС ввел санкции против российского ЦИК и "Гознака"

На 225-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 6 октября (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на заседании Европейского политического сообщества. Украинский лидер в своей речи вновь призвал исключить Россию из международных организаций и создать трибунал по военным преступлениям РФ в Украине. Кроме того, Зеленский потребовал от Запада гарантий безопасности для Украины перед будущим вступлением в НАТО, передает агентство dpa. "Мы имеем дело с государством, которое не хочет мира", - сказал Зеленский, призвав ужесточить санкции против Москвы.

++18.40++

В Херсоне разыскивают 13 военнослужащих, самовольно покинувших часть с оружием и угнавших два транспортных средства Минобороны, утверждает глава организации "Русь сидящая" Ольга Романова, которая опубликовала ориентировки о розыске.

28 сентября около 6 утра мужчины самовольно покинули воинскую часть отдельного казачьего отряда "Дон", взяли с собой оружие, боеприпасы и средства отстрела гранат, а также угнали два транспортных средства Минобороны РФ, говорится в документе.

Разыскиваемые въехали в Крым на четырех автомобилях и "собрались в одном месте". Сбежавшие "крайне опасны, имеют боевой и оперативный опыт, подозреваются в серии тяжких и особо тяжких преступлений на территории Херсонской области", - говорится в документе. Одного из мужчин в тексте называют "главарем банды".

++18.05++

Опубликован обновленный список персональных санкций Евросоюза. Под ограничения, в том числе попали артисты Олег Газманов, Николай Расторгуев и Юлия Чичерина и философ Александр Дугин. Санкции были введены против назначенных Россией чиновников на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Под санкции попали ряд сотрудников российского Минобороны: замминистры обороны Дмитрий Булгаков, Юнус-Бек Евкуров, Руслан Цаликов, Юрий Садовенко, Тимур Иванов и командующий 41-й общевойсковой армией Сергей Рыжиков.

Санкции были введены против Центральной избирательной комиссии России и ее главы Эллы Памфиловой. Под ограничения ЕС попали подведомственный Минфину "Гознак", который занимается производством банкнот, монет и паспортов, и ряд предприятий: корпорация "Иркут", московский машиностроительный завод "Авангард", завод имени Дегтярева, МКБ "Факел" и НПО "Сплав" имени Ганичева.

++17.35++

В российском плену находятся не менее 2500 военных из Мариуполя, в том числе около 700 бойцов полка "Азов", сообщили на пресс-конференции исполняющий обязанности командира "Азова" Никита Надточий и бывшие военнопленные Богдан Кротевич, Иван Игнатьев и Илья Самойленко.

++16.45++

Российская авиация впервые с августа нанесла ракетный удар по Украине с территории Беларуси, сообщил замначальника главного оперативного управления генштаба ВСУ Алексей Громов. "Сегодня утром 4 самолета Ту-22 М3 стратегической авиации страны агрессора из воздушного пространства Беларуси нанесли авиационный удар по территории Украины. Предыдущее применение авиации с этого направления было 28 августа", - сказал Громов.

Спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат уточнил, что удар двумя ракетами Х-22 был нанесен по Хмельницкой области. Одна из ракет упала рядом с объектом инфраструктуры, другая - на пустыре. Жертв и пострадавших нет.

++16.20++

Число погибших в результате российского ракетного удара по жилым домам Запорожья выросло до трех человек, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области. Работы по разбору завалов и поиску пострадавших продолжаются.

++16.05++

Европарламент подавляющим числом голосов принял резолюцию, требующую от Германии и других стран ЕС активней оказывать военную помощь Украине. В документе, в частности, говорится, что страны ЕС должны значительно увеличить военную помощь "в областях, запрошенных украинским правительством". За резолюцию проголосовали 500 депутатов Европарламента, 26 выступили против.

Депутаты призывают в первую очередь "медлящие с помощью страны" "внести свой справедливый вклад в виде необходимой военной поддержки". Отдельно в документе подчеркивается, что украинские солдаты должны быть немедленно обучены обращению с немецкими боевыми танками Leopard, отмечает агентство dpa.

++15.35++

В ВСУ сообщили, что с начала октября были освобождены более 400 квадратных километров Херсонской области. "Имеем достаточно убедительные успехи, направления мы не называем, но уже более 400 квадратных километров Херсонщины освобождено от оккупантов. И мы продвигаемся дальше", - рассказала глава объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, на южном направлении ситуация остается "сложной и чрезвычайно динамичной". На некоторых участках углубление ВСУ по линии фронта составляет до 20 километров, а российские войска в ответ "проводят мощные обстрелы и освобожденных территорий, и тыловых районов" из РСЗО и тяжелой артиллерии, рассказала Гуменюк.

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На проходящей в Джакарте встрече спикеров парламентов стран "большой двадцатки" председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко предложила парламентам России и Украины немедленно сесть за стол переговоров и попытаться "понять друг друга, найти договоренности". По ее словам, Россия выступает за "переговоры, диалог, мирное политическое решение этого кризиса".

++14.40++

Европейский парламент призывает Германию и другие страны ЕС оказать Украине большую военную помощь, особенно в том, что запрашивает правительство в Киеве. За соответствующую резолюцию проголосовали 500 парламентариев, 26 — высказались против. Евродепутаты подчеркнули, что нерешительность в этом вопросе затягивает войну и стоит жизни невинным украинцам.

++14.05++

Россия начала "частичную" мобилизацию в Старобельском и Кременском районах Луганской области, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram-канале. "На Старобельщине и Кременщине оккупанты начали частичную мобилизацию. Объясняют просто: якобы эти территории уже часть России, а там объявлена ​​частичная мобилизация", - рассказал он. Для мобилизации граждан ходят по дворам и раздают повестки всем мужчинам без исключения. "Выдают всем без разбора - и студентам, и больным, и пожилым людям", - добавил глава Луганской ОВА.

Хроника событий 6 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 5 октября 14.00 - 23.59 >>>

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