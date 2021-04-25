В Болгарии шестерых россиян подозревают во взрывах на складах боеприпасов

Прокуратура Болгарии ведет сбор улик с целью установить возможную причастность шестерых граждан России к четырем взрывам на складах боеприпасов с 2011 по 2020 годы. Следствие проверяет версию, согласно которой целью взрывов в 2011, 2015 и 2020 годах были вооружения, которые принадлежали бизнесмену Емельяну Гебреву и планировались к отправке в Грузию и на Украину, сообщила пресс-секретарь прокуратуры в Софии Сийка Милева в среду, 28 апреля.

По словам Милевой, точную причину взрывов установить не удалось. Во всех четырех случаях взрывам предшествовали пожары. В прокуратуре полагают, что злоумышленники пытались с помощью пожаров спровоцировать эвакуацию людей со складов. В ведомстве также сообщили, что установлены личности шести граждан России, которые всякий раз находились в стране, когда происходили взрывы. Эти россияне вполне могли быть причастны и к попытке отравления Гебрева, отметили в прокуратуре.

В 2019 году болгарская полиция сообщила, что подозревает гражданина России Сергея Федотова в попытке убийства Гебрева весной 2015 года. Тогда бизнесмену стало плохо на приеме в Софии. Он впал в кому и был госпитализирован, но в итоге остался жив.

Взрывы в чешской Врбетице

17 апреля власти Чехии объявили о причастности граждан России к взрывам на военном складе в деревне Врбетице в 2014 году, в результате которых были уничтожены около 150 тонн боеприпасов. Склады арендовала частная фирма Imex Group. По данным чешских СМИ, боеприпасы планировалось отправить компании Гебрева, который, предположительно, поставлял вооружения в Украину, Сирию и другие страны.

Россия назвала обвинения в организации взрывов в Врбетице безосновательными. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что обвинения являются "абсурдом и дикостью, поскольку предъявлены без доказательств". Со своей стороны премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал эти взрывы "беспрецедентным террористическим актом".

Взаимная высылка дипломатов

В знак протеста Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов, а Россия в ответ - 20 чешских. 2 апреля глава чешского МИДа Якуб Кулганек сообщил о предстоящей высылке из страны нескольких десятков российских дипломатов. Численность состава посольства РФ в Праге до конца мая должна быть уменьшена до размера чешской дипмиссии в Москве, заявил он.

В посольстве Чехии в Москве в настоящее время осталось 24 сотрудника: пять дипломатов и 19 человек административного персонала, в то время как в российском посольстве в Праге - 27 дипломатов и 67 административных сотрудников. Объявленные Кулганеком меры означают, что штат российской дипмиссии фактически должен быть сокращен примерно на 70 человек.

Смотрите также: