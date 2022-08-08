Взрыв на складе оружия в Болгарии: следы ведут в Россию?

Российские спецслужбы могут стоять за взрывом на складе боеприпасов компании Emko, принадлежащей печально известному производителю и торговцу оружием из Болгарии Эмилиану Гебреву. Это следует из заявлений самого Гебрева и болгарских экспертов.

Пятый по счету

Рано утром 31 июля 2022 года в Болгарии прогремел взрыв на складе компании Emko, которой владеет Эмилиан Гебрев. До этого завод и склады Гебрева уже четырежды взрывались в Болгарии в период с 2011 по 2020 годы. Их хозяин подозревает, что за нынешним происшествием, как и за всеми предыдущими, стоят российские спецслужбы. Они же, по утверждению Гебрева, пытались в 2015 году отравить его боевым химическим веществом "Новичок". Тогда бизнесмену стало плохо на приеме в Софии, он впал в кому и был госпитализирован, но в итоге остался жив.

Фабрика под Софией после взрыва, октябрь 2014 года

Обстоятельства всех прежних инцидентов с Emko и ее владельцем до сих пор так и не прояснены. При этом ни сам Эмилиан Гебрев, ни болгарские эксперты не питают особых надежд на то, что в данном случае власти найдут причины и виновников взрыва. Возможно, именно поэтому Гебрев, много лет избегавший контактов со СМИ, неожиданно публично высказался об этом деле, ответив и на вопросы DW.

"Все говорит о целенаправленной диверсии"

Пострадавший от взрыва комплекс, бывший военный объект, который компания Emko давно приобрела, находится за пределами небольшого города Карнобат на юго-западе Болгарии и занимает площадь около 220 га, где расположены четыре склада. Они имеют внутреннюю и внешнюю зоны безопасности, оснащены датчиками движения, видеокамерами и охраной. Поэтому Гебрев исключает техническую неисправность как возможную причину взрыва.

Тихомир Безлов

У болгарских экспертов также мало сомнений в том, что речь идет о диверсии - со стороны РФ. "То, как сработали различные виды сигнализации при приближении к складу снаружи, отсутствие человеческих жертв при взрыве и целенаправленность действий - все это говорит об умышленной диверсии", - заявил в интервью DW Тихомир Безлов, эксперт по безопасности из Центра изучения демократии в Софии.

Эмилиан Гебрев более дипломатичен. "Я никогда не утверждал, что Россия стопроцентно стоит за этой диверсией. Я лишь высказал обоснованное предположение, к которому приходишь, глядя на предыдущие действия российских спецслужб в Болгарии, Чехии и Великобритании", - уточнил он. "Прямых доказательств того, что виновником происшествия была Россия, пока нет. Это скорее чисто логические умозаключения. Мы имеем пятый взрыв на складах и заводах Emko, плюс нападение на самого Гебрева - это не совпадения", - соглашается Тихомир Безлов.

Руслан Трад

А Руслан Трад, эксперт по безопасности Атлантического совета Болгарии, добавляет, что, учитывая все прошлые происшествия, сомнений в том, кто за ними стоит, почти нет: "У Гебрева и Emko фактически нет серьезной конкуренции в стране. И подобные акты саботажа в Европе, например в Сербии, указывают на то, что Россия намечает для себя в качестве цели европейские коммуникации для поставок (вооружений. - Ред.) в Украину и другие конфликтные регионы".

Не обошлось без болгарских помощников?

Точно также Эмилиан Гебрев и болгарские эксперты единодушны в том, что у российских спецслужб есть помощники там, где прогремели взрывы. "Я в этом уверен, хотя не могу назвать никаких имен", - признался Гебрев DW. Помощь преступникам или, по крайней мере, их молчаливую поддержку он видит не среди сотрудников своей компании, а в других местах.

Иван Гечев

"Если под политическими помощниками вы имеете в виду тех, кто допускает такие террористические акты, кто делает все возможное, чтобы скрыть правду и направить расследование по ложному пути, то да, тогда у России есть такие помощники в Болгарии, - отметил Гебрев в беседе с DW. - Прежде всего, это руководство болгарской прокуратуры, которой также подчиняются спецслужбы".

Торговец оружием не скрывает своей неприязни к генпрокурору Болгарии Ивану Гечеву, обвиняя его в том, что тот серьезно не расследовал ни взрывы на складах и заводе Emko, ни возможное отравление "Новичком" самого Гебрева. Тихомир Безлов разделяет такой подход: "Пока ничего неизвестно ни о серьезных расследованиях, ни о результатах, ни даже о последствиях".

Догадки о мотивах

Почему склад Emko стал целью предполагаемой российской диверсии? Связь с поставками Болгарией оружия в Украину лежит на поверхности, однако эта версия ошибочна, заверяет хозяин компании. "Я могу со 100-процентной уверенностью сказать, что то, что хранилось в комплексе в Карнобате, никоим образом не предназначалось для Украины, - подчеркнул Гебрев в беседе с DW. - Украина никогда не нуждалась в нем. На разрушенных складах находились старые боеприпасы, предназначенные для использования в качестве комплектующих и деталей в производственном процессе на заводах Emko". Между тем местные СМИ написали, что Emko поставляла вооружения в Украину в разгар конфликта на востоке страны в 2014 году.

Эмилиан Гебрев и президент Болгарии Румен Радев (первый справа) на выставке военной техники в Пловдиве

Владелец же компании не видит конкретной, объяснимой причины, по которой находившиеся на складах старые боеприпасы должны были быть уничтожены в результате диверсии. К такому же выводу пришли и эксперты, знакомые с делом. Они указывают, что речь, по всей видимости, идет о малокалиберных противотанковых боеприпасах, которые должны были быть проданы в Африку.

"Гебрев и Emko являются мишенью, потому что эта компания - один из крупнейших торговцев оружием и боеприпасами не только в Болгарии, но и во всей Восточной Европе. Она может не только производить такие изделия, но и торговать ими по всему миру", - указывает, в свою очередь, Тихомир Безлов.

Поэтому, по его словам, конфликт между Гебревым и Россией связан не только с тем, что Emko осуществляет поставки в зоны конфликтов, в которых участвует Россия. Несколько лет назад были попытки России скупить производственные мощности Emko, но Гербев отказался от сделки. В этой связи Руслан Tрад уверен: "Любая поставка, которая может быть сорвана, пойдет на пользу России. Это очень серьезный сигнал".

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