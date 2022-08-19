В России суд отложил вопрос о ликвидации еврейского агентства "Сохнут"

Суд по ликвидации еврейского агентства "Сохнут" в России отложен на месяц - до 19 сентября. Басманный суд Москвы удовлетворил второе ходатайство "Сохнута", поданное с целью "сформировать позицию по новым письменным доказательствам и постараться устранить выявленные нарушения", сообщили российские СМИ в пятницу, 19 августа.

"Изучаем новые документы, приобщенные к делу. Рассчитываем на то, что организация продолжит работу в России", - сказал адвокат еврейского агентства Андрей Гришаев. Ранее суд, в связи с возражениями Минюста РФ, отклонил просьбу "Сохнута" о назначении "двухмесячной примирительной процедуры".

Претензии России к "Сохнуту"

Министерство юстиции России потребовало ликвидировать Еврейское агентство "Сохнут" в июле, 27 июля дело начали рассматривать в Басманном суде. Минюст утверждает, что "Сохнут" нарушал российское законодательство при своей работе. По сведениям газеты Jerusalem Post, претензии российских властей связаны со "сбором и передачей персональных данных россиян в Израиль и утечке мозгов". Власти Израиля предупредили, что закрытие офисов "Сохнута" в России повлияет на двусторонние отношения.

"Сохнут" оказывает евреям помощь в репатриации в Израиль по всему миру. В России у организации есть офисы в девяти городах. Представили "Сохнута" сообщали, что агентство может перевести работу в России на удаленный режим.

Ранее британская медиакомпания, ссылаясь на данные "Сохнута", сообщила, что после начала российского вооруженного вторжения в Украину из России в Израиль эмигрировали более 20 тысяч евреев. Всего, по сведениям "Сохнута", в России до 24 февраля проживали 165 тысяч евреев. В 2021 году из России эмигрировали около 20 тысяч евреев.

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