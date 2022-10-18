Зеленский заявил о разрушении 30% электростанций Украины
Ольга Лебедева
37 мин. назад
По данным Киева, с 10 октября в результате российских обстрелов разрушено около трети украинских электростанций. Зеленский обвинил власти РФ в террористической деятельности.
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С 10 октября были разрушены 30 процентов украинских электростанций, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Это привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране, написал он в Twitter во вторник, 18 октября.
Среди прочего, утром 18 октября были совершены удары в отношении объектов энергетической и критической инфраструктуры в Киеве, Днепре и Житомире, в результате чего в этих городах возникли перебои с электро- и водоснабжением.