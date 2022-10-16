Генштаб ВСУ: Оккупанты эвакуируют "госучреждения" из Херсона

На 235-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 16 октября (время московское).

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Российские оккупационные власти в Херсоне начали эвакуировать так называемые "государственные" учреждения из оккупированной части Херсонской области в аннексированный Крым, сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке. По его информации, из Херсона вывозят сотрудников и имущество банков и пенсионного фонда.

Генштаб указывает, что российские войска пытаются вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. В течение суток по украинским позициям нанесен один ракетный и десять авиационных ударов, совершено восемь обстрелов из РСЗО. Ударам российских оккупантов подверглись районы более десяти населенных пунктов, в частности Стрелечья и Терны Харьковской области, Павловка и Новоселка - Донецкой и Правдиное и Белогорка - Херсонской области.

Украинская авиация нанесла более двадцати ударов. Подтверждено поражение семнадцати районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех позиций ЗРК противника, сбит один вражеский БПЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один российский командный пункт, говорится в сводке украинского Генштаба.

++21.30++

В оккупированном Бердянске Запорожской области вечером вспыхнул сильный пожар. На видеозаписи, опубликованной в Telegram журналистом Андреем Цаплиенко, виден огонь и слышны звуки, похожие на взрывы. "24 канал" передает, что пожар случился в микрорайоне Колония, добавляя, что жители нескольких районов Бердянска остались без света, в городе возникли проблемы с водоснабжением. По неподтвержденным данным, это могло случиться из-за отключения трансформаторной подстанции, которая расположена в районе пожара, отмечает издание.

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Вечером российские войска вновь нанесли удар из РСЗО по Марганецкой общине Днепропетровской области, сообщил председатель областного совета Николай Лукашук. По предварительной информации, никто не пострадал.

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Различные страны, в том числе и Китай, должны дать сигнал России о том, что Москве не стоит думать о применении ядерного оружия в Украине, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью CNN.

На вопрос о том, относится ли американский президент Джо Байден к возможности применения Москвой тактического ядерного оружия в Украине как к меньшей угрозе, чем применение других видов ядерного оружия, Салливан ответил, что разницы нет, и ответ США будет более жестким, чем постепенно вводимые против Кремля ограничения: Вашингтон не будет "нарезать салями" ("нарезка салями" - принцип, согласно которому при ведении переговоров подразумевается использование многих небольших действий для достижения результата вместо одного конкретного и "неперевариваемого" действия. - Ред.).

++18.35++

Израиль должен приложить больше усилий для оказания помощи Украине в развязанной против нее войне, заявил министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай. "Стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России. Не осталось никаких сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом кровавом конфликте. Пришло время и Украине получить военную помощь, как она получает ее от США и стран НАТО", - написал чиновник на своей странице в Twitter.

++18.05++

Положение России в войне против Украины ухудшается с каждой неделей, заявил бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес. "Говорят, что война - это испытание воли и логистики - и у Украины есть огромное превосходство по обоим этим пунктам", - считает военный. При этом, по его словам, российские войска должны однозначно проиграть в войне, "иначе через два-три года они попытаются снова".

++17.35++

Минобороны РФ уверяет, что 16 октября войска РФ отразили наступление ВСУ на Купянском направлении, убив "до 50 украинских военнослужащих" и уничтожив пять боевых бронированных машин и три пикапа с вооружением. Кроме того, по словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, российские войска в течение суток "продолжали нанесение ударов" не только по военным целям, но и "по объектам системы энергетики Украины". Конашенков заявил, что "цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены".

++17.05++

Россия перебрасывает в Беларусь часть воздушных войск в рамках создания "региональной группировки", сообщило Минобороны Беларуси в своем официальном Telegram-канале. Одновременно с этим помощник министра обороны РБ Валерий Ревенко заявил, что количество российских военных в группировке не превысит девять тысяч человек.

Более 60 тысяч евреев решили уехать из России с февраля

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Ортодоксальные евреи во время паломничества в украинскую Умань, которое состоялось, несмотря на войну Фото: Efrem Lukatsky/AP/picture alliance

Более 60 тысяч евреев решили уехать из России в Израиль после начала войны РФ против Украины, пишет британская газета The Guardian . Согласно данным Еврейского агентства "Сохнут", на которое ссылается издание, за последние семь месяцев как минимум 26 тысяч россиян с еврейскими корнями прибыли в Израиль, а еще 35 тысяч подали документы на репатриацию. Российские власти при этом оказывают давление на помогающий в вопросах репатриации "Сохнут" - Минюст РФ в июле потребовал ликвидировать представительство организации в России.

++16.05++

"Газпром" прекратит поставки газа в ЕС, если Брюссель введет ценовой потолок на топливо, заявил глава российской корпорации Алексей Миллер в сюжете телеканала "Россия-1". "Мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение - это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок", - ответил Миллер на вопрос о реакции России на возможное введение потолка цен на газ, которое, по неподтвержденным данным, обсуждается во время подготовки девятого пакета санкций против Кремля. При этом, согласно оценке Международного валютного фонда, поставки газа из РФ в ЕС к осени стали составлять не более 20 процентов от показателей прошлого года.

++15.35++

Сербия решила закрыть свое посольство в Украине "в целях защиты безопасности персонала" - информация об этом размещена на официальном сайте ведомства. Сотрудники дипломатично-консульского представительства продолжат свою работу из Сербии "до момента создания условий для возвращения" в Украину. Граждан Сербии, находящихся в стране, просят обращаться с заявлениями в посольства в государствах, граничащих с Украиной.

В ответ на появившиеся в СМИ сообщения о закрытии посольства в МИД Сербии уточнили, что ведомство прекратило работу ещё в марте, но его сотрудники продолжают работу из Белграда.

++15.05++

Главное управление разведки Минобороны Украины объявило награду в 100 тысяч долларов за поимку бывшего "министра обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова). 15 октября жена Гиркина опубликовала фото с ним, одетым в военную форму, что может быть подтверждением ряда сообщений среди российских Telegram-каналов, согласно которым Гиркин отправился на фронт "добровольцем" - начальником штаба или замкомандира батальона. В Украине Гиркина разыскивают по обвинениям в террористической деятельности, пытках, убийствах и нарушении государственного суверенитета. Также он объявлен в международный розыск Нидерландами в связи с крушением гражданского авиарейса MH17 в 2014 году, который, предположительно, был сбит сепаратистами из самопровозглашенных "народных республик".

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Иран планирует поставить России баллистические ракеты "земля-земля", которые, вероятно, будут использованы в войне РФ против Украины, пишет газета The Washington Post со ссылкой представителей Минобороны США. По данным ведомства, первая партия ракет Fateh-110 и Zolfaghar уже готовится в Иране к отправке в РФ. Согласно открытым источникам, ракеты Fateh-110 могут поражать цели на расстоянии до 300 км, а ракеты Zolfaghar - до 700 км. При этом некоторые из их модификаций оснащены системами наведения, которые позволяют операторам корректировать курс ракеты после запуска, что делает такие снаряды более точными.

++14.05++

Россия, скорее всего, не способна эффективно обеспечивать свою армию боеприпасами - к такому выводу приходит британская разведка, упоминая ракетные удары 10 октября. В один день по Украине "в отместку за Керченский мост" было нанесено более 80 ударов крылатыми ракетами, более половины которых были сбиты. "Российская оборонная промышленность, вероятно, не способна производить современные боеприпасы в том темпе, в котором они расходуются. Эти удары свидетельствуют о дальнейшем сокращении запасов ракет дальнего действия", - считают эксперты Минобороны Великобритании.

Хроника событий 16 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 15 октября 14.00 - 23.59 >>>

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