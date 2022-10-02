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Бойко БорисовФото: Visar Kryeziu/AP/dpa/picture alliance
ПолитикаБолгария

На выборах в Болгарии лидирует партия экс-премьера Борисова

Евгений Жуков
52 мин. назад

По первоначальным прогнозам, партия ГЕРБ бывшего премьер-министра Бойко Борисова набирает от 24,6 до 25,5 процента голосов. В Болгарии прошли уже четвертые парламентские выборы за полтора года.

https://www.dw.com/ru/na-vyborah-v-bolgarii-lidiruet-partia-ekspremera-borisova/a-63315901

На парламентских выборах в Болгарии, согласно первоначальным прогнозам, лидирует консервативная партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) бывшего премьер-министра Бойко Борисова. По итогам опросов по результатам голосования, прошедшего в воскресенье, 2 октября, партия Борисова набирает от 24,6 до 25,5 процента голосов.

За либеральное движение "Продолжаем перемены" (ПП) Кирила Петкова, возглавлявшего правительство до августа нынешнего года, проголосовали от 18,9 до 19,9 процента избирателей.

По мнению экспертов, коалиционные переговоры, скорее всего, будут трудными. Борисов, который был премьер-министром Болгарии с 4 мая 2017 года по 12 мая 2021 года, был вынужден уйти в отставку после массовых протестов.

Четвертые выборы за полтора года

Парламентские выборы в Болгарии стали четвертыми по счету за полтора года. Правительство Петкова распалось в июне после шести месяцев пребывания у власти после того, как одна из четырех партий вышла из коалиции и правительству меньшинства был вынесен вотум недоверия. Наиболее важными темами предвыборной кампании стали война в Украине и неопределенная ситуация с поставками газа.

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