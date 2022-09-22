МАГАТЭ заявило о начале "реальных переговоров" о защите ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси провел в рамках Генассамблеи ООН встречи с министрами иностранных дел РФ и Украины. Конкретных результатов пока нет, но стороны понимают необходимость создания защитной зоны, заявил он.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) начало "настоящие переговоры" с Россией и Украиной о создании защитной зоны на Запорожской АЭС. Глава организации Рафаэль Гросси заявил вечером в среду, 22 сентября, что в рамках общих дебатов Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке он провел встречи с главами МИД обеих стран Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой.

По его словам, конкретного результата пока не достигнуто, но у него сложилось впечатление, что все стороны убеждены в необходимости создания такой защитной зоны. Поскольку ситуация вокруг ЗАЭС в последние дни продолжает накаляться и доставляет "крайнее беспокойство", следует достичь договоренности "как можно скорее", добавил Гросси.

Глава МАГАТЭ также выразил надежду, что в ближайшее время он вновь приедет в Украину, а затем в Россию и сможет продолжить переговоры.

Ситуация вокруг ЗАЭС

Крупнейшая атомная электростанция в Европе с начала марта находится под контролем российских войск, но ее продолжает обслуживать украинский персонал. Летом ситуация на ЗАЭС начала обостряться, станция находится под обстрелами, в совершении которых Москва и Киев обвиняют друг друга. Миссия МАГАТЭ в начале сентября провела на станции несколько дней. На объекте остались два эксперта.

Национальная атомная энергогенерирующая компания Украины "Энергоатом" 11 сентября заявила о полной остановке Запорожской АЭС. В "Энергоатоме" подчеркнули, что из-за российских обстрелов в предыдущие дни 6-й энергоблок "работал в режиме острова", обслуживая только собственные потребности ЗАЭС на критически низком уровне мощности. Позднее МАГАТЭ сообщило, что на станции удалось восстановить резервную линию электропередач. Это, по данным агентства, обеспечило станцию электричеством, необходимым для охлаждения реактора и других важных функций безопасности.

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