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Уклонисты от мобилизации на российско-грузинской границе
Уклонисты от мобилизации на российско-грузинской границеФото: Yelena Afonina/dpa/TASS/picture alliance
КонфликтыГермания

Большинство немцев - за прием уклонистов от мобилизации в РФ

Сергей Ромашенко
20 мин. назад

Больше всего сторонников приема российских уклонистов - среди приверженцев "зеленых". В целом, идею приема уклонистов в Германии поддерживают более половины немцев, свидетельствуют данные опроса.

https://www.dw.com/ru/bolsinstvo-nemcev-za-priem-uklonistov-ot-mobilizacii-v-rossii/a-63363361

Большинство немцев (54 процента) выступает за прием Германией уклонистов от мобилизации в России, 35 процентов настроены негативно, следует из обнародованных в четверг, 5 октября, результатов опроса, проведенного социологическим институтов Infratest dimap по заказу медиакомпании ARD.

Как следует из опроса, больше всего сторонников приема российских уклонистов - среди приверженцев партии "зеленых" (79 процентов). Среди электората социал-демократов эту идею поддерживают 64 процента опрошенных, среди сторонников Левой партии - 57 процентов и среди приверженцев христианских партий ХДС и ХСС - 55 процентов.

Приверженцы свободных демократов относятся к приему российских уклонистов прохладнее - среди них эту инициативу готовы поддержать 47 процентов респондентов. В то же время электорат правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" настроен против - 57 процентов сторонников этой партии не согласны принимать уклоняющихся от мобилизации в России.

Отношение к санкциям против России

По вопросу о целесообразности усиления санкций против России из-за ее войны против Украины мнения в Германии разделились. 36 процентов немцев полагают, что санкции против России следует ужесточить, а 31 процент придерживается мнения, что введенных ограничений уже достаточно. Число тех, кто считает, что санкции нужно смягчить, выросло по сравнению с августом на 3 процента до 24 процентов.

Как показали результаты опроса, 56 процентов граждан ФРГ испытывают большие или очень большие опасения по поводу прямого втягивания Германии в конфликт вокруг Украины. 43 процента опрошенных такой перспективы не опасаются.

Касательно оказания военной помощи Украине мнения в Германии тоже разделились. На данный момент 47 процентов немцев призывают правительство ФРГ к сдержанности, чтобы не провоцировать Россию. В то же время 43 процента респондентов считают, что Германии следует действовать решительно и демонстрировать жесткость в отношениях с Москвой.

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