Взрыв на Крымском мосту и другие события 227-го дня войны

Взрыв на Крымском мосту разрушил два его пролета. Генерала Сергея Суровикина назначили командующим группировкой российских войск в Украине.

На 227-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в субботу, 8 октября, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Взрыв на Крымском мосту

Взрыв, разрушивший два пролета автомобильной части Крымского моста, прогремел около 6 часов утра по московскому времени. Поначалу российские власти заявляли, что на мосту "загорелась цистерна с топливом", однако вскоре в Национальном антитеррористическом комитете России сообщили, что на мосту подорвали грузовик, после чего загорелись семь топливных цистерн из состава находившегося на железнодорожной части моста поезда, который двигался в сторону Краснодарского края.

По сведениям Следственного комитета РФ, в результате инцидента погибли три человека - пассажиры легкового автомобиля, находившегося вблизи взорвавшегося грузовика. Ведомство возбудило уголовное дело по факту ЧП.

Представители назначенных Россией "властей" аннексированного полуострова обвинили в произошедшем украинскую сторону, однако Киев пока не взял на себя ответственность за инцидент.

Президент России Владимир Путин подписал указ "Об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив", возложив полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста на ФСБ.

Между тем власти Краснодарского края ввели "желтый" уровень террористической опасности в Темрюкском районе, где находится мост.

Тем временем назначенный российскими войсками "замглавы администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов в интервью российскому телеканалу "Россия 24" объявил о планах вывезти семьи с детьми и пожилых жителей региона на неопределенный срок в Крым, Ростовскую область и Краснодарский край - на "отдых".

Назначение командующего группировкой войск РФ в Украине

Командующим группировкой российских войск в Украине стал генерал Сергей Суровикин. Ранее, по заявлениям Минобороны РФ, он руководил окружением украинских войск близ населенных пунктов Горское и Золотое Луганской области. Кроме того, Суровикин руководил группировкой российских войск в Сирии в 2017 и 2019 годах, а также является главнокомандующим Воздушно-космических силами РФ. Как отмечает издание "РБК", ранее о существовании должности "командующего объединенной группировкой войск" не сообщалось.

Ход боевых действий

В ночь на 8 октября в оккупированном Иловайске Донецкой области прозвучал взрыв, местные жители рассказали о возникшем после этого крупном пожаре на охраняемой российскими войсками территории - предположительно, это был топливный склад при железной дороге. Сообщения о "повреждениях объектов ж/д инфраструктуры" подтверждают и российские СМИ со ссылкой на главу оккупационной "администрации" Иловайска Руслана Дудникова. По его словам, взрыв произошел в результате удара ВСУ из ракетной системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, в ночь на 8 октября российская сторона обстреляла Никопольский район Днепропетровской области. Как написал в своем Telegram-канале глава Днепропетровской бластной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко, россияне выпустили 80 снарядов из РСЗО "Град" по Червоногригоровской, Марганецкой и Мировской общинам.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, несколько ракетных ударов были нанесены российскими войсками и по Харькову.

Ситуация вокруг оккупированной Запорожской АЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси объявил о намерении "в скором времени" отправиться в Москву и Украину, чтобы согласовать организацию зоны безопасности вокруг оккупированной войсками РФ Запорожской АЭС. Заявление Гросси на этот счет опубликовано на сайте МАГАТЭ. Глава агентства указал, что возобновление обстрелов, из-за которых утром 8 октября станция оказалась полностью обесточена, - "крайне безответственно". Он назвал задачу согласования организации зоны безопасности вокруг станции "абсолютной и неотложной".

Европейский Союз решительно осудил указ президента России Владимира Путина о незаконном захвате Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и создании в связи с этим государственного предприятия в РФ, говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Официальный Брюссель призвал Россию вывести свои вооруженные силы и технику с территории крупнейшей в Европе АЭС и вернуть контроль над станцией Украине как ее законному владельцу.

Ранее в этот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия "Запорожская атомная электростанция" во исполнение указа Владимира Путина.

В свою очередь глава Энергодара Дмитрий Орлов в своем Telegram-канале сообщил, что в городе после очередного взрыва во второй раз за сутки возникли проблемы с энергоснабжением. Между постами чиновника о восстановлении в городе электро- и водоснабжения, которое прекратилось после утренних обстрелов со стороны российских войск, и о новых проблемах с энергоснабжением из-за взрыва, прошло менее двух часов.

Открытие штаба бригады НАТО в Литве

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) открыла в Рукле штаб бригады НАТО под руководством ФРГ, созданный в Литве в рамках программы альянса по укреплению своего восточного фланга. При этом она подчеркнула, что к угрозам Москвы в адрес балтийского государства следует относиться серьезно, и пообещала, что Германия выполнит свои обязательства по защите Литвы.

МВФ выделяет Украине 1,3 млрд долларов

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил направление Украине 1,3 млрд долларов США в рамках инструмента по ускоренному финансированию. Деньги пойдут на потребности, связанные с финансированием платежного баланса, в том числе в продовольственной сфере. В текущем году МВФ ожидает падения ВВП Украины на 35 процентов.

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