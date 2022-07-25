 The Jerusalem Post: Еврейские организации в России получают угрозы от Минюста | Новости из Германии о России | DW | 25.07.2022

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Россия

The Jerusalem Post: Еврейские организации в России получают угрозы от Минюста

Сначала Минюст обратился с требованием в суд ликвидировать Еврейское агентство "Сохнут" - теперь он грозит ряду еврейских организаций в РФ наделить их статусом "иноагентов", пишет The Jerusalem Post.

Здание Минюста России на Житной улице в Москве

Здание Минюста России в Москве

В России несколько еврейских организаций получили письма от министерства юстиции РФ с предупреждением, что их могут объявить "иностранными агентами". Сообщение об этом в понедельник, 25 июля, обнародовала газета The Jerusalem Post, не раскрывая источник информации.

Деятельность организаций, в которые были направлены письма Минюста РФ, главным образом финансируется из Израиля и США, и они находятся под угрозой принудительного закрытия, указывает газета. При этом российские еврейские организации, которые не имеют иностранного финансирования или влияния, не получали подобных писем.

Как отмечается в The Jerusalem Post, "письмо с угрозами" в начале июля получило и Еврейское агентство "Сохнут", которое занимается репатриацией в Израиль и помогает репатриантам. 21 июля стало известно, что министерство юстиции РФ обратилось в суд с требованием ликвидировать офисы "Сохнут" в России. Басманный суд Москвы рассмотрит иск 28 июля.

Израиль готовит ответные меры

Согласно сведениям The Jerusalem Post, Израиль готовит целый ряд ответных мер на случай закрытия офисов "Сохнута" в России. В частности, власти Израиля могут затянуть разбирательство по вопросу о принадлежности Александровского подворья в Иерусалиме, которое Россия считает своей собственностью. Речь идет также о дальнейшей поддержке Украины в ее войне с Россией и отзыве посла из Москвы для консультаций.

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    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

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    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

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    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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