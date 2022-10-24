  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Разрушения в Украине
Фото: Operational Command South/AP/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Немецкий бизнес призвал не медлить с восстановлением Украины

Сергей Ромашенко
18 мин. назад

Начинать готовиться к восстановлению Украины необходимо еще до окончания войны, считает Восточный комитет немецкой экономики. В Берлине открывается германо-украинский экономический форум.

https://p.dw.com/p/4IaOJ

Восточный комитет немецкой экономики призвал не медлить с подготовкой к восстановлению Украины, отметив, что немецкий бизнес должен играть ведущую роль в этом процессе. В деле восстановления Украины не следует дожидаться окончания войны, заявил заместитель председателя Восточного комитета Ханс-Ульрих Энгель (Hans-Ulrich Engel) в преддверии открывающегося в понедельник, 24 октября, в Берлине германо-украинского экономического форума - первого со времени российского вооруженного вторжения в Украину 24 февраля.

"Сегодня предметом рассмотрения являются главным образом экономические проекты, направленные на оказание эффективной безотлагательной помощи в деле восстановления разрушенной инфраструктуры, а уж затем - прицельные меры, направленные на создание подходящих рамочных условий для вклада в восстановление экономики в Украине", - пояснил Энгель. 

По словам зампреда Восточного комитета, немецкая экономика готова взять на себя ведущую роль в восстановлении экономики Украины. Германо-украинский экономический форум проводится по инициативе Восточного комитета немецкой экономики и Германо-украинской промышленно-торговой палаты. Мероприятие откроют канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Смотрите также:

Канцлер Шольц едет в Киев, но не один

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Гуманитарный экспресс: в Берлине представили "железнодорожный мост помощи" (24.03.2022)

Гуманитарный экспресс: в Берлине представили "железнодорожный мост помощи" (24.03.2022)

Раз в два дня, под покровом ночи, из берлинского пригорода уходит в сторону Киева поезд с гуманитарной помощью для Украины. Расписание и точное место назначения не разглашаются.
Общество24 марта 2022 г.03:08 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Белорусские военнослужащие с автоматами в руках на учениях, март 2022 года

Генштаб ВСУ: Есть угроза ударов по Украине из Беларуси

Конфликты25 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Участница пророссийского автопробега в Берлине 22.10.22

Автопробег с флагами РФ и "референдум": протесты в Берлине

Автопробег с флагами РФ и "референдум": протесты в Берлине

Политика22 октября 2022 г.
Рижская конференция

Какой будет Россия без Путина? Итоги Рижской конференции

Какой будет Россия без Путина? Итоги Рижской конференции

Конфликты22 октября 2022 г.
Женщина проверяет, есть ли свет

Энергетический фронт: как украинцы экономят электроэнергию

Энергетический фронт: как украинцы экономят электроэнергию

Конфликты22 октября 2022 г.
Участники саммита Евросоюза в Брюсселе 20-21 октября 2022 года

Что говорили об Украине на саммите Евросоюза

Что говорили об Украине на саммите Евросоюза

Конфликты21 октября 2022 г.
Участники Рижской конференции обсуждали вопросы безопасности

Лучшая инвестиция в Украину - оружие: конференция в Риге

Лучшая инвестиция в Украину - оружие: конференция в Риге

Конфликты21 октября 2022 г.
Teaser Resp Nowosti Show

Обстрел Антоновского моста. Военная техника в Беларуси.

Обстрел Антоновского моста. Военная техника в Беларуси.

Политика21 октября 2022 г.60:05 мин.
На главную страницу