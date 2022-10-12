Был ли "болгарский след" во взрыве на Крымском мосту?

Первоначальные заявления Москвы о том, что грузовик, взорвавшийся на Крымском мосту, был отправлен из Болгарии, вызвали в Софии много вопросов. Было ли так на самом деле?

Через четыре дня после взрыва на Крымском мосту, ФСБ РФ отчиталась о предварительных итогах расследования, определив в качестве организаторов "диверсии" Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководителя Кирилла Буданова, сотрудников и агентуру.

По версии ФСБ, причиной частичного разрушения моста стал подрыв грузовика со взрывным устройством. Оно было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой. Груз первоначально отправили из морского порта Одессы в болгарский Русе, оттуда - в грузинский порт Поти, после чего в Армению. Затем груз снова прибыл в Грузию, откуда уже попал в Россию. "К организации переправки взрывного устройства из Болгарии" были привлечены граждане Украины, Грузии и Армении, добавили в спецслужбе.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов назвал "чушью" выдвинутые ФСБ обвинения в адрес Кирилла Буданова. "Вся деятельность ФСБ и Следственного комитета РФ - чушь. Это фейковые структуры, которые обслуживают режим Путина, поэтому комментировать их очередные заявления мы не будем", - ответил Юсов. Официально Украина не взяла на себя ответственность за случившееся.

Бастрыкин заявил о "болгарском следе"

Болгарские власти пока не отреагировали на заявления ФСБ. Озвученная спецслужбой версия меняет первоначальные предположения о "болгарском следе", высказанные председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным вскоре после взрыва. Из слов главы СК вытекало, что грузовик со взрывчаткой начал свое движение непосредственно из Болгарии.

Его заявление вызвало в Софии эффект разорвавшейся бомбы. Болгария оказалась единственным членом НАТО и Евросоюза, которого российские власти "привязали" к случившемуся. Что это? Кремль хочет обвинить Болгарию во враждебном акте? Не окажется ли страна втянутой в войну? Нет ли связи между российскими обвинениями и двумя взрывами на болгарских оружейных заводах в августе и сентябре 2022 года?

София опровергла любую причастность ко взрыву

Официальный представитель Европейского Союза по внешнеполитическим вопросам Петер Стано 10 октября заявил, что нет никаких доказательств, что грузовик действительно стартовал в Болгарии. Через день отреагировала и София. "Болгарского следа" нет в ситуации со взрывом на Крымском мосту, заявил глава технического правительства страны Гылыб Донев, подчеркнув, что российская сторона и не обвиняла Болгарию в причастности к произошедшему, указав ее только как точку на маршруте подорвавшегося на мосту грузовика.

В пресс-службе правительства заявили также: "Бесспорно установлено, что грузовик, взорванный на Крымском мосту, никогда не находился на территории Болгарии, которая была указана в качестве отправной точки его маршрута".

Одновременно правительство поручило болгарской внутренней секретной службе проверить российскую версию маршрута грузовика. Однако здесь Государственное агентство национальной безопасности (ДАНС) зависит от информации из Москвы. Трудно оценить, получит ли она ее и насколько она будет надежна. Получить достоверную информацию можно, только осмотрев обломки грузовика, указал в интервью DW эксперт по безопасности Центра изучения демократии в Софии Тихомир Безлов.

Почему Москва сразу указала на Болгарию как место возможной отправки грузовика со взрывчаткой? "В этом есть смысл", - поясняет Тихомир Безлов. По его словам, в Болгарии большое количество транспортных компаний. И если бы украинские спецслужбы захотели здесь найти грузовик, это было бы несложно, также, как и переправить его еженедельным паромом из черноморского порта Бургас в Батуми в Грузии. А взрывчатка? "Было бы слишком большим риском погрузить ее в начале пути. Гораздо более вероятно, что он был загружен только в Грузии или даже в самой России", - считает Безлов.

Займет ли Болгария четкую позицию по Украине?

Для Безлова гораздо важнее происхождения грузовика и взрывчатки другие вопросы: "Хочет ли кремлевская пропаганда обвинить Болгарию? И если да, то как отреагирует временное правительство и президент Румен Радев?"

На позицию Болгарии в отношении войны России против Украины характеризуется сложным сочетанием внешней и внутренней политики. Страна уже два года находится в состоянии перманентного внутриполитического кризиса. Временные правительства, создаваемые президентом Руменом Радевым, грозят стать нормой. Внешнеполитический курс Радева, пытающегося лавировать между публичным осуждением нападения России на Украину и болгарским "нейтралитетом", стал мишенью для всех этих правительств. Радев оправдывает свой отказ от поставок оружия и поддержки членства Украины в НАТО опасением, что Болгария может быть втянута в войну.

Предполагаемый "болгарский след" взрыва на Крымском мосту еще больше подогрел эти споры. Кристиан Винегин, депутат и член правления пророссийски настроенной Болгарской социалистической партии (БСП) призвал Радева "дать быстрый и четкий сигнал" и во что бы то ни стало не допустить втягивания Болгарии в конфликт.

С другой стороны, прозвучавшие первоначально российские обвинения в сторону Болгарии могли иметь и другую подоплеку. Прозападные партии после выборов 2 октября имеют большинство в болгарском парламенте и в случае их единых действий они могут поднять вопрос о поставках оружия Украине.

Поставки оружия и взрывы на оружейных складах

Президент Румен Радев посетил стенд Эмилиана Гебрева (слева) на оружейной ярмарке Фото: Nikolay Doychinov/AFP/Getty Images

До сих пор Болгария не поставляла тяжелое вооружение в Украину, хотя ни для кого не секрет, что государственные и частные оружейные компании экспортируют туда легкое вооружение и боеприпасы через Польшу, Словакию и Чехию. В августе 2022 года на складе торговца оружием Эмилиана Гебрева произошел взрыв, в котором владелец обвинил российские спецслужбы.

4 октября произошел новый взрыв, на этот раз в государственном оружейном предприятии "Арсенал". Следственные органы не предоставили никакой информации о том, что за ним может стоять Москва. Однако геостратегическая роль Болгарии как логистического узла для поставки в Украину товаров военного назначения становится все более очевидной.

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