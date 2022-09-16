Обстрелы энергообъектов: будут ли отключать в Украине свет?

После успехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области Россия стала наносить массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре. В воскресенье, 11 сентября, армия РФ обстреляла Змиевскую ТЭС в Харьковской области, Харьковскую ТЭЦ-5, которая является одной из самых мощных в Украине, и ряд подстанций высокого напряжения. Миллионы домохозяйств остались без света - и не только в Харьковской области, но также в Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Донецкой областях.

"Отопительный сезон еще не начался, а враг уже пошел в массовую атаку на энергетические объекты", - прокомментировал министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, украинским энергетикам понадобилось 4,5 часа, чтобы возобновить электроснабжение. Но уже на следующий день обстрелы Россией энергетических объектов в Харьковской области повторились. "Мы должны осознавать, что подлости российских террористов нет предела - они будут пытаться сделать системной и такую ​​форму террора", - прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

Около половины энергетических объектов в Украине повреждены

Учитывая такой риск, возник вопрос, как защитить украинскую энергетическую инфраструктуру? Производство электроэнергии в Украине обеспечивает Объединенная энергетическая система (ОЭС). Она объединяет четыре атомных электростанции (АЭС), несколько десятков тепловых электростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), более десятка гидроэлектростанций (ГЭС), а также много небольших электростанций, работающих на возобновляемых источниках электроэнергии (ВСЭ), таких как солнце, ветер и биомасса.

Ликвидация пожара, возникшего из-за попадания российской ракеты в ТЭЦ в Харьковской области, 11 сентября 2022 года Фото: Kostiantyn Liberov/AP/picture alliance

Однако полномасштабное вторжение РФ в Украину и регулярные обстрелы критической инфраструктуры со стороны России внесли свои коррективы. "Сейчас у Украины нет, к сожалению, таких мощностей, которые она имела в прошлом году, поскольку около половины всей генерации повреждены, разрушены или находятся в зоне оккупации или в зоне боевых действий", - говорит директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Катастрофическая ситуация сложилась в ветроэнергетике. В недавнем исследовании, которое подготовили аналитический центр по возобновляемым источникам энергии REN21 и Европейская экономическая комиссия ООН, обращается внимание на то, что в Украине в июне не работало 90 процентов мощностей ветроэнергетики и 30 процентов солнечной генерации.

Защита энергетической инфраструктуры координируется с военными

Учитывая все это, особые надежды этой зимой в Украине возлагают на атомные электростанции. Ожидается, что на АЭС придется 60-65 процентов энергогенерации. Но, учитывая оккупацию Запорожской АЭС, атомная энергетика также будет работать на грани своих возможностей, прогнозирует старший аналитик Dragon Capital Денис Саква. "У украинской энергосистемы есть запас прочности, но он не безграничен. Зимой у нас не исключены перебои с поставками электроэнергии из-за потери мощностей и обстрелов инфраструктуры. А учитывая то, что исчезает свет, то сразу же исчезает и вода, и тепло, то зимний сценарий может быть неблагоприятный" , – говорит Саква. Он считает, что этого можно избежать, развивая систему противовоздушной обороны (ПВО) вблизи объектов критической инфраструктуры.

В национальной энергетической компании "Укрэнерго" отмечают, что работа энергетических объектов и их защита координируется с военным руководством страны. Кроме этого, Украина разработала несколько сценариев прохождения отопительного сезона, в том числе пессимистические, учитывая риски обстрелов энергетической инфраструктуры. Как сообщили в "Укрэнерго", правительство уже разработало график аварийного отключения электроэнергии населенных пунктов в шахматном порядке, если Украине не будет хватать собственных мощностей по производству электроэнергии. Свет планируют выключать украинцам не больше, чем на 2 часа. Однако, как уверяют в "Укрэнерго", эта мера будет применяться в последнюю очередь. Следует заметить, что подобный график составляют каждый год. "Украинские энергетики всегда имеют план Б и не только, ведь не зря мы в марте экстренно синхронизировались с Европой", - прокомментировала DW Мария Цатурян, глава департамента коммуникаций и международного сотрудничества "Укрэнерго".

Запорожская АЭС уже более полугода оккупирована Россией Фото: Sergei Malgavko/TASS/picture alliance

Объединенная энергетическая система и ENTSO-E

Еще 24 февраля этого года Украина отсоединила свою энергосистему от России и Белоруссии. Этот тест был запланирован задолго до начала войны. Он заключался в том, что несколько дней украинская Объединенная энергетическая система должна была работать изолированном режиме от России и Беларуси, с которым была объединена еще с советских времен. С началом войны правительство в Киеве решило не подключаться снова к сетям РФ и Беларуси, что было запланировано на 27 февраля. В марте этого года Украина полностью синхронизировала свою энергосистему с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E.

По словам Цатурян, за время, когда украинская Объединенная энергетическая система была синхронизирована с российской, в РФ тщательно изучили всю энергосистему Украины, поэтому сейчас бьют ракетами и артиллерией именно в те объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают электроэнергией большое количество потребителей. Из-за этой долговременной "дружественной" синхронизации украинская энергосистема сейчас так уязвима. "Наша система была одним организмом с российской и белорусской, начиная с советских времен. Там инженеры и диспетчеры прекрасно знают, где какая наша подстанция находится", - говорит Цатурян.

Резервные системы питания и инженерная креативность

Хотя есть и кое-что, к чему у россиян сейчас нет доступа, отмечает представитель "Укрэнерго". "Чего они сейчас не знают, так это то, какие у нас могут быть резервные системы питания и наша инженерная креативность", - констатирует Цатурян. Именно эту креативность и маневренность используют украинские энергетики при переподключении разрушенных объектов на резервные мощности, уверяют в "Укрэнерго".

Ремонтные бригады готовы оперативно ликвидировать последствия аварий Фото: Daniel Carde/ZUMA Press/picture alliance

Но этого мало, говорит директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. "Энергетикам нужен стратегический запас трансформаторов для подстанций, деталей для ремонта, а самое главное усиление ремонтных бригад, чтобы они могли быстро передвигаться и восстанавливать разрушительное", - отмечает Омельченко.

В "Укрэнерго" отмечают, что уже сформировано и полностью обеспечено 40 оперативных ремонтных бригад. Все они имеют достаточно оборудования для быстрого ремонта высоковольтной энергосети. Кроме этого областные энергокомпании, поставляющие электроэнергию непосредственно потребителям, также готовятся к непредвиденным авариям на своих подстанциях. "С облэнерго у нас есть тесное сотрудничество. Мы готовились к вторжению и запасли достаточно материально-технических ресурсов. В этом нам помогали наши коллеги из Европы - системные операторы Германии, Бельгии, Польши, Словакии. Все, что нам не хватало, особенно в первые дни войны, они предоставляли. Сейчас у нас накоплено достаточно ремонтной базы", – говорит Мария Цатурян.

Готовясь к вероятным обстрелам россиянами критически важных объектов, Владимир Зеленский поручил правительству создать координационный штаб по реагированию на повреждение энергетической инфраструктуры. Туда войдут представители профильных министерств и энергокомпаний. Задача координационного штаба состоит в быстром реагировании на повреждения энергетической инфраструктуры и минимизации времени аварийных отключений электроэнергии.

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