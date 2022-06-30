 В России принят закон о внесудебном закрытии СМИ за ″фейки″ | Новости из Германии о России | DW | 30.06.2022

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Россия

В России принят закон о внесудебном закрытии СМИ за "фейки"

Закон, позволяющий без суда закрывать СМИ за "фейки" и "дискредитацию" армии принят в третьем чтении. В случае неоднократных нарушений регистрация СМИ может быть признана недействительной.

Здание российской Госдумы

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, наделяющий Генпрокуратуру РФ правом внесудебного закрытия СМИ за распространение "фейков", "дискредитации" вооруженных сил РФ и "призывов к санкциям", говорится в сообщении, выложенном на сайте нижней палаты российского парламента в четверг, 30 июня.

К окончательному чтению в законопроект было внесено так называемое "право на ошибку", на основании которого СМИ не будут лишаться регистрации или блокироваться в интернете мгновенно и навсегда.

При первом нарушении прокуратура будет требовать от Роскомнадзора приостановки деятельности СМИ на срок до трех месяцев, при повторном - до шести месяцев. Если в эти сроки СМИ устранит нарушения, то оно сможет возобновить деятельность по решению Роскомнадзора.

Закрытие иностранных СМИ в РФ

Согласно принятому закону, в случае неоднократных нарушений регистрация СМИ может быть признана недействительной. В документе также прописана возможность запрета иностранных СМИ в России в ответ на аналогичные действия в отношении российских СМИ за рубежом.

Законопроект был внесен в Госдуму 6 апреля членами думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

По российскому закону "О СМИ" лишить лицензии издание, в том числе иностранное, мог прежде лишь суд по иску Роскомнадзора.

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    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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