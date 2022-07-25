The Jerusalem Post: Еврейские организации в России получают угрозы от Минюста

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Сначала Минюст обратился с требованием в суд ликвидировать Еврейское агентство "Сохнут" - теперь он грозит ряду еврейских организаций в РФ наделить их статусом "иноагентов", пишет The Jerusalem Post.
В России несколько еврейских организаций получили письма от министерства юстиции РФ с предупреждением, что их могут объявить "иностранными агентами". Сообщение об этом в понедельник, 25 июля, обнародовала газета The Jerusalem Post, не раскрывая источник информации.
Деятельность организаций, в которые были направлены письма Минюста РФ, главным образом финансируется из Израиля и США, и они находятся под угрозой принудительного закрытия, указывает газета. При этом российские еврейские организации, которые не имеют иностранного финансирования или влияния, не получали подобных писем.
Как отмечается в The Jerusalem Post, "письмо с угрозами" в начале июля получило и Еврейское агентство "Сохнут", которое занимается репатриацией в Израиль и помогает репатриантам. 21 июля стало известно, что министерство юстиции РФ обратилось в суд с требованием ликвидировать офисы "Сохнут" в России. Басманный суд Москвы рассмотрит иск 28 июля.
Согласно сведениям The Jerusalem Post, Израиль готовит целый ряд ответных мер на случай закрытия офисов "Сохнута" в России. В частности, власти Израиля могут затянуть разбирательство по вопросу о принадлежности Александровского подворья в Иерусалиме, которое Россия считает своей собственностью. Речь идет также о дальнейшей поддержке Украины в ее войне с Россией и отзыве посла из Москвы для консультаций.
Смотрите также: