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Глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт в Литве, 8 октября 2022 года
Глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт в ЛитвеФото: Mindaugas Kulbis/AP Photo/picture alliance
ПолитикаГермания

Глава Минобороны ФРГ: Угрозы РФ в отношении Литвы - серьезны

Александра Иванова
49 мин. назад

Германия выполнит взятые на себя обязательства защищать Литву, заявила Кристине Ламбрехт в день открытия штаба бригады НАТО под руководством ФРГ в Рукле.

https://www.dw.com/ru/glava-minoborony-frg-k-ugrozam-rf-litve-nado-otnositsa-serezno/a-63381281

Российские угрозы по отношению к Литве необходимо воспринимать серьезно и нужно быть готовыми реагировать на них. Такое заявление сделала министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) во время посещения военной базы НАТО в литовской Рукле в субботу, 8 октября.

"Неизвестно, как далеко зайдет гигантомания (президента РФ Владимира. - Ред.) Путина", - добавила германский министр в этой связи. "Мы (Германия. - Ред.) взяли на себя обязательство защищать безопасность Литвы, и именно это мы и будем делать", - заявила она.

Со своей стороны, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас поблагодарил немецкую коллегу за вклад бундесвера в обеспечение безопасности его страны. При этом он призвал союзников по НАТО оставаться в режиме повышенной готовности. "Нам нужно начинать думать так, как будто мы сами находимся в состоянии войны, хотя наши государства и не ведут войну", - подчеркнул глава литовского Минобороны. По его оценке, угроза, исходящая от России, является "непосредственной и долгосрочной".

8 октября Кристине Ламбрехт официально открыла в Рукле штаб бригады НАТО под руководством Германии, созданный в Литве в рамках программы альянса по укреплению своего восточного фланга . По данным бундесвера, в состоявшихся в этот день в Рукле учениях приняли участие 250 германских военнослужащих. Остальная часть бригады, которая должна насчитывать от 3000 до 5000 человек, будет базироваться в ФРГ в режиме готовности.

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