 ″Сохнут″ готовится свернуть физическое присутствие в России | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.08.2022

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Мир

"Сохнут" готовится свернуть физическое присутствие в России

Еврейское агентство для Израиля собирается всю работу по репатриации жителей России вести из Израиля - по телефону или онлайн, рассказал источник газеты The Jerusalem Post.

Еврейское агентство для Израиля в Москве

Еврейское агентство для Израиля ("Сохнут") рассматривает возможность полного отказа от физического присутствия в России, переведя работу по репатриации в удаленный режим. Об этом сообщила в среду, 10 августа, израильская газета The Jerusalem Postсо ссылкой на высокопоставленный источник, близкий к "Сохнуту".

"Еврейское агентство всю свою работу по репатриации будет осуществлять из Израиля - онлайн или по телефону", - цитирует газета своего собеседника. Однако проблема, по его словам, заключается в том, что у "Сохнута" не будет возможности способствовать репатриации в самой России.

Кроме того, агентство сменит свою модель работы в РФ на ту, которой придерживаются благотворительные фонды, продолжил источник The Jerusalem Post: "Они (сотрудники "Сохнут". - Ред.) не будут вести никакой физической деятельности в России после своего "исхода" из этой страны, но будут финансировать локальные мероприятия или присылать из Израиля педагогов для временной работы и поддержки жизни еврейской общины".

21 июля стало известно, что министерство юстиции России подало в Басманный суд Москвы иск о ликвидации российского отделения "Сохнута". В суде пояснили, что претензии Минюста "связаны с нарушением российского законодательства", но не уточнили, с каким именно. В Кремле в свою очередь отметили, что иск не связан с эмиграцией из России и "утечкой мозгов". Очередное заседание суда по этому делу назначено на 19 августа

Натан Щаранский - о давлении на "Сохнут"

За несколько дней до того, как российский Минюст потребовал ликвидировать "Сохнут", экс-глава этой организации, министр и вице-премьер четырех правительств Израиля Натан Щаранский указал в интервью DW, что, по его оценке, "Сохнут" "попал в фокус внимания властей РФ уже давно, после начала войны с Украиной восемь лет тому назад, когда отношения с Западом впервые обострились".

"Россия приняла целый ряд законов и правил о том, что можно и чего нельзя общественным организациям, связанным с заграницей. Среди ограничений было и такое, что нельзя собирать информацию о российских гражданах и хранить эту информацию за границей. Для "Сохнута" - это невозможная вещь, потому что он именно этим занимается, связывается с теми гражданами, которые имеют право на эмиграцию, проводит различные программы вместе с ними, помогает уехать в Израиль", - пояснил Щаранский. По его словам, в МИД РФ ему объяснили, что в России "все зависит от одного человека": "Пока он положительно к вам относится, чего вам бояться".

С точки зрения экс-главы "Сохнута", давление на Израиль через эту организацию связано с тем, что теперь этот человек (президент РФ Владимир Путин. - Ред.) "ищет, на кого можно надавить, чтобы прорвать изоляцию", в которой Россия оказалась из-за войны в Украине.

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Израиль попытается предотвратить закрытие "Сохнута" в РФ

Израиль направляет переговорщиков в Москву из-за планов закрыть "Сохнут", заявил премьер-министр Лапид. В Кремле не связывают иск Минюста с возросшей эмиграцией в Израиль и "утечкой мозгов".  

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