Утечка мозгов или поддержка Украины: за что власти РФ ополчились на "Сохнут"

Судьба российского представительства Еврейского агентства для Израиля "Сохнут" будет решаться 19 августа - на этот день назначено заседание Басманного суда по делу о закрытии представительства. Поводом стала инициатива Московского управления Минюста РФ, обратившегося в суд 21 июля с иском о его ликвидации. DW - о деталях кризиса вокруг Еврейского агенства в РФ.

Первые сообщения о возможном закрытии представительства "Сохнута" в России появились в начале июля - израильская газета The Jerusalem Post написала, что российские власти потребовали от организации прекратить деятельность на территории страны. Тогда в "Сохнуте", по сути, опровергли эту новость. Представительство агентства и учрежденные им организации "продолжают осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства РФ. Требования о немедленном прекращении деятельности не поступало", - заверили в "Сохнуте" в ответ на запрос агентства РБК.

Однако 21 июля Басманный суд сообщил о поступившем в его адрес иске от столичного управления Минюста с требованием ликвидировать в России представительство агентства "Сохнут" - из-за нарушения организацией российского законодательства при осуществлении своей деятельности. О каких именно нарушениях шла речь, не уточнялось.

Претензии российских властей

Журналисты Русской службы Би-би-си выяснили, что еще в июне Минюст отправил в офис "Сохнута" в Москве 20-страничное письмо со списком претензий и нарушений. По словам близкого к руководству "Сохнута" источника этого СМИ, у российских властей было две основных претензии: неправильное обращение с личными данными россиян (их сбор и отправка за рубеж) и утечка мозгов.

Претензии к "Сохнут" - неправильное обращение с личными данными россиян и утечка мозгов

Собеседник также рассказал о том, что за последние три года "Сохнут" столкнулся с беспрецедентным количеством проверок его филиалов по всей России, по итогам которых контролирующие органы выставили штрафы. Их оплату Минюст счел признанием вины и обвинил Еврейское агентство в продолжении работы с якобы выявленными и не устраненными нарушениями.

"Сейчас в этом письме на 20 страниц очень популярно объясняется, что, во-первых, то, что мы платили штраф, они рассматривают как подтверждение агентством своей вины. Второе, что эти нарушения даже после оплаты административных штрафов не были урегулированы. И, помимо всего, тот факт, что мы способствовали, помогаем людям уехать из страны, пагубно отражается на экономике и перспективах Российской Федерации. Это просто как еще один аргумент", - цитирует Би-би-си высказывания своего собеседника.

Чем занимается Еврейское агентство

У Еврейского агентства для Израиля "Сохнут" две основные задачи: репатриация евреев в Израиль и сохранение и популяризация еврейской идентичности. Большое внимание "Сохнут" уделяет культурно-просветительской деятельности - агентство организовывает курсы по обучению ивриту, образовательные программы и стажировки, которые способствуют развитию связей между израильтянами и еврейскими общинами по всему миру, оказывает материальную помощь уязвимым слоям населения в Израиле и за его пределами. Занимается "Сохнут" и благотворительной деятельностью - к примеру, в России агентство поддерживает волонтерские организации, помогающие пожилым людям и инвалидам - как евреям, так и неевреям.

Представительства основанного в 1929 году Еврейского агентства для Израиля действуют во всем мире. В России "Сохнут" смог начать работу лишь в 1989 году - в последние годы перестройки, с началом массовой репатриации евреев из СССР в Израиль. "Сохнут" не занимается агитацией евреев с целью их эмиграции в Израиль и не решает вопросы, связанные с предоставлением права на репатриацию. Он лишь помогает организовать процесс отъезда тем, кто это право уже получил. Еврейское агентство оплачивает билеты на самолет до Израиля и содействует репатриантам в обустройстве на новом месте.

По данным "Сохнута", в 2021 году репатриация в Израиль выросла на 30%, а Россия стала абсолютным лидером по числу репатриантов. За прошлый год из РФ в Израиль прибыли 7500 человек - на 10% больше, чем годом ранее.

Натан Щаранский - о давлении на "Сохнут"

За несколько дней до того, как Минюст подал иск о ликвидации представительства "Сохнута", экс-глава этой организации, бывший министр и вице-премьер в четырех правительствах Израиля Натан Щаранский указал в интервью DW, что, по его оценке, "Сохнут" "попал в фокус внимания властей РФ уже давно, после начала войны с Украиной восемь лет тому назад, когда отношения с Западом впервые обострились".

Натан Щаранский

"Россия приняла целый ряд законов и правил о том, что можно и чего нельзя общественным организациям, связанным с заграницей. Среди ограничений было и такое, что нельзя собирать информацию о российских гражданах и хранить эту информацию за границей.

Для "Сохнута" - это невозможная вещь, потому что он именно этим занимается, связывается с теми гражданами, которые имеют право на эмиграцию, проводит различные программы вместе с ними, помогает уехать в Израиль", - пояснил Щаранский. По его словам, в МИД РФ ему сказали, что в России "все зависит от одного человека": "Пока он положительно к вам относится, чего вам бояться".

С точки зрения экс-главы "Сохнута", давление на Израиль через эту организацию связано с тем, что теперь этот человек (президент РФ Владимир Путин. - Ред.) "ищет, на кого можно надавить, чтобы прорвать изоляцию", в которой Россия оказалась из-за войны в Украине.

Способ давления на Израиль?

Комментируя ситуацию вокруг агентства "Сохнут" в России, газета The Jerusalem Post также написала о том, что претензии носят не юридический, а политический характер. Отношения Израиля и России осложнились после начала войны РФ против Украины. Израиль выразил поддержку Украине и осудил российское вторжение, хотя и не присоединился к западным санкциям против Москвы. В мае глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в одном из интервью: "Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь". Позднее президент РФ Владимир Путин извинился за скандальные высказывания Лаврова перед тогдашним премьером Израиля Нафтали Беннетом.

Пинхас Гольдшмидт

6 июля ушел в отставку главный раввин Москвы и раввин Московской хоральной синагоги Пинхас Гольдшмидт. В качестве официальной причины пресс-служба городской еврейской религиозной общины назвала истечение срока контракта, хотя в начале июня раввин был избран на новый срок. До этого СМИ сообщили, что Пинхас Гольдшмидт уехал из России. Сам он в интервью газете Süddeutsche Zeitung признался, что перед отъездом из России столкнулся с психологическим давлением со стороны российских властей из-за войны, развязанной Кремлем в Украине.

Министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай напрямую увязал желание российского Минюста закрыть представительство "Сохнута" с позицией израильского правительства по поводу вторжения РФ в Украину. "Российские евреи не станут заложниками войны в Украине. Попытка наказать Еврейское агентство за израильскую позицию достойна порицания и оскорбительна", - цитирует его израильская газета The Times of Israel.

Кризис вокруг "Сохнута" обсудили президенты Израиля и РФ

Страсти вокруг возможного закрытия в России представительства Еврейского агентства "Сохнут" накалялись. В СМИ появились сообщения о том, что Минюст собирается не только ликвидировать представительство, но и внести агентство в реестр иностранных агентов - вместе с другими работающими в РФ израильскими организациями, финансируемыми Израилем или США.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид

24 июля премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что закрытие представительства "Сохнута" может серьезно сказаться на израильско-российских отношениях, и призвал сделать все возможное для решения данной проблемы путем диалога. Его слова многие наблюдатели расценили как предупреждение российским властям. На следующий день издание Israel Hayom сообщило, что Лапид поручил МИД страны подготовить серию "политических мер" в отношении России в случае ликвидации представительства "Сохнута" в РФ. Бывший посол Израиля в Москве Цви Маген заявил Israel Hayom, что у израильских властей есть несколько вариантов давления на Москву, в том числе, присоединение к западным санкциям.

9 августа кризис вокруг Еврейского агентства обсудили президенты Израиля и России и Ицхак Герцог и Владимир Путин. Телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны. После его завершения на сайте Кремля появилось сообщение о том, что Израиль и Россия договорились продолжить контакты по этой теме "по линии соответствующих ведомств обеих стран".

"Сохнут" допускает возможность физического ухода из России

Несмотря на то, что некоторые наблюдатели расценили беседу глав РФ и Израиля как некий прогресс в ситуации вокруг "Сохнута", само Еврейское агентство рассматривает возможность полного отказа от физического присутствия в России и перевода работы по репатриации в удаленный режим. Об этом написала в среду, 10 августа, израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на высокопоставленный источник, близкий к "Сохнуту".

"Еврейское агентство всю свою работу по репатриации будет осуществлять из Израиля - онлайн или по телефону", - цитирует издание своего собеседника. Однако проблема, по его словам, заключается в том, что у "Сохнута" не будет возможности способствовать репатриации в самой России.

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