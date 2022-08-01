Президент Болгарии распустил парламент и объявил досрочные выборы

Президент Болгарии Румен Радев объявил о роспуске парламента страны и назначил на 2 октября досрочные парламентские выборы. Соответствующий указ появился на сайте главы государства в понедельник, 1 августа.

"Президент Румен Радев подписал указ, которым распускает 47-е Народное собрание со 2 августа и назначает проведение выборов в Народное собрание на 2 октября 2022 года", - говорится в сообщении.

Роспуск Народного собрания Болгарии произошел после того, как парламент объявил вотум недоверия проевропейскому правительству Кирила Петкова и не смог договориться о формировании нового кабинета министров. Ранее правящая лево-либеральная коалиция под руководством Петкова потеряла абсолютное парламентское большинство после того, как из нее вышла популистская партия "Есть такой народ".

Техническое правительство возглавил Гылыб Донев

Другим указом Радеев также назначил техническое правительство, которое возглавил Гылыб Донев, занимавший ранее пост секретаря в администрации главы государства. Это произошло на фоне экономических проблем в стране, которая из-за войны в Украине и прекращения поставок газа из России столкнулась с высокой инфляцией, отмечает агентство Reuters.

Новый кабинет будет работать со 2 августа до внеочередных парламентских выборов. Ожидается, что временное правительство займет более мягкую позицию в отношении России, что может включать в себя усилия по возобновлению импорта российского газа, пишет Reuters. Кроме того, Донев может попытаться наладить отношения с Москвой после того, как правительство Петкова выслало 70 российских дипломатов по подозрению в шпионаже, допускает агентство.

В апреле российский "Газпром" полностью остановил поставки газа Болгарии и Польше из-за отказа стран платить за топливо в рублях. В начале июня Азербайджан и Болгария договорились о поставках газа по интерконнектору IGB, подключенному к Трансадриатическому газопроводу (TAP). Поставки были согласованы на 25 лет.

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