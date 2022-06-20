Медиафорум DW: Какая связь между разгромом независимых СМИ в РФ и войной в Украине

Какие вызовы стоят перед журналистами, работающими в условиях войны? Какими главными принципами они должны руководствоваться? Эти и другие вопросы обсуждались в ходе дискуссии "Формирование будущего журналистики в военное время", состоявшейся в первый день международного Global Media Forum, который проходит в Бонне 20-21 июня. В числе участников встречи были госминистр по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудиа Рот (Claudia Roth) и заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам политики сохранения европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова.

"Главное в журналистике - не соблюдать баланс, а говорить правду"

Перед журналистом, освещающим трагедию войны, стоят две задачи: делать свою работу и остаться в живых, говорит журналистка украинской Национальной общественной телерадиокомпании "Суспiльне" Ангелина Карякина. Ведь выполняя свой профессиональный долг, журналисты ежедневно подвергают себя смертельным рискам: их могут ранить, убить, взять в плен, подвергнуть пыткам.

Журналистика в Украине, по словам Карякиной, с начала войны сильно изменилась - в ней практически не осталось эксклюзивных материалов. Украинские журналисты "держатся вместе, делят между собой еду, тепло, газ, бронежилеты - и делятся материалами". "Когда вы живете вместе с коллегами в одном подвале, вместе идете куда-то делать материал - это больше не ваше собственное видео. Это не эксклюзив того или иного канала. Вы делитесь этим видео, делаете его публичным", - рассказывает украинская журналистка.

Еще один вопрос, который встает перед журналистами на войне, состоит в том, насколько нейтральным и отстраненным свидетелем событий может он оставаться, освещая войну и будучи, по сути, ее участником. "Участие в истории не делает нас менее профессиональными, - уверена Ангелина Карякина. - Если перед журналистом встает вопрос, как помочь кому-то добраться до дома или добежать до подвала, он это делает. Перестает ли он при этом быть журналистом? Нет, едва ли. Ведь главное в журналистике - это не соблюдать баланс, а говорить правду".

Война в Украине - следствие поражения независимой журналистики в России

Война в Украине стала возможной, в том числе, и потому, что независимые российские СМИ потерпели поражение в войне с государственным пропагандистским аппаратом, считает российский журналист и писатель Михаил Зыгарь.

"Когда 10 лет назад единственный в России независимый новостной канал "Дождь" освещал митинги в России, я был уверен, что нас невозможно уничтожить, что мы нужны своим зрителям, что молодые люди могут отличить правду от пропаганды, что есть много способов пробиться к аудитории с помощью социальных сетей и YouTube, ", - рассказывал Зыгарь.

По его словам, в мировой истории не было прецедента, чтобы старшее поколение одерживало верх над более молодым поколением. Однако именно это и произошло в России: "Спустя четыре месяца войны в Украине мы не понимаем: где люди, ради которых мы работали? Где наша аудитория? Она как будто исчезла! Она невидима или просто парализована страхом?"

Теперь, когда российская независимая журналистика в РФ потерпела поражение, для журналистов началась другая разновидность войны - "партизанская", отметил Зыгарь. "99 процентов независимых журналистов покинули Россию и пытаются восстановиться и работать, находясь в других странах: Латвии, Литве, Германии", - констатировал он.

Global Media Forum, который организует DW, - крупнейшая и хорошо известная в Германии и за ее пределами международная конференция, которая проходит уже в 15-й раз. В этом году она проводится под лозунгом: Shaping tomorrow, now ("Создавать будущее сейчас"). В последние два года из-за пандемии коронавируса мероприятие проходило только виртуально. В 2022 году форум проходит в обычном формате: участники и гости встречаются в бывшем пленарном зале бундестага в Бонне и в помещении World Conference Centre.

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