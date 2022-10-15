ISW: ЧВК Вагнера хочет доказать превосходство над Минобороны

На 235-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 16 октября (время московское).

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Украинские войска отразили атаки российских военных, пытающихся наступать на Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях, сообщается в утренней оперативной сводке Генерального штаба ВСУ . По данным штаба, противник остановлен в районах Торского и Спирного на Краматорском направлении, Берестова, Соледаря и Бахмута на Бахмутском направлении и Марьинки, Победы и Невельского на Авдеевском направлении. Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 32 удара, поразив 24 района сосредоточения военной техники и восемь позиций ЗРК, говорится в сводке.

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Россия в субботу вечером запустила ракету "Ангара-1.2" с космическим аппаратом в рамках военных испытаний. "В субботу в 22.55 мск с государственного испытательного космодрома Плесецк боевыми расчетами космических войск Воздушно-космических сил России проведен успешный пуск ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - сообщили в ведомстве.

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За сутки российские войска нанесли по территории Украины 4 ракетных и 17 авиационных ударов, говорится в вечерней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины . "В течение суток оккупанты… совершили до 10 обстрелов из РСЗО. Для ударов противник использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, враг продолжает использовать беспилотные летательные аппараты иранского производства Shahed-136", - сообщил Генштаб. При этом подчеркивается игнорирование ВС РФ норм международного права, законов и обычаев ведения войны. По данным Генштаба, ударам подверглись инфраструктурные объекты и мирные граждане в более 20 населенных пунктах, в частности на территории Запорожской, Киевской и других областей.

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Украина попросила Германию создать "европейский танковый альянс", который позволил бы передать Украине две сотни танков Leopard 2. Об этом рассказал уходящий посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью газете Die Welt. По его словам, у десятка стран Европы есть около 2000 таких танков. Если бы они смогли передать Украине лишь десятую часть, та создала бы целую армию из 200 танков и смогла бы быстрее освободить оккупированные регионы страны. Как заметил Мельник, поставки бронетехники является одним из приоритетов военной помощи для Украины. "Нам сейчас нужно все, что можно быстро доставить: танки Leopard-2, БМП Marder, еще больше артиллерии и больше боеприпасов", – сказал он.

Институт изучения войны ISW: ЧВК Вагнера пытается утвердить превосходство над Минобороны РФ

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ЧВК Вагнера продолжает попытки утвердить свое превосходство над министерством обороны России (МО) и обычными российскими сухопутными войсками, пишет в своем ежедневном обзоре Институт изучения войны (ISW). ЧВК Вагнера решила передать четыре внедорожника военнослужащим 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота, находящимся в Херсонской области, после того как они 14 октября опубликовали в Telegram видео, в котором пожаловались, что у них один БТР на 80 человек, и это сильно ограничивает их маневренность. При этом они сообщили, что с первых дней войны ведут боевые действия в этом районе без перерывов и ротаций.

Решение передать базовое оборудование одному из подразделений российских сухопутных войск может быть неявной критикой явной неспособности Минобороны обеспечить своих солдат такими предметами первой необходимости, отмечает ISW. "Это заслуживает внимания на фоне предыдущей оценки о том, что спонсор ЧВК Вагнера Евгений Пригожин активно пытается выслужиться перед президентом России Владимиром Путиным и отделить свои силы от обычных сил Минобороны РФ", - подчеркнули в ISW.

Зеленский: Кремль не задумается об окончании войны, если погибнет 100 тысяч россиян

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Гибель и 100 тысяч человек не заставит руководство РФ задуматься о необходимости окончания войны против Украины, заявил в своем ежедневном обращении президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 16 октября. По его словам, почти 65 тысяч россиян уже погибли на войне "за возможность кучки людей в Кремле игнорировать реальность". "Только реальные победы Украины, только защита свободным миром самого себя от российского террора и шантажа", "только полное вытеснение оккупантов с украинской земли и демонтаж агрессивных возможностей страны-террориста" - это путь к миру, заявил Зеленский. Обращаясь к россиянам, "которые не хотят участвовать в этой преступной войне, но которых отправляют на войну", президент Украины напомнил о возможности "сдаться в плен и сохранить свои жизни".

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В прошедшие сутки российская армия восемь раз обстреляла Сумскую область, сообщил в Telegram глава военной администрации региона Дмитрий Живицкий. Удары были нанесены по шести общинам. В Великописаревской громаде с вертолета МИ-8 россияне выпустили 6 ракет. В течение дня в Белопольской громаде было 28 и в Шалыгинской громаде – 10 прилетов из миномета. С БПЛА российские войска сбросили взрывное устройство на село Краснопольской громады, позже начался его артиллерийский и минометный обстрел.

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Украина получит от Румынии 400 тысяч долларов на укрепление безопасности в регионе Черного моря. Об этом, согласно изданию G4Media, сообщил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску. Румынские власти намерены перевести 1,4 млн. долларов в фонд НАТО, которые ранее предназначались для помощи афганской армии. Кроме Украины из этой суммы средства на укрепление обороноспособности получат также Молдова (600 тыс. долларов) и Грузия (300 тыс. долларов).

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Из украинских портов в субботу вышли семь судов с подсолнечным маслом, кукурузой и пшеницей, они перевозят в общей сложности 101 251 тонну зерна и другой продукции АПК в рамках черноморской зерновой инициативы. "По состоянию на 15 октября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 7 549 455 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 690 судов - 349 на прибытие в украинские порты и 341 - на выход из них", - говорится в сообщении совместного координационного центра. Соглашение о вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного – было подписано 22 июля в Стамбуле при участии ООН, России, Турции и Украины.

Во Франции пройдут обучение 2000 украинских солдат

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Франция обучит до 2000 украинских военных, заявил изданию Le Parisien министр обороны Себастьен Лекорню. Солдаты ВСУбудут прикомандированы к французским подразделениям на несколько недель. По его словам, президент Эмманюэль Макрон уже одобрил этот план. Министр также сообщил, что Франция передаст Украине зенитно-ракетные комплексы Crotale, их количество "согласовывается с украинцами, но оно будет существенным, чтобы позволить им защищать свое небо".

Хроника событий 15 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 15 октября 00.00 - 13.59 >>>

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