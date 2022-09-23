Зеленский: Для победы Украине нужны не только танки

Германии следует поставить Украине не только танки, но также бронетехнику и противотанковое оружие, заявил президент Украины.

Поставки немецких танков Leopard 2 Украине не смогут поставить точку в войне, развязанной Россией, поэтому Германии следует отправить не только их, но и другое вооружение. Такое мнение высказал Владимир Зеленский в интервью немецкому порталу Bild в среду, 21 сентября.

По его словам, бронетехника стала для украинских военных вопросом выживания и, если Германия хочет помочь сохранить жизни украинцев, немецким политикам необходимо решать вопросы поставки не только танков. Президент Украины пояснил, что имеет в виду производимые в ФРГ противотанковые гранатометы Matador, бронированную технику, которую Киев "очень хочет и просит" у канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), а также "более истребительное оружие", нежели уже предложенные стране Германией системы противовоздушной обороны IRIS-T.

Владимир Зеленский также отметил, что Германии стоит стать примером для остальных государств в вопросе военной поддержки Украины, а не ожидать их решений. "Если вы не хотите нам дать, - послушайте, без обид, вы самостоятельное государство, - так не давайте. Но не пытайтесь говорить: "Сначала Америка, потом - Германия, потом будет Польша, и тому подобное". Не надо. Каждый должен отвечать за себя", - заявил Зеленский.

Шольц отказывается поставлять боевые танки "в одиночку"

На фоне успехов контрнаступления ВСУ в середине сентября немецкая оппозиция в очередной раз потребовала начать поставки танков западного образца Украине - лейтмотивом было мнение, что ускорение процессов приблизит конец развязанной Россией войны. Однако Шольц не поддержал эти призывы, заявив, что Германия не может поставлять боевую технику, пока другие западные страны не одобрят такие же собственные поставки.

По словам канцлера, Германия входит в число важнейших поставщиков вооружений Украине и, передав ей САУ Panzerhaubitze 2000, отправила Киеву самую современную технику, которая применяется в войне против российской агрессии. Кроме того, лишь Германия, США и Великобритания предоставили Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Германия рассчитывала на круговые поставки

Более 200 танков советского образца Украине с начала войны передала Польша, но это стало своеобразным яблоком раздора между ней и Германией, так как ФРГ обещала предоставить стране современные немецкие танки взамен отправленных в Украину.

В июле министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) попыталась ответить на критику в связи с задержкой круговых поставок, призвав искать другие способы исполнить обещания, данные немецкими властями Польше, которая входит в число крупнейших поставщиков вооружения Украине.

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