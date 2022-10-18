Исход войны в Украине зависит от ФРГ? Итоги форума в Берлине

Поставки немецких вооружений для ВСУ стали одной из главных тем на международной конференции в Берлине. Некоторые участники форума ожидают от Германии большей военной поддержки Украины в отражении российской агрессии.

Можем ли мы положиться на Германию? Такой вопрос, по словам министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок (Annalena Baerbock), ей задают во время зарубежных поездок самые разные люди - ее эстонский и польский коллеги, литовская школьница, пожилая участница восстания в Варшавском гетто в 1944 году и другие.

"Да, на нас можно положиться, безопасность Балтии, безопасность Восточной Европы - это и безопасность Германии, и в случае чего мы будем защищать каждый сантиметр нашей союзнической территории. И да, мы будем и далее интенсивно поддерживать Украину оружием", - заверила Бербок, открывая 18 октября в Берлине престижный международный форум Berliner Forum Außenpolitik . Не всем участникам конференции заверений главы МИД ФРГ оказалось достаточно. От Германии ее союзники и партнеры ждут большего.

Развенчанные немецкие мифы о войне в Украине

Выступавший следом министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу задал риторический вопрос: что было бы сейчас с безопасностью Европы, если бы Путин взял в марте всю Украину под свой контроль? Он напомнил и о трех мифах, бытовавших в Германии и других западных странах в первые дни и недели российской агрессии.

Анналена Бербок выступает на форуме в Берлине Фото: N.Smolenzewa/DW

Первый миф - поставка тяжелых вооружений приведет к ядерной зиме. Второй - украинские военнослужащие не способны использовать высокотехнологичные западные системы вооружений. На самом деле, пояснил Рейнсалу, украинскому пилоту достаточно максимум трех месяцев, чтобы овладеть такой сложнейшей техникой, как F-16. А третий миф, по его словам, заключается в том, что, дескать, в арсеналах самих стран НАТО уже не осталось боеприпасов и тяжелых вооружений, в которых так нуждаются украинцы.

"Победить Россию на поле боя - наша главная задача"

Глава правления киевского Центра трансатлантического диалога, старший исследователь украинской программы GLOBSEC Юлия Осмоловская позаимствовала в докладе Кильского института мировой экономики (IfW) и привела на форуме такие цифры: только два процента тяжелых вооружений, в частности танков, которые могли бы поставить страны НАТО Украине, и в самом деле поступили на вооружение ВСУ. По гаубицам эта доля составляет четыре процента, по РСЗО - три процента.

Юлия Осмоловская в интервью DW Фото: N.Smolenzewa/DW

"Нам нужны быстрые поставки вооружений, поскольку только так мы сможем победить, причем, уже очень скоро, что позволит сэкономить ресурсы", - заявила Осмоловская. Зима 2022-2023 годов станет, по ее оценке, решающей - "Украина сможет победить при условии получения запрошенных вооружений и оснащения".

Вполне реальной она считает уже в ближайшие пару недель, а то и раньше, перспективу деоккупации Херсона, обращает внимание на успешную военную кампанию ВСУ в Харьковской области. Но для развития контрнаступления, указывает киевский эксперт, украинской армии нужна, в первую очередь, тяжелая артиллерия. "Победить Россию на поле боя это сейчас наша самая главная задача, - сказала Осмоловская в интервью DW. - Поэтому мы и оцениваем потенциал Германии с точки зрения того, что можно от нее получить в плане военной помощи".

"Любое оружие смертельно в руках убийцы"

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс, в свою очередь, упрекнул немецких политиков в наивности. Перед 24 февраля, по его словам, все были слепы, никто не верил предупреждениям Риги об агрессивности России. Но и в первые дни после 24 февраля, напомнил Пабрикс, были и немецкие генералы, уверявшие, что в Украине все скоро будет кончено, а потому надо, дескать, искать компромисс в ущерб собственной свободе и собственной совести.

Артис Пабрикс Фото: picture-alliance/dpa

Ошибочной считает латвийский министр и долго шедшую в Германии дискуссию о наступательных и оборонительных вооружениях: "Любое оружие смертельно в руках убийцы". Критикует он и нежелание Германии поставлять Украине дальнобойные вооружения, которыми можно достать до территории России.

Что это значит на практике, спрашивает он: если украинские солдаты выйдут на границу с Россией, у них что, автоматы надо отнять, потому что из них можно стрелять по российской территории? Такие соображения, считает министр обороны Латвии, привели к задержкам в поставках Украине необходимой боевой техники.

Военная мощь Германии - решающая сила?

"Если бы с самого начала - а еще лучше до вторжения России - мы бы оказали Украине должную военную, гуманитарную и экономическую помощь, - уверен Пабрикс, - то война была бы уже закончена".

По его словам, общая сумма сугубо военной немецкой помощи Украине составила примерно 800 миллионов евро. А Латвия, добавил он, с населением в неполных два миллиона человек, в 40 раз меньше, чем Германия, не пожалела 300 миллионов евро на военную помощь ВСУ.

Одну из причин такой сдержанности Германии Пабрикс видит в определенной "умиротворенности" немецкого общества после окончания Второй мировой войны. Германия, говорит он, видела саму себя экономической державой, и теперь немецкому обществу очень трудно понять необходимость изменений.

"Мы хотим, чтобы Германия стала и военной державой, - заявил министр обороны Латвии. - ЕС это, конечно, хорошо, но для начала мы хотим увидеть, на что способны немцы, многое зависит именно от военной мощи вашей страны". Пока же, сетует Пабрикс, военная мощь Германии совсем не соответствует ее мощи экономической.

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