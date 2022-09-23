  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью Reuters
Президент Украины Владимир ЗеленскийФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS
КонфликтыГермания

Зеленский: Для победы Украине нужны не только танки

Анатолий Арни
1 ч. назад

Германии следует поставить Украине не только танки, но также бронетехнику и противотанковое оружие, заявил президент Украины.

https://www.dw.com/ru/zelenskij-dla-pobedy-ukraine-nuzny-ne-tolko-tanki-no-i-bolee-istrebitelnoe-oruzie/a-63214112

Поставки немецких танков Leopard 2 Украине не смогут поставить точку в войне, развязанной Россией, поэтому Германии следует отправить не только их, но и другое вооружение. Такое мнение высказал Владимир Зеленский в интервью немецкому порталу Bild в среду, 21 сентября.

По его словам, бронетехника стала для украинских военных вопросом выживания и, если Германия хочет помочь сохранить жизни украинцев, немецким политикам необходимо решать вопросы поставки не только танков. Президент Украины пояснил, что имеет в виду производимые в ФРГ противотанковые гранатометы Matador, бронированную технику, которую Киев "очень хочет и просит" у канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), а также "более истребительное оружие", нежели уже предложенные стране Германией системы противовоздушной обороны IRIS-T.

Владимир Зеленский также отметил, что Германии стоит стать примером для остальных государств в вопросе военной поддержки Украины, а не ожидать их решений. "Если вы не хотите нам дать, - послушайте, без обид, вы самостоятельное государство, - так не давайте. Но не пытайтесь говорить: "Сначала Америка, потом - Германия, потом будет Польша, и тому подобное". Не надо. Каждый должен отвечать за себя", - заявил Зеленский.

Шольц отказывается поставлять боевые танки "в одиночку"

На фоне успехов контрнаступления ВСУ в середине сентября немецкая оппозиция в очередной раз потребовала начать поставки танков западного образца Украине - лейтмотивом было мнение, что ускорение процессов приблизит конец развязанной Россией войны. Однако Шольц не поддержал эти призывы, заявив, что Германия не может поставлять боевую технику, пока другие западные страны не одобрят такие же собственные поставки.

По словам канцлера, Германия входит в число важнейших поставщиков вооружений Украине и, передав ей САУ Panzerhaubitze 2000, отправила Киеву самую современную технику, которая применяется в войне против российской агрессии. Кроме того, лишь Германия, США и Великобритания предоставили Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Германия рассчитывала на круговые поставки

Более 200 танков советского образца Украине с начала войны передала Польша, но это стало своеобразным яблоком раздора между ней и Германией, так как ФРГ обещала предоставить стране современные немецкие танки взамен отправленных в Украину.

В июле министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) попыталась ответить на критику в связи с задержкой круговых поставок, призвав искать другие способы исполнить обещания, данные немецкими властями Польше, которая входит в число крупнейших поставщиков вооружения Украине.

Смотрите также:

Шольц обещает еще больше оружия Украине

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Что пишут немецкие СМИ о контрнаступлении ВСУ

Что пишут немецкие СМИ о контрнаступлении ВСУ

Немецкие СМИ пишут о переломном моменте в войне России с Украиной и призывают Германию предоставить Киеву больше вооружений.
Политика
12 сентября 2022 г.
02:35 мин.
external

Что происходило в украинских деревнях под Харьковом, оккупированных РФ (19.09.2022)

Что происходило в украинских деревнях под Харьковом, оккупированных РФ (19.09.2022)

После начала контрнаступления Украины приграничные с Россией населенные пункты подвергаются постоянным обстрелам. Корреспондент DW отправился на недавно освобожденные от российской оккупации территории недалеко от Харькова, где он встретился с людьми, которые продолжают выживать под обстрелами.
Конфликты
19 сентября 2022 г.
03:04 мин.
external

Западные эксперты о мобилизации Путина: Это проявление слабости Кремля и часть психологической войны (21.09.2022)

Западные эксперты о мобилизации Путина: Это проявление слабости Кремля и часть психологической войны (21.09.2022)

Эксперты уверены, что мобилизация не поможет России на поле боя, но может привести к росту антивоенных настроений. В ситуации, когда Путин пригрозил использованием ядерного оружия, Западу важно быть единым в поддержке Украины, считают они.
Конфликты
21 сентября 2022 г.
08:32 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Полиция задерживает участника протестов против мобилизации в России

Все больше политиков ФРГ - за убежище для "уклонистов" из РФ

Права человека
3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Cосиски

В Германии предложили запретить секс мужчинам-мясоедам. Что?

В Германии предложили запретить секс мужчинам-мясоедам. Что?

Культура
12 ч. назад
Карикатура DW: голубь мира в автозаке

Протесты в РФ, или Настоящие преступления по версии властей

Протесты в РФ, или Настоящие преступления по версии властей

Конфликты
13 ч. назад
Контейнероперевозчик COSCO с китайским грузом в порту Гамбурга

Германия отворачивается от Китая: что будет с торговлей?

Германия отворачивается от Китая: что будет с торговлей?

Экономика и бизнес
15 ч. назад
Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Частичная мобилизация в РФ. Юрист о том, что нужно знать

Частичная мобилизация в РФ. Юрист о том, что нужно знать

Политика
21 сентября 2022 г.
Вход в здание Минобороны РФ

"Новая похоронная кампания": зачем в РФ объявили мобилизацию

"Новая похоронная кампания": зачем в РФ объявили мобилизацию

Конфликты
21 сентября 2022 г.
Рабочие обслуживают принадлежащее компании Uniper газохранилище Etzel

Национализация Uniper: снабжение немцев газом оплатят власти

Национализация Uniper: снабжение немцев газом оплатят власти

Экономика и бизнес
21 сентября 2022 г.
На главную страницу