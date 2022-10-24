Немецкий бизнес призвал не медлить с восстановлением Украины

Начинать готовиться к восстановлению Украины необходимо еще до окончания войны, считает Восточный комитет немецкой экономики. В Берлине открывается германо-украинский экономический форум.

Восточный комитет немецкой экономики призвал не медлить с подготовкой к восстановлению Украины, отметив, что немецкий бизнес должен играть ведущую роль в этом процессе. В деле восстановления Украины не следует дожидаться окончания войны, заявил заместитель председателя Восточного комитета Ханс-Ульрих Энгель (Hans-Ulrich Engel) в преддверии открывающегося в понедельник, 24 октября, в Берлине германо-украинского экономического форума - первого со времени российского вооруженного вторжения в Украину 24 февраля.

"Сегодня предметом рассмотрения являются главным образом экономические проекты, направленные на оказание эффективной безотлагательной помощи в деле восстановления разрушенной инфраструктуры, а уж затем - прицельные меры, направленные на создание подходящих рамочных условий для вклада в восстановление экономики в Украине", - пояснил Энгель.

По словам зампреда Восточного комитета, немецкая экономика готова взять на себя ведущую роль в восстановлении экономики Украины. Германо-украинский экономический форум проводится по инициативе Восточного комитета немецкой экономики и Германо-украинской промышленно-торговой палаты. Мероприятие откроют канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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