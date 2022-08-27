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Запорожская АЭС (фото из архива)Фото: AP/picture alliance
ТехнологииУкраина

"Энергоатом": Есть риск радиоактивной утечки с ЗАЭС

Екатерина Венкина
31 мин. назад

На Запорожской АЭС есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, указали в "Энергоатоме". Украинская компания и Минобороны РФ выдвигают взаимные обвинения в обстрелах станции.

https://www.dw.com/ru/energoatom-est-risk-radioaktivnoj-utecki-s-zaporozskoj-aes/a-62950556

Запорожская АЭС (ЗАЭС) на 12.00 по местному времени (совпадает с мск) работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. Об этом в субботу, 27 августа, сообщила украинская Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

По ее данным, в результате периодических обстрелов повреждена инфраструктура станции, существует риск утечки водорода, распыления радиоактивных веществ, высока пожароопасность.

В связи с присутствием на ЗАЭС российских военных, их оружия, оборудования и взрывчатки, существуют серьезные риски для безопасной работы станции, указывают в компании.

"Энергоатом": Военные РФ давят на персонал ЗАЭС

По информации "Энергоатома", ВС РФ, готовясь к приезду миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), усилили давление на персонал ЗАЭС "с целью не допустить раскрытия им доказательств преступлений оккупантов на станции и ее использования в качестве военной базы".

Украина призывает мировое сообщество принять немедленные меры, чтобы заставить российских военных покинуть объект и передать его под контроль Киева.

Взаимные обвинения в обстрелах станции

За истекшие сутки российские военные неоднократно обстреливали площадку ЗАЭС, заявили в "Энергоатоме". "Ущерб в настоящее время устанавливается", - добавили в украинской компании.

В свою очередь министерство обороны России обвинило украинские войска в том, что они трижды за минувшие 24 часа обстреляли комплекс. "Всего было выпущено 17 снарядов, четыре из которых попали по крыше спецкорпуса № 1, где хранятся 168 сборок с американским ядерным топливом фирмы "ВестингХаус", - утверждается в сводке российского оборонного ведомства. По его версии, еще десять снарядов разорвались в 30 метрах от сухого хранилища отработанного ядерного топлива и три - в районе спецкорпуса № 2, где находится узел хранения свежего ядерного топлива фирмы "ТВЭЛ" и хранилище твердых радиоактивных отходов. Обстрел украинской артиллерией атомной станции осуществлялся из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области, уверяют в Минобороны РФ.

Два энергоблока ЗАЭС 26 августа были вновь подключены к сети и производят электроэнергию для нужд Украины. "Комментариев по работе оборудования и систем безопасности в настоящее время нет", - отметили в "Энергоатоме".

Конференция по ДНЯО прошла без итогового коммюнике

Между тем, 26 августа, после заявления России о нежелании подписывать итоговый документ по результатам Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) встреча стран-участниц мероприятия в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке завершилась без принятия коммюнике. "К моему глубокому сожалению, на этой конференции не удалось прийти к соглашению", - заявил президент конференции Густаво Злаувинен.

Согласно проекту документа, с которым ознакомилось агентство AFP, участники конференции хотели выразить "серьезную обеспокоенность" военными действиями на территориях украинских АЭС - в частности, на ЗАЭС.

Инспекторы МАГАТЭ могут посетить Запорожскую станцию уже на следующей неделе

ООН неоднократно обращалась к Москве с просьбой предоставить беспрепятственный доступ к ЗАЭС и демилитаризировать зону вокруг станции, но Россия ранее неоднократно отвечала отказом. Поводом для продолжения оккупации станции МИД РФ называл нежелание делать ее "более уязвимой".

Тем временем инспекторы МАГАТЭ готовы срочно посетить Запорожскую атомную электростанцию уже на следующей неделе - после прорыва на переговорах о доступе к комплексу, захваченному российскими войсками, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных собеседников. Команда МАГАТЭ может привезти необходимые комплектующие, приборы радиационного контроля и другие материалы для крупнейшей в Европе АЭС на фоне опасений, что боевые действия в этом районе могут привести к ядерной катастрофе.

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